Si Trump consigue la nominación republicana, ¿quién sería su compañero de fórmula?

Video ¿Los problemas del Partido Republicano en Arizona le pueden costar la presidencia a Trump? El debate en línea de Fuego

Aunque los aspirantes a la vicepresidencia de Estados Unidos no suelen ser elegidos antes de que un candidato asegure la nominación de su partido, las convincentes victorias de Donald Trump en los 'caucus' de Iowa y las elecciones primarias de New Hampshire ponen en duda la viabilidad de la opción de Nikki Haley, la única rival que sigue en la contienda primaria republicana, y parecen haber hecho más probable la candidatura del expresidente.

A pesar del derrumbe de la relación entre Trump y su vicepresidente, Mike Pence, que culminó el 6 de enero de 2021 cuando partidarios del exmandatario azuzaron los ánimos en contra de Pence mientras irrumpían en el Capitolio, muchos republicanos del alto perfil podrían codiciar esa posición.

PUBLICIDAD

Como ocurre cada cuatro años, los posibles seleccionados tendrán que someterse a un exhaustivo proceso de investigación de sus antecedentes. Pero la decisión final, que podría potenciar o destruir la carrera política de la persona seleccionada, estará única y exclusivamente en manos de quien logre la nominación, que según encuestas y los recientes resultados primaristas podría quedar en manos de Trump.

Si Trump finalmente consigue la nominación presidencial del Partido Republicano, estos son potenciales compañeros de fórmula:

Ron DeSantis

El gobernador de Florida Ron DeSantis y el expresidente Donald Trump. Imagen Evan Vucci/AP



A pesar de haber sido atacado fuertemente por Trump, con sobrenombres y burlas a su apariencia física, el gobernador de Florida nunca respondió con una contundencia similar. Ello le ha dejado la puerta abierta a aspirar a la candidatura vicepresidencial si se toma en consideración que goza de buena reputación con la base republicana y logró una contundente reelección en 2022.

Sin embargo, su pobre desempeño en la campaña presidencial primaria y el hecho de que, de ser seleccionado, ambos compañeros de fórmula provendrían del mismo estado, podrían 'conspirar' en contra de las ambiciones de DeSantis.

Elise Stefanik

La representante republicana en el Congreso federal por Nueva York, Elise Stefanik, y el expresidente Donald Trump. Imagen Matt Rourke/AP



La representante republicana en el Congreso federal por Nueva York no siempre fue una partidaria de Trump. En 2016 calificó el famoso video Access Hollywood de Trump como “inapropiado y ofensivo”, más tarde dijo que la orden de Trump que prohibía la entrada de musulmanes a Estados Unidos era “apresurada y demasiado amplia” y llamó “poco realista” al muro fronterizo.

PUBLICIDAD

Hoy Stefanik, cuya conversión al movimiento MAGA le permitió ascender al puesto de liderazgo en la bancada republicana de la Cámara de Representantes que antes ocupaba Liz Cheney, es un aliada incondicional de Trump, al punto que negó públicamente la obvia confusión de Trump durante un mitin en el que dijo que Nikki Haley había estado a cargo de la seguridad en el Capitolio el día del asalto cuando parecía querer referirse a la demócrata Nancy Pelosi.

JD Vance

El senador republicano por Ohio JD Vance y el expresidente Donald Trump. Imagen Matt Freed/AP



Al igual que Stefanik, el senador republicano por Ohio JD Vance es un converso de la corriente anti-Trump al movimiento MAGA, lo cual le rindió dividendos al ser elegido en 2022 con el apoyo del expresidente. En un evento de campaña de Vance en Ohio en 2022, Trump expresó el aspecto transaccional de la relación cuando le dijo a la audiencia: “J.D. me besa el trasero porque quiere mucho mi apoyo”.

Ante la persistencia de los rumores sobre la presencia de Vance en la lista de posibles compañeros de fórmula de Trump, Vance ha dicho que está contento con su puesto en el Senado. Sin embargo dijo recientemente a la estación de noticias de la ciudad de Columbus WBNS: “Me gusta mi trabajo y quiero quedarme en él, pero ya veremos qué pasa”.

Tim Scott

El senador republicano por Carolina del Sur Tim Scott y el expresidnete Donald Trump. Imagen Matt Rourke/AP



Después de una deslucida participación en el proceso primario del Partido Republicano, el senador por Carolina del Sur anunció su respaldo público a la precandidatura de Trump, aún cuando Haley, su antigua mentora y quien lo designó como senador en 2013 lanzando su carrera política, permanece en la contienda.

“Debes odiarla realmente” dijo Trump a Scott en referencia a Haley durante su discurso de victoria en New Hampshire. “Solo lo amo a usted”, respondió Scott, antes las risas de la audiencia. A diferencia de otros candidatos, Scott ha sido un abierto partidario de Trump y su designación como candidato vicepresidencial le daría diversidad a la fórmula.

PUBLICIDAD

Kari Lake

FILE - Arizona Republican gubernatorial candidate Kari Lake, right, speaks as former President Donald Trump listens during a rally, Oct. 9, 2022, in Mesa, Ariz. While vice presidential candidates typically aren't tapped until after a candidate has locked down the nomination, Trump's decisive win in the Iowa caucuses and the departure of Florida Gov. Ron DeSantis from the race has only heightened what had already been a widespread sense of inevitability. Lake is considered a close ally of the former president who is among those being considered for the job. (AP Photo/Matt York, File) Imagen Matt York/AP



Después de haberse identificado como republicana, luego independiente, luego demócrata y luego republicana MAGA, Kari Lake, una expresentadora de noticias nativa de Illinois, eligió el estado péndulo de Arizona como base para el lanzamiento de su carrera política, donde fue derrotada en 2022 en la elección por la gobernación.

Ferozmente leal a Trump, extremista en sus declaraciones y comprometida con el movimiento MAGA, Lake cumple con muchas de las características necesarias para complacer a Trump. Pero su derrota electoral y su falta de experiencia de gobierno la diferencia de la mayoría de los otros candidatos, quienes fueron elegidos para los cargos gubernamentales que ostentan u ostentaron.

Vivek Ramaswamy

El exprecandidato presidencial republican o Vivek Ramaswamy junto al exresidente Donald Trump. Imagen Matt Rourke/AP



El empresario tecnológico no se ha preocupado en disimular su ansia por ser considerado para la candidatura por la vicepresidencia. Durante su breve permanencia en la contienda primaria republicana, Ramaswamy no solo no atacó a Trump si no que lo elogió constantemente.

Pero el fracaso de Ramaswamy en despertar el entusiasmo del público podría afectar negativamente sus posibilidades vicepresidenciales. En los 'caucus' de Iowa, después de celebrar 323 eventos de campaña, Ramaswamy llegó en el cuarto lugar con solo 8,449 votos, más de 12,000 votos por debajo de Haley, quien obtuvo el tercer lugar.

Mira también: