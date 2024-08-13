Encuestas presidenciales:
Harris vs. Trump, ¿quién va ganando?
A 0 días de las elecciones generales, las encuestas muestran una intensa competencia por el voto popular entre el expresidente Trump y la vicepresidenta Harris. Los sondeos parecen reflejar un mejor desempeño de Harris durante el debate del 10 de septiembre frente al candidato republicano.
El pasado 21 de julio, Joe Biden cedió a las presiones desatadas tras su mala actuación en el debate con Donald Trump y anunció su renuncia a continuar como el candidato del Partido Demócrata en las elecciones de noviembre, ofreciendo su apoyo a la candidatura de su vicepresidenta, Kamala Harris.
El panorama en los estados
Las elecciones en el país no se deciden mediante el voto popular, sino a través de un proceso de sufragio indirecto: los candidatos deben conquistar cada estado para sumar electores y obtener al menos 270 votos del colegio electoral, de un total de 538.
Algunos territorios son más decisivos que otros en el camino a la Casa Blanca. Tanto Harris como Trump tienen respaldo electoral en estados considerados seguros para sus respectivos partidos, como California para los demócratas o Alabama para los republicanos. Por esta razón, concentran sus esfuerzos en obtener la victoria en estados disputados, como Florida o Michigan.
Nota: En los estados donde no hay encuestas disponibles, el color representa al ganador de las elecciones de 2020.
270
|
Harris
promedio
|
Trump
promedio
|
Votos
electorales