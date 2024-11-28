Congresistas demócratas denuncian amenazas de bomba contra sus casas en Thanksgiving

Video Lo que se sabe de las amenazas contra algunos nominados para el gabinete de Donald Trump

Al menos cinco congresistas demócratas del estado de Connecticut denunciaron haber sido objeto de amenazas de bomba este jueves en sus propias casas.

El senador Chris Murphy y los representantes Jim Himes, Joe Courtney, John Larson y Jahana Hayes aseguraron haber recibido estas amenazas. Tras examinar sus hogares, la policía dijo que no encontró evidencia de explosivos en los alrededores de sus propiedades.

Las amenazas de bomba contra los demócratas llegaron un día después de que varios de los nominados para formar parte del gabinete del presidente electo Donald Trump informaran que habían recibido similares amenazas.

¿Cuáles fueron las amenazas concretas recibidas por cada uno de los cinco congresistas demócratas?

La oficina del senador Murphy dijo que su casa de Hartford fue el objetivo de una amenaza de bomba "que parece ser parte de un esfuerzo coordinado que involucra a varios miembros del Congreso y figuras públicas".

Hayes, por su parte, dijo que el Departamento de Policía de Wolcott le informó en la mañana que había recibido "un correo electrónico con amenazas que decía que se había colocado una bomba casera en el buzón" de su casa.

Se notificó de ello a las autoridades, pero "y no se descubrió ninguna bomba ni material explosivo".

La casa de Courtney en Vernon recibió también una amenaza de bomba mientras su esposa y sus hijos estaban allí.

Himes dijo que le informaron de la amenaza contra su casa durante la celebración de Acción de Gracias con su familia.

El representante expresó la "máxima gratitud" de su familia a los agentes por su respuesta. "No hay lugar para la violencia política en este país, y espero que todos podamos continuar durante la temporada navideña en paz y civilidad", afirmó.

Larson, por último, también dijo que la policía de East Hartford respondió a una amenaza de bomba contra su casa.

Una temporada electoral marcada por la violencia

Las amenazas de este jueves llegan después de una temporada electoral marcada por la violencia.

En julio, un hombre armado abrió fuego en un mitin de Trump en Butler, Pensilvania, rozándole la oreja y matando a uno de sus seguidores.

El Servicio Secreto frustró después otro intento de asesinato en el campo de golf de Trump en West Palm Beach, Florida, cuando un agente vio el cañón de una pistola atravesando una valla perimetral mientras el ahora presidente electo estaba jugando al golf.

Entre los nominados por Trump que recibieron amenazas este miércoles se encontraban la representante de Nueva York Elise Stefanik, candidata para servir como próxima embajadora ante Naciones Unidas; Matt Gaetz, la elección inicial de Trump para servir como fiscal general; la representante de Oregon Lori Chavez-DeRemer, quien fue designada para dirigir el Departamento de Trabajo, y el excongresista de Nueva York Lee Zeldin, nominado para dirigir la Agencia de Protección Ambiental.

