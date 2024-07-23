Cámara de Representantes abre investigación bipartidista sobre el intento de asesinato a Trump

Video Así fue el interrogatorio en el Congreso a jefa del Servicio Secreto: piden su renuncia tras atentado a Trump

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries, anunciaron este martes una investigación bipartidista sobre los supuestos fallos de seguridad del Servicio Secreto en el intento de asesinato del expresidente Donald Trump.

“ El grupo de trabajo tendrá poder de citación y avanzará rápidamente a determinar los hechos, asegurar la rendición de cuentas y garantizar que los fallos de seguridad no se repiten nunca más”, señala un comunicado de ambos líderes citado por CNN.

El anuncio se produce un día después de la comparecencia ante la Cámara de Representantes de la jefa del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, quien reconoció que su agencia había fracasado el día del atentado contra la vida de Trump.



“La solemne misión del Servicio Secreto es proteger a los líderes de nuestra nación. El 13 de julio, fracasamos”, reconoció Cheatle ante los representantes del Comité de Supervisión y Responsabilidad.

Trump resultó herido en el oído, un exjefe de bomberos de Pensilvania murió y otros dos asistentes resultaron heridos cuando Thomas Matthew Crooks, de 20 años, abrió fuego con un rifle estilo AR poco después de que el expresidente comenzara a hablar en un evento de campaña en Pensilvania.

Las críticas a la jefa del Servicio Secreto, rara coincidencia bipartidista

En una rara muestra de coincidencia bipartidista, representantes de ambos partidos arremetieron contra Cheatle y, ante la falta de respuesta a numerosas preguntas, incluso pidieron su renuncia.

“Directora Cheatle, como Donald Trump está vivo, gracias a Dios, usted se ve incompetente. Si llega a estar muerto, parecería culpable”, dijo el representante republicano de Ohio Mike Turner.

El representante Ro Khanna, uno de los demócratas que se unió a los llamados para que Cheatle renunciara, señaló que quien fuera director del Servicio Secreto en el intento de asesinato del expresidente republicano Ronald Reagan renunció.

“Lo único que debemos tener en este país son agencias que trasciendan la política y cuenten con la confianza de los independientes, demócratas, republicanos, progresistas y conservadores”, dijo Khanna, y agregó que el Servicio Secreto ya no era una de esas agencias.

“Han pasado diez días desde el intento de asesinato de un expresidente de EEUU. Independientemente del partido, debe haber respuestas”, dijo Alexandria Ocasio-Cortez, representante demócrata de Nueva York.