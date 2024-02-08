Marianne Williamson pone fin a su campaña en las primarias demócratas

Video Dos lapsus de Biden en 48 horas: confunde a Macron por Mitterrand y a Hamas como la oposición

La autora de libros de autoayuda y gurú espiritual Marianne Williamson anunció este miércoles el fin de su campaña en las primarias demócratas tras conseguir apenas un 3% en Nevada, su tercera derrota con el presidente Joe Biden tras New Hampshire y Carolina del Sur.

"Agradezco enormemente a todas las personas increíbles que me acompañaron en nuestro viaje político durante los últimos diez meses. Aunque el nivel de nuestro fracaso es obvio para todos, algo de éxito hemos tenido realmente", dijo Williamson este martes en un comunicado.

El Comité Nacional Demócrata decidió no organizar ningún debate de primarias y su candidatura no supuso nunca una amenaza para Biden, que ya ha cosechado triunfos rotundos en las primarias demócratas de Nevada (90%), en Carolina del Sur (96%) y New Hampshire, donde no estaba en la boleta y ganó con un 64%.

La escritora de 71 años ya había pensado en suspender su campaña tras obtener apenas 5,000 votos en las primarias de New Hampshire el mes pasado, pero igualmente participó en las primarias del partido en Carolina del Sur y Nevada.

Williamson, quien alguna vez fue la asesora espiritual de Oprah Winfrey

Williamson, quien alguna vez fue la asesora espiritual de Oprah Winfrey, explicó cuando se postuló en febrero del año pasado: "No me presentaría a la presidencia si no creyera que puedo contribuir a encauzar la sensibilidad colectiva que creo que es nuestra mayor esperanza en este momento", dijo entonces.

La escritora llegó a registrar un 10% en las encuestas que la auparon a tratar de competir el liderazgo del partido con Biden, pero ese porcentaje la hizo tocar techo y de ahí fue en caída.

Williamson ya había sido candidata primera vez en 2020, cuando acaparó titulares a nivel nacional al convocar un “levantamiento moral” contra el entonces presidente Donald Trump y propuso la creación del Departamento de Paz. También argumentó que el gobierno federal debería pagar enormes indemnizaciones financieras a los afroestadounidenses para redimirse por los siglos de esclavitud y discriminación.

Entre los demócratas, el representante de Minnesota Dean Phillips se mantiene en la contienda contra Biden.

Con información de AP y EFE.

