Cómo los ataques contra Biden por su edad se convirtieron en un boomerang contra Trump

La gran mayoría de los discursos pronunciados en la Convención Nacional Republicana celebrada la semana pasada contenían ataques y hasta burlas relacionadas a la edad del presidente Joe Biden. Uno de los slogans del evento, “hagamos a EEUU fuerte de nuevo”, estaba dirigido a exponer la supuesta debilidad del presidente por su edad, pero al abandonar la contienda Biden cambia la dirección de ese ataque directamente contra su antiguo rival, el expresidente Donald Trump, quien tiene 78 años de edad.

La renuncia de Biden a la reelección convierte a Trump en el candidato presidencial de mayor edad en la historia de Estados Unidos, algo que se vería magnificado por la posible llegada de la vicepresidenta Kamala Harris, de 59 años de edad, al tope de la fórmula electoral demócrata para 2024 al crear un contraste generacional que los tres años que separan a Trump de Biden jamás pudieron lograr.

La “trampa” de haber atacado a Biden por su edad

La campaña de Trump invirtió tiempo y dinero atacando a Biden por su edad y sus supuestos problemas de salud, una línea de ataque más simple que el contraste entre las políticas de los candidatos, permitiendo que la atención de la discusión sobre los planes para un segundo periodo de Trump se enfocaran en el contenido de la Proyecto 2025 delineado por la organización conservadora Heritage Foundation.

En un artículo de opinión publicado en el USA Today antes de la convención republicana, el presidente de la organización conservadora American Culture Project, John Tillman advirtió a los republicanos que los ataques contra Biden por su edad son una “trampa” y que debían atacarlo por sus “desastrosas políticas”.

“ Esto será un problema si los demócratas nominan a alguien de 50, 60 o incluso 70 años. Podrían nominar a alguien que tenga 75 años, y su candidato aún sería más joven que Donald Trump, que tiene 78 años. El enfoque en la edad fácilmente podría voltearse para perjudicar duramente a los republicanos”, advirtió premonitoriamente Tillman.

Cómo si el regreso del boomerang del enfoque sobre la edad de Biden no fuese suficiente para perjudicar a la campaña del expresidente, Trump podría tener antecedentes de enfermedades cardíacas y obesidad, según expertos citados por The Washington Post mientras que su padre sufrió de Alzheimer, según a admitido el propio expresidente.

Al igual que en las dos campañas electorales anteriores, durante la actual contienda Trump no ha compartido con los medios ningún tipo de información médica específica que diga cuál es su condición médica actual, más allá de una carta publicada por su médico de cabecera, Bruce A. Aronwald, quien dijo que el expresidente gozaba de excelente salud física y mental.

La posibilidad de una contienda entre dos ancianos por la presidencia de Estados Unidos hizo que el asunto de la edad de los candidatos se convirtiera en uno de los puntos de mayor preocupación para los votantes en 2024.

Según una encuesta del Washington Post-ABC News-Ipsos realizada antes de la convención republicana el 60% de los estadounidenses considera que Trump es demasiado viejo para enfrentar otro mandato.

“Muy viejo para dirigir una empresa”

De acuerdo a un artículo publicado en The Conversation, el profesor de finanzas de la Universidad Estatal de Mississippi, Brandon Cline explica que “aproximadamente la mitad de las 1,500 empresas que se cotizan en bolsa más grandes de Estados Unidos hacen que sus directores ejecutivos renuncien cuando cumplen 65 años aproximadamente”, 13 años menos que la edad actual de Trump.

“Muchas de las empresas más exitosas del país prefieren ejecutivos menores de 65 años porque los líderes más jóvenes tienden a desempeñarse mejor que sus homólogos de mayor edad” explica Cline, quien después pregunta ¿si esa preferencia también debería aplicarse cuando los estadounidenses eligen a la persona que liderará Estados Unidos?

Cuando era presidente Trump hizo alarde por haber superado pruebas cognitivas en dos oportunidades, pero nunca ha publicado sus resultados ni ha dicho si ha realizado alguna otra de estas pruebas desde 2018.

Con Biden fuera del primer plano, los cuestionamientos sobre la capacidad cognitiva de los candidatos de avanzada edad caen directamente sobre Trump, quien en sus maratónicos discursos recientemente ha acompañado a sus acostumbradas falsedades con obvios errores como cuando confundió repetidamente a Nikki Haley con Nancy Pelosi o las veces que se ha referido a Biden como “Barack Obama”.

En su discurso de concesión después de perder las primarias republicanas de New Hampshire, la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley vaticinó que “ el primer partido que retire a su candidato de 80 años será el partido que gane esta elección”.

