El demócrata Rubén Gallego vence a la republicana Kari Lake en la contienda por el Senado: será el primer senador latino por Arizona

Video Impuestos, seguridad en la frontera y reforma migratoria: las prioridades de Rubén Gallego

El demócrata Rubén Gallego obtuvo el triunfo en la contienda por el Senado en Arizona, derrotando a la republicana Kari Lake, proyectó este lunes la agencia The Associated Press.

Con este resultado, su partido impide que los republicanos aumenten aún más su mayoría en el Senado y los deja con 53 escaños de un total de 100 miembros.

Gallego, que mantuvo una importante ventaja en recaudación de fondos durante toda la carrera electoral, atacó implacablemente el apoyo de Lake a una ley estatal que databa de la Guerra Civil y que prohibía los abortos en casi todas las circunstancias.

La victoria de Gallego supone un nuevo éxito demócrata en un estado que era tradicionalmente republicano hasta que Donald Trump fue elegido presidente en 2016.

Los votantes de Arizona habían rechazado a los candidatos respaldados por el magnate en todas las elecciones desde entonces, pero el presidente electo ganó Arizona este año contra la vicepresidenta Kamala Harris.

Gallego reemplazará a Kyrsten Sinema, quien abandonó el Partido Demócrata hace dos años después de enfadarse con el ala más a la izquierda de la formación. Sinema consideró postularse para un segundo mandato como independiente, pero se retiró cuando quedó claro que no tenía posibilidades de ganar.

¿Quién es Rubén Gallego, elegido como primer senador latino por Arizona?

Gallego ha sido miembro de la Cámara de Representantes desde 2015. Antes, también fue representante en la cámara estatal de Arizona.

Hijo de inmigrantes de México y Colombia, fue criado en Chicago por una madre soltera y aceptado en la Universidad de Harvard.

Después se alistó en la Reserva del Cuerpo de Marines de EEUU y luchó en Irak en 2005, en una unidad que sufrió numerosas bajas, incluida la muerte de su mejor amigo.

Estuvo casado y tiene un hijo con Kate Gallego, actual alcaldesa de Phoenix, quien apoyó la candidatura de su exmarido e hizo campaña junto a él.

Gallego lideró cómodamente el recuento después de que se publicaron los primeros resultados la noche de las elecciones, pero su ventaja se redujo a medida que se contaron más votos.

Arizona es conocida por su prolongado tiempo empleado para recuento de votos, ya que la mayoría de personas vota por correo (lo que lleva más tiempo de verificación y procesamiento), incluidos muchos que depositan sus papeletas el día de las elecciones.

