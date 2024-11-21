Trump nomina a la exfiscal general de Florida Pam Bondi para liderar el Departamento de Justicia tras la salida de Gaetz

Video Matt Gaetz renuncia a su nominación como fiscal general: "Mi confirmación se convirtió en distracción"

El presidente electo Donald Trump nominó este jueves a Pam Bondi, exfiscal general de Florida, para liderar el Departamento de Justicia, apenas unas horas después de que su otra opción, Matt Gaetz, retirara su nombre.

"Me honra anunciar a la exfiscal general del gran estado de Florida, Pam Bondi, como nuestra próxima fiscal general", escribió Trump en su red Truth Social. "Pam fue fiscal durante casi 20 años. Fue muy dura con los delincuentes violentos y logró que las calles fueran seguras para las familias de Florida", agregó.

Bondi es una antigua aliada de Trump y fue una de sus abogadas durante su primer juicio político, cuando fue acusado, pero no condenado, de abuso de poder al intentar condicionar la ayuda militar estadounidense a Ucrania.

También Bondi formó parte de un grupo de republicanos que se presentaron para apoyar a Trump en su juicio por falsificación de registros comerciales en Nueva York, que terminó en mayo con una condena por 34 delitos graves.

La exfiscal de Florida también ha sido presidenta del America First Policy Institute, un 'think tank' creado por antiguos empleados de la administración Trump.

“Durante demasiado tiempo, el partidista Departamento de Justicia ha sido convertido en un arma contra mí y otros republicanos. Ya no”, dijo Trump en una publicación en las redes sociales. “Pam reenfocará el Departamento de Justicia a su propósito previsto de luchar contra el crimen y Hacer EEUU Segura de Nuevo”.

El hijo de Trump, Donald Trump Jr., dijo a Fox Business el domingo que el equipo de transición tenía en mente refuerzos para sus polémicos candidatos en caso de que no fueran confirmados. La rápida selección de Bondi se produjo unas pocas horas después de que Gaetz se retirara.

Gaetz se hizo a un lado en medio de continuas repercusiones sobre una investigación federal de tráfico sexual que puso en duda su capacidad para ser confirmado como fiscal general de la nación.

Pam Bondi, una fuerte aliada de Trump en un puesto clave

Bondi también es leal a Trump desde hace mucho tiempo. Ha criticado duramente las causas penales contra del republicano, así como a Jack Smith, el fiscal especial que acusó a Trump en dos causas federales.

La republicana criticó a Smith y a otros fiscales que han acusado a Trump como personas “horribles” que, según ella, intentan hacerse un nombre “persiguiendo a Donald Trump utilizando en su contra nuestro sistema legal”.

De ser confirmada por el Senado, liderado por los republicanos, Bondi se convertiría instantáneamente en uno de los miembros más vigilados del gabinete de Trump, dada la amenaza del republicano de buscar represalias contra sus adversarios y la preocupación entre los demócratas de que buscará doblegar al Departamento de Justicia a su voluntad.

Bondi heredaría un Departamento de Justicia que se espera que gire bruscamente de actuales procesos por derechos civiles, la aplicación de las leyes corporativas y los procesamientos de cientos de partidarios de Trump acusados en los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de EEUU, acusados a los que Trump se ha comprometido a indultar de llegar a la Casa Blanca de nuevo.

