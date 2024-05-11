"Le deseo lo mejor", pero no será ella: Trump descarta a Nikki Haley como su compañera de fórmula

Video Trump sigue la búsqueda de su fórmula vicepresidencial: ¿quiénes son los más opcionados? El análisis en Línea de Fuego

El expresidente estadounidense y virtual candidato presidencial republicano, Donald Trump, aseguró este sábado de que su exrival republicana Nikki Haley no es una de las personas que está considerando para la nominación para vicepresidente del Partido Republicano.

Aunque abundan las predicciones sobre a quién nominará el septuagenario candidato como su compañero o compañera de fórmula para las elecciones presidenciales de noviembre contra el presidente Joe Biden, está es la primera vez que Trump descarta expresamente a una posible figura.

“Le deseo lo mejor”, pero no será Nikki Haley

PUBLICIDAD

Entre los nombres que más circulan se encuentran los senadores republicanos Tim Scott de Carolina de Sur y J.D Vance de Ohio, la representante por Nueva York Elise Stefanik, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y los gobernadores de Dakota del Norte y Dakota del Sur, Doug Burgum y Kristi Noem, respectivamente.

Algunos rumores también mencionaban la posibilidad de que Trump estaba considerando a Haley, la última de sus rivales que quedó en pie en las primarias presidenciales del Partido Republicano.

"Nikki Haley no está bajo consideración para el puesto de vicepresidenta", dijo el candidato republicano en su red social Truth Social, truncando las especulaciones. "¡Pero le deseo lo mejor!", añadió.

La elección de Haley, exembajadora estadounidense ante la ONU durante el gobierno de Trump, a quien el expresidente ha apodado durante mucho tiempo "birdbrain", un insulto que literalmente se traduce como "cerebro de pájaro", habría sido sorprendente.

Biden corteja a los votantes de Nikki Haley

Pero la exgobernadora de Carolina del Sur es popular entre los votantes republicanos moderados e independientes y consistentemente ha venido alcanzando porcentajes de dos cifras bajas en las primarias celebradas después de su retiro.

A finales de abril, por ejemplo, Haley obtuvo entre el 20% y el 25% del voto primario en los condados suburbanos de Philadelphia, en el estado péndulo de Pennsylvania, uno de los estados que se espera que sean decisivos en las elecciones de noviembre.

PUBLICIDAD

De acuerdo a un reporte de Politico, la campaña de Biden está implementando una estrategia para atraer el voto de los republicanos anti-Trump, que han continuado apareciendo en las primarias celebradas después del retiro de la candidatura de Haley.

Según el reporte, la campaña del presidente Biden está invirtiendo cantidades importantes de compras de publicidad dirigida a los votantes de Haley en los estados péndulo, en franco contraste con Trump, quien desde que Haley retiró su candidatura en marzo no la ha contactado para buscar su apoyo.

Preguntado por la agencia AFP, el entorno de Trump se negó a dar detalles sobre el perfil preferido por el candidato. "Quien quiera que afirme saber quién o cuándo el presidente Trump elegirá a su vicepresidente miente", afirmó uno de los asesores del expresidente. "A menos que el nombre de esa persona sea Donald Trump", agregó.

Con información de AFP.

Mira también: