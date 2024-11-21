Cambiar Ciudad
Departamento de Justicia

Trump nomina a la exfiscal general de Florida Pam Bondi para liderar el Departamento de Justicia tras la salida de Gaetz

Bondi es una antigua aliada de Trump y fue una de sus abogadas durante su primer juicio político, cuando fue acusado -pero no condenado- de abuso de poder al intentar condicionar la ayuda militar estadounidense a Ucrania.

Por:
Univision
Video Matt Gaetz renuncia a su nominación como fiscal general: "Mi confirmación se convirtió en distracción"

El presidente electo Donald Trump nominó este jueves a Pam Bondi, exfiscal general de Florida, para liderar el Departamento de Justicia, apenas unas horas después de que su otra opción, Matt Gaetz, retirara su nombre.

"Me honra anunciar a la exfiscal general del gran estado de Florida, Pam Bondi, como nuestra próxima fiscal general", escribió Trump en su red Truth Social. "Pam fue fiscal durante casi 20 años. Fue muy dura con los delincuentes violentos y logró que las calles fueran seguras para las familias de Florida", agregó.

PUBLICIDAD

Bondi es una antigua aliada de Trump y fue una de sus abogadas durante su primer juicio político, cuando fue acusado, pero no condenado, de abuso de poder al intentar condicionar la ayuda militar estadounidense a Ucrania.

También Bondi formó parte de un grupo de republicanos que se presentaron para apoyar a Trump en su juicio por falsificación de registros comerciales en Nueva York, que terminó en mayo con una condena por 34 delitos graves.

Más sobre Departamento de Justicia

Un presidente inmune por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones: el resultado de dos años de investigaciones a Trump
4 mins

Un presidente inmune por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones: el resultado de dos años de investigaciones a Trump

Elecciones en Estados Unidos 2024
Jueza cierra caso contra Trump por interferencia electoral tras petición del fiscal especial de desestimar las dos causas federales en su contra
4 mins

Jueza cierra caso contra Trump por interferencia electoral tras petición del fiscal especial de desestimar las dos causas federales en su contra

Elecciones en Estados Unidos 2024
Las otras 'distracciones' entre las nominaciones de Trump tras la 'renuncia' de Matt Gaetz
7 mins

Las otras 'distracciones' entre las nominaciones de Trump tras la 'renuncia' de Matt Gaetz

Elecciones en Estados Unidos 2024
Pam Bondi, la nueva nominada para fiscal general y su conexión con la controversial Universidad Trump
4 mins

Pam Bondi, la nueva nominada para fiscal general y su conexión con la controversial Universidad Trump

Elecciones en Estados Unidos 2024
Quién es Pam Bondi, la leal aliada que Trump eligió para ser su fiscal general tras la caída de Matt Gaetz
5 mins

Quién es Pam Bondi, la leal aliada que Trump eligió para ser su fiscal general tras la caída de Matt Gaetz

Elecciones en Estados Unidos 2024
3 claves para entender cómo la nominación de Matt Gaetz propinó a Trump su primera derrota en la conformación de su gabinete
5 mins

3 claves para entender cómo la nominación de Matt Gaetz propinó a Trump su primera derrota en la conformación de su gabinete

Elecciones en Estados Unidos 2024
Qué hay detrás de la decisión de Donald Trump de escoger a Matt Gaetz para fiscal general
4 mins

Qué hay detrás de la decisión de Donald Trump de escoger a Matt Gaetz para fiscal general

Elecciones en Estados Unidos 2024
Trump premia a su equipo de abogados con puestos clave en el Departamento de Justicia de su futuro gobierno
3 mins

Trump premia a su equipo de abogados con puestos clave en el Departamento de Justicia de su futuro gobierno

Elecciones en Estados Unidos 2024
El caso de drogas y tráfico sexual que esquiva Gaetz al renunciar al Congreso y que puede complicar su confirmación como fiscal general
4 mins

El caso de drogas y tráfico sexual que esquiva Gaetz al renunciar al Congreso y que puede complicar su confirmación como fiscal general

Elecciones en Estados Unidos 2024
Por qué la nominación de Gaetz como fiscal general generó ondas de choque en Washington y podría generar una batalla campal en el Senado
3 mins

Por qué la nominación de Gaetz como fiscal general generó ondas de choque en Washington y podría generar una batalla campal en el Senado

Elecciones en Estados Unidos 2024

La exfiscal de Florida también ha sido presidenta del America First Policy Institute, un 'think tank' creado por antiguos empleados de la administración Trump.

“Durante demasiado tiempo, el partidista Departamento de Justicia ha sido convertido en un arma contra mí y otros republicanos. Ya no”, dijo Trump en una publicación en las redes sociales. “Pam reenfocará el Departamento de Justicia a su propósito previsto de luchar contra el crimen y Hacer EEUU Segura de Nuevo”.

El hijo de Trump, Donald Trump Jr., dijo a Fox Business el domingo que el equipo de transición tenía en mente refuerzos para sus polémicos candidatos en caso de que no fueran confirmados. La rápida selección de Bondi se produjo unas pocas horas después de que Gaetz se retirara.

Gaetz se hizo a un lado en medio de continuas repercusiones sobre una investigación federal de tráfico sexual que puso en duda su capacidad para ser confirmado como fiscal general de la nación.

Pam Bondi, una fuerte aliada de Trump en un puesto clave

Bondi también es leal a Trump desde hace mucho tiempo. Ha criticado duramente las causas penales contra del republicano, así como a Jack Smith, el fiscal especial que acusó a Trump en dos causas federales.

La republicana criticó a Smith y a otros fiscales que han acusado a Trump como personas “horribles” que, según ella, intentan hacerse un nombre “persiguiendo a Donald Trump utilizando en su contra nuestro sistema legal”.

PUBLICIDAD

De ser confirmada por el Senado, liderado por los republicanos, Bondi se convertiría instantáneamente en uno de los miembros más vigilados del gabinete de Trump, dada la amenaza del republicano de buscar represalias contra sus adversarios y la preocupación entre los demócratas de que buscará doblegar al Departamento de Justicia a su voluntad.

Bondi heredaría un Departamento de Justicia que se espera que gire bruscamente de actuales procesos por derechos civiles, la aplicación de las leyes corporativas y los procesamientos de cientos de partidarios de Trump acusados en los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de EEUU, acusados a los que Trump se ha comprometido a indultar de llegar a la Casa Blanca de nuevo.

Mira también:

Video Mujer testifica ante Comité de Ética de la Cámara que vio a Gaetz teniendo sexo con una menor, según abogado
Relacionados:
Departamento de JusticiaDonald TrumpElecciones 2024Estados Unidos de AméricaMatt Gaetz

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD