Por qué algunos republicanos temen que la nominación de JD Vance para la vicepresidencia pueda perjudicar a Trump

Video Trump cuenta por qué eligió a JD Vance como su fórmula vicepresidencial: “Siempre hemos tenido buena química”

La nominación de JD Vance como candidato a vicepresidente republicano llegó como una sorpresa, pero pronto generó esperanzas entre quienes veían al senador de Ohio como un buen complemento a la figura de Donald Trump.

Pero algunas de sus polémicas declaraciones —recientes y, especialmente, del pasado— unidas al terremoto provocado por la vicepresidenta Kamala Harris cuando se alzó como posible candidata electoral demócrata en sustitución de Joe Biden, parecen haber despertado dudas entre el propio Partido Republicano sobre si Vance realmente sumará o acabará siendo un lastre para la campaña de Trump.

PUBLICIDAD

Pese a todo, Trump se mantiene firme en su elección y asegura que, aún sabiendo que Harris sería finalmente su rival, habría apostado igualmente por Vance como su número dos.

“Él (Vance) está básicamente a favor de los trabajadores. Ha visto cómo los trabajadores han sido horriblemente maltratados y se han aprovechado de ellos”, dijo el expresidente en Fox News para destacar el perfil y origen de su compañero de fórmula.

¿Qué dijo Vance sobre las personas sin hijos?

El impulso inicial que parecía haber tomado Vance desde su nominación en la Convención Nacional Republicana pareció esfumarse la semana pasada, cuando encadenó una polémica con otra.

Probablemente la más comentada fueron las desafortunadas declaraciones que el republicano hizo en 2021 a Fox News y que resurgieron estos días, en los que menospreciaba a quienes hacen política en EEUU sin haber tenido descendencia y que calificó como “mujeres con gatos y sin hijos”.

"Estamos efectivamente dirigidos en este país, por demócratas, por de nuestros oligarcas corporativos, por un grupo de mujeres con gatos y sin hijos que son miserables con sus propias vidas y las decisiones que han tomado, y por eso quieren hacer que el resto del país también sea miserable", dijo cuando era candidato a senador.

“Todo el futuro de los demócratas está controlado por personas sin hijos, y ¿cómo tiene sentido que hayamos entregado nuestro país a personas que realmente no tienen un interés directo en él?”, agregó, mencionando como blanco de sus críticas, precisamente, a la ahora virtual candidata presidencial de los demócratas, Kamala Harris.

PUBLICIDAD

No fue la única declaración cuestionable de su pasado que resurgió para Vance. Poco después, un nuevo video se hizo viral en el que el senador proponía en un mitin celebrado en 2021 que las personas con hijos tengan más poder de voto que quienes no han sido padres.

“Cuando vas a las urnas en este país como padre, deberías tener más poder, deberías tener más capacidad para alzar tu voz en nuestra república democrática, que las personas que no tienen hijos”, aseguró.

“Afrontemos las consecuencias y la realidad: si no tienes tanto interés en el futuro de este país, quizá no deberías tener la misma voz”, declaró.

Su postura provocó un enorme torrente de críticas. El equipo de campaña de Harris emitió un comunicado titulado: “Feliz Día Mundial de la Fertilización in Vitro a todos… excepto a JD Vance”, quien es opositor declarado al aborto e incluso a tratamientos de fertilidad como este.

Aunque probablemente la crítica más sonada fue la de la actriz Jennifer Aniston, quien reconoció en el pasado su lucha sin éxito por convertirse en madre.

“Señor Vance, rezo para que su hija tenga la suerte de tener hijos propios algún día... Y espero que no necesite recurrir a la fertilización in vitro como segunda opción. Porque usted está tratando de quitarle eso también", dijo la actriz.

¿Qué dijo Vance anteriormente sobre Trump y otros polémicos temas?

Las críticas también llegaron tras conocerse que Vance escribió el prólogo de un próximo libro de Kevin Roberts, presidente de la conservadora Heritage Foundation y quien impulsa el polémico Proyecto 2025, un plan de políticas de extrema derecha ideado para el próximo presidente republicano y del que Trump ha intentado distanciarse por todos los medios.

PUBLICIDAD

“Ahora todos nos estamos dando cuenta de que es hora de cerrar filas y cargar los mosquetes. En las luchas que nos esperan, estas ideas son un arma esencial”, escribió Vance.

Apenas este fin de semana, The New York Times publicaba varios correos electronicos de hace una década entre Vance y un excompañero de estudios, en los que se observa el radical cambio de pensamiento del republicano respecto a algunos temas.

Por ejemplo, apoyó a su amigo en su transición de cambio de sexo, lo que contrasta con su posición actual contra la comunidad LGBTQ y algunos de sus derechos reconocidos en los últimos años.

Cuando ambos conversaban sobre el asesinato de un joven negro a manos de un policía blanco, Vance respondió: “Odio a la policía. Dada la cantidad de experiencias negativas que he tenido en los últimos años, no puedo imaginar por lo que pasa un hombre negro”.

Pero la mayor atención se centró sobre sus críticas en quien ahora es su compañero para llegar a la Casa Blanca. En aquellos e-mails, Vance consideró a Trump “racista”, un “desastre”, “un mal hombre” y “moralmente reprochable”.

Las críticas a Trump no son nuevas. Nada más saberse que sería el candidato a vicepresidente republicano, salieron a la luz las declaraciones públicas del pasado en las que llamaba al expresidente “venenoso” y “Hitler americano”.

"Fue un gran presidente y me hizo cambiar de opinión (…) porque logró la paz y la prosperidad”, dijo Vance entre risas cuando se le preguntó por aquellos comentarios, tratando de restarles importancia.

Por si fuera poco, los comentarios en redes sobre Vance no dejaron de crecer estos últmios días cuando se hizo viral que, supuestamente, había reconocido en su libro autobiográfico que se había masturbado entre los cojines de un sofá. La agencia AP negó que dicho episodio apareciera en el libro en un artículo de verificación llamado: ' No, JD Vance no practicó sexo con un sofá'. Tras la polémica causada por el título, la agencia eliminó la nota pero las búsquedas y los memes en internet ya se habían disparado.

PUBLICIDAD

¿Por qué preocupa a algunos republicanos la nominación de Vance como candidato a vicepresidente?

Tras esta oleada de polémicas, muchos republicanos no ocultaron su insatisfacción y se preguntaron si Trump había realmente previsto que todas estas declaraciones y escritos del pasado acabarían saliendo a la luz tras la elección de un joven senador apenas conocido para el gran público.

“De las personas que fueron mencionadas como finalistas (a candidato a vicepresidente), él era el que tenía más riesgo, porque nunca había sido sometido a escrutinio a nivel nacional”, le dijo Bill McCoshen, un estratega republicano en Wisconsin, al medio Politico.

“Me sorprende un poco que no lo hayan investigado tan a fondo como deberían haberlo hecho, o si lo hicieron, que no descubrieran que estaba escribiendo el prólogo del libro de Kevin Roberts”, declaró al mismo medio otro estratega republicano que no reveló su identidad.

“Así que tenemos a Trump destrozando este Proyecto 2025 y (al mismo tiempo) a Vance escribiendo ese prólogo”, agregó.

“Lo más importante a la hora de elegir a un vicepresidente es asegurarse de haber examinado a fondo a los finalistas y de haber visto y oído lo que han dicho sobre todo”, dijo a The Globe and Mail Joe Trippi, estratega demócrata que ha participado en la selección de candidatos electorales de su partido.

“Se puede estar de acuerdo con lo que se encuentre o tener una estrategia para afrontarlo. Pero está claro que la gente de Trump estaba escuchando estas cosas (de Vance) por primera vez”, consideró.

PUBLICIDAD

Republicanos de la Cámara de Representantes que hablaron con el medio The Hill bajo condición de anonimato criticaron esta elección y alertaron de que podría perjudicar a la carrera presidencial de Trump debido a su falta de experiencia y sus posiciones en algunos temas.

“El sentimiento predominante es que si Trump pierde, [será] por esta elección (de Vance)”, dijo uno de estos congresistas. “No ayuda”.

“Él era la peor opción de todas. Era tan mala que ni siquiera pensé que fuera posible”, dijo otro republicano. “Es antiucraniano, más bien populista. No aporta nada a la candidatura de Trump. Le da energía a la misma gente que ama a Trump”.

“Creo que si le preguntaran a muchas personas en este edificio, 9 de cada 10 de nuestro lado dirían que es la elección equivocada”, aseguró un tercero.

¿Qué estrategia está usando ahora la campaña de Harris frente a Vance?

Lo cierto es que Vance fue elegido candidato durante una fase completamente diferente de la campaña presidencial a la que vivimos ahora.

Cuando Biden estaba al frente de la candidatura demócrata, Vance era visto por expertos como una forma de dinamizar o complementar una base que ya estaba fuertemente unida frente a la propuesta de Trump.

Pero desde que Harris comenzó su campaña presidencial, todo esto cambió. Los demócratas decidieron aprovechar todos los cuestionamientos que pesan sobre Vance y comenzaron a atacarlo abiertamente como una nueva vía para perjudicar a Trump.

El equipo de Harris, quien este fin de semana llamó “raro” a Vance, está centrando parte de su estrategia en destacar la avanzada edad de Trump —ahora que Biden ya no es el centro de críticas por este motivo— para recordar lo cerca que Vance podría estar de ocupar la Oficina Oval si algo le sucediera a Trump en caso de que regresara a la Casa Blanca.

PUBLICIDAD

“Es una de las personas menos preparadas que jamás hayamos puesto para ocupar la vicepresidencia de Estados Unidos”, le dijo a CNN el codirector de la campaña de Harris, Mitch Landrieu, quien asegura que apenas cuenta con las calificaciones constitucionales mínimas de ser ciudadano estadounidense por nacimiento y tener más de 35 años.

“Ni siquiera dirigió una empresa. Nunca dirigió nada. Y está a un paso de la entidad más grande e importante del mundo”, dijo. “Así que es una pregunta justa: ¿cómo sabríamos si tiene la capacidad de dirigir la política de seguridad nacional e interna del país más poderoso del mundo?”.

Los ataques de la campaña de Harris a Vance parecen estar dando sus frutos. Según un análisis de CNN, Vance es el primer candidato a vicepresidente que tiene una calificación de favorabilidad neta negativa inmediatamente después de celebrarse la convención de su partido.

Según este medio, según el promedio de todas las encuestas realizadas hasta ahora, Vance mantiene un índice de popularidad negativo de -5%. Son malas noticias para el futuro de Vance; se trata de la cifra más baja que cualquier candidato a vicepresidente haya tenido en la historia de EEUU.

Vea también: