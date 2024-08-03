Cambiar Ciudad
Donald Trump

La "duda" de la oreja de Trump, el chiste sexual sobre Vance y otras mentiras en redes que muchos creen

Que la oreja de Trump no luce herida; que a Biden lo 'drogaron' antes del debate; que JD Vance tuvo sexo con un sillón. En redes sociales circula de todo, información y desinformación, y si bien el mundillo de las teorías conspirativas era mayormente asociado a la derecha, últimamente se han difundido numerosas afirmaciones sin base de corte liberal.

Por:
Univision y Agencias
Video Director interino del Servicio Secreto sobre fallos de seguridad en atentado a Trump: "Lo que vi me avergonzó"

Desde las falsas afirmaciones de un intento de asesinato "preparado" contra Donald Trump hasta una broma viral sobre su compañero de fórmula, JD Vance, teniendo sexo con un sofá, los liberales estadounidenses han tomado notas de un 'manual' que suele usar la extrema derecha para promover teorías conspirativas descabelladas antes de las elecciones en Estados Unidos.

La distorsión de la realidad por parte de algunos liberales o izquierdistas, incluso, ya tiene nombre: una tendencia que algunos llaman 'BlueAnon', un juego de palabras que combina 'azul' (blue, en inglés, identificado con el Partido Demócrata) y 'Anon', del 'culto' a teorías de la conspiración de derecha llamado QAnon.

Esta tendencia está alimentando un caos informativo que ya no proviene solo de la ultraderecha, y en un momento de alta tensión política por las elecciones que se avecinan y, sobre todo, polarización, los estadounidenses de ambos lados de la división son propensos a creer teorías conspirativas compartidas en redes sociales, en parte por la desconfianza hacia los medios de comunicación tradicionales.

Habían pasado apenas minutos desde el ataque contra el expresidente Trump en un rally de campaña en Butler, Pennsylvania, cuando ya en redes sociales comenzaron a rodar comentarios y falsedades sobre que el ataque era mentira, estuvo preparado o era una 'estrategia' electoral.

La oreja de Trump y el supuesto 'ketchup' en su camisa

Algunos usuarios de la plataforma X, que desde que pasó a ser propiedad de Elon Musk se eliminaron algunos procesos de curación de contenido, pusieron en duda las lesiones en la oreja de Trump al compartir una imagen que parecía mostrar un paquete de ketchup reventado metido en el cuello de su camisa.


Otras publicaciones acusaron sin fundamento al republicano, que sobrevivió a una serie de disparos que mataron a un asistente del mitin de campaña e hirieron a otras dos personas, de organizar el intento de asesinato con cápsulas de sangre falsas.

Falsedades sobre el ataque a Trump

Aunque fueron desacreditadas, estas afirmaciones parecieron resonar entre decenas de personas en redes sociales que compartieron ese y otros mensajes similares.

Video Trump revela detalles del atentado que sufrió en Pensilvania: “Es demasiado doloroso de contar”


Uno de cada cinco votantes, incluidos algunos partidarios de Trump, dijo que les parecía creíble que "el tiroteo fuera una puesta en escena y no tuviera la intención de matar" al expresidente, según una encuesta reciente de la empresa de inteligencia empresarial Morning Consult, aproximadamente

"Es definitivamente sombrío que muchos izquierdistas se aferren a la idea de que el tiroteo fue falso. Es una distorsión de la realidad... Significa que no se puede confiar en nada de lo que sale en las redes sociales en los primeros minutos", dijo a la agencia, Mike Rothschild, experto en teorías de la conspiración.

JD Vance y el chiste del "sexo con un sofá"

La desinformación también ha estado dirigida al candidato a vicepresidente de Trump, JD Vance, pero en forma de chiste pesado. En las últimas semanas, se ha difundido falsamente que Vance escribió en su libro de memorias, el bestseller Hillbilly Elegy, sobre tener sexo con un sofá.

Previo a esto, luego de la decepcionante actuación del presidente Joe Biden en el debate presidencial contra Trump transmitido por CNN, provocó afirmaciones infundadas de que el demócrata de 81 años había sido drogado en secreto antes del cara a cara.

Otros comentaban sin pruebas, que la culpa de la salida de Biden de la candidatura demócrata era de la prensa por haber 'operado' para que se vaya. Hay quienes compartían en redes sociales otras afirmaciones sin bases de que se trató de un golpe dentro del Partido Demócrata, penetrado para favorecer al republicano.

"Las teorías conspirativas de izquierda y la desinformación siempre han estado ahí, pero han sido ahogadas por el ruido" mayor que ha hecho la desinformación de la derecha, apuntó Timothy Caulfield, un experto en desinformación de la Universidad de Alberta.

"El declive (de Biden) tras el debate y el intento de asesinato (a Trump) crearon espacio (y necesidad percibida) para explicaciones que satisfagan la narrativa liberal. Y los algoritmos que controlan los feeds de las redes sociales amplifican" este fenómeno, añadió.

'Gimnasia mental'

Las teorías infundadas, que siguen circulando en los círculos liberales incluso después de haber sido ampliamente desacreditadas, están haciendo que sea más difícil para los usuarios comunes descifrar qué son los hechos y qué es ficción.

Muchas plataformas han desmantelado los equipos de confianza y seguridad y han reducido los esfuerzos de moderación de contenido que alguna vez se utilizaron para controlar la desinformación.

Eso incluye a X, donde Musk, que recientemente apoyó a Trump, reinstaló a cientos de activistas de derecha y teóricos de la conspiración después de comprar el sitio en 2022.

Los demócratas, que tienen una visión mucho más negativa de X, según las encuestas, están migrando a Threads, una plataforma lanzada por Meta para competir con X. Si bien Threads parece tener políticas de moderación de contenido más sólidas, las teorías de la conspiración han ganado fuerza entre los liberales en la plataforma.

"La disposición general hacia el pensamiento conspirativo no es un fenómeno particularmente partidista", explicó Adam Enders, profesor asociado de ciencias políticas en la Universidad de Louisville. "Todo es gimnasia mental, y una forma razonable de hacer (ese ejercicio mental) sería cambiar tus creencias a la luz de la evidencia".

Video Parches en la oreja: el nuevo símbolo de apoyo a Trump tras el atentado en su contra
