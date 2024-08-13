Promedio de encuestas

Enfrentamos a la candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris, con el candidato republicano, Donald Trump, a través de las encuestas presidenciales para las elecciones de Estados Unidos de 2024.

tendría una ventaja de puntos porcentuales sobre , de acuerdo con el promedio de sondeos nacionales de Si las elecciones presidenciales en Estados Unidos se celebraran hoy,tendría una ventaja desobre, de acuerdo con el promedio de sondeos nacionales de RealClearPolitics (RCP).

A 0 días de las elecciones generales, las encuestas muestran una intensa competencia por el voto popular entre el expresidente Trump y la vicepresidenta Harris. Los sondeos parecen reflejar un mejor desempeño de Harris durante el debate del 10 de septiembre frente al candidato republicano.

Promedio de encuestas Porcentaje de voto en cada encuesta nacional

El pasado 21 de julio, Joe Biden cedió a las presiones desatadas tras su mala actuación en el debate con Donald Trump y anunció su renuncia a continuar como el candidato del Partido Demócrata en las elecciones de noviembre, ofreciendo su apoyo a la candidatura de su vicepresidenta, Kamala Harris.

En video La mayoría de votantes latinos se sienten usados por los políticos en campaña, según encuesta. El 80% de los latinos encuestados por Axios considera que los candidatos solamente los nombran como parte de su estrategia política, sin apoyarlos ni dar ideas sobre los temas que les preocupan como la economía o la inflación. Crédito: Univision

El panorama en los estados

Las elecciones en el país no se deciden mediante el voto popular, sino a través de un proceso de sufragio indirecto: los candidatos deben conquistar cada estado para sumar electores y obtener al menos 270 votos del colegio electoral, de un total de 538. Algunos territorios son más decisivos que otros en el camino a la Casa Blanca. Tanto Harris como Trump tienen respaldo electoral en estados considerados seguros para sus respectivos partidos, como California para los demócratas o Alabama para los republicanos. Por esta razón, concentran sus esfuerzos en obtener la victoria en estados disputados, como Florida o Michigan.

Nota: En los estados donde no hay encuestas disponibles, el color representa al ganador de las elecciones de 2020.





Ventaja sobre su contrincante 10 0 Puntos Puntos Harris 10 0 Trump Necesarios para ganar

270

Ver estados Harris

promedio Trump

promedio Votos

electorales

Fuente: Datos de los sondeos facilitados por : Datos de los sondeos facilitados por RealClearPolitics , medio de noticias y análisis político y agregador de datos de encuestas. El promedio de las encuestas más recientes es elaborado también por RCP. La ventaja de un candidato sobre otro en las encuestas incluidas puede estar dentro del margen de error. Imágenes: Associated Press. Nota: El propósito de esta página es reflejar las tendencias y resultados de las encuestas electorales. No debe interpretarse como una predicción definitiva del resultado final de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024. Los sondeos son herramientas para comprender las opiniones y tendencias actuales, pero el resultado real puede variar por diversos factores como los cambios en la opinión pública, eventos inesperados, etc.