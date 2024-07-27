Cambiar Ciudad
Donald Trump

Cómo los ataques contra Biden por su edad se convirtieron en un boomerang contra Trump

La campaña del expresidente Donald Trump invirtió tiempo y dinero criticando al presidente Joe Biden por su edad y sus supuestos problemas de salud derivados de la misma, una línea de ataque que con la salida de Biden de la contienda por la presidencia se devuelve como un boomerang con un solo objetivo: Trump.

Simón Gómez
Por:
Simón Gómez.
Video “Vamos a ganar”: Kamala Harris pronuncia un discurso en Delaware y llama a la unidad del país

La gran mayoría de los discursos pronunciados en la Convención Nacional Republicana celebrada la semana pasada contenían ataques y hasta burlas relacionadas a la edad del presidente Joe Biden. Uno de los slogans del evento, “hagamos a EEUU fuerte de nuevo”, estaba dirigido a exponer la supuesta debilidad del presidente por su edad, pero al abandonar la contienda Biden cambia la dirección de ese ataque directamente contra su antiguo rival, el expresidente Donald Trump, quien tiene 78 años de edad.

La renuncia de Biden a la reelección convierte a Trump en el candidato presidencial de mayor edad en la historia de Estados Unidos, algo que se vería magnificado por la posible llegada de la vicepresidenta Kamala Harris, de 59 años de edad, al tope de la fórmula electoral demócrata para 2024 al crear un contraste generacional que los tres años que separan a Trump de Biden jamás pudieron lograr.

PUBLICIDAD


Notas Relacionadas

Fortalezas y debilidades de Kamala Harris como posible candidata presidencial demócrata

Fortalezas y debilidades de Kamala Harris como posible candidata presidencial demócrata

Elecciones en Estados Unidos 2024
8 min

La “trampa” de haber atacado a Biden por su edad

La campaña de Trump invirtió tiempo y dinero atacando a Biden por su edad y sus supuestos problemas de salud, una línea de ataque más simple que el contraste entre las políticas de los candidatos, permitiendo que la atención de la discusión sobre los planes para un segundo periodo de Trump se enfocaran en el contenido de la Proyecto 2025 delineado por la organización conservadora Heritage Foundation.

Más sobre Donald Trump

La paradoja electoral de 2024: esos distritos donde ganó Trump y también los demócratas
7 mins

La paradoja electoral de 2024: esos distritos donde ganó Trump y también los demócratas

Elecciones en Estados Unidos 2024
De paria político del 6 de enero a presidente reelecto: las claves de la sorprendente campaña de Trump en 2024
5 mins

De paria político del 6 de enero a presidente reelecto: las claves de la sorprendente campaña de Trump en 2024

Elecciones en Estados Unidos 2024
Trump y su "círculo de confianza": quiénes rodean e influyen al próximo presidente
7 mins

Trump y su "círculo de confianza": quiénes rodean e influyen al próximo presidente

Elecciones en Estados Unidos 2024
Trump se convierte oficialmente en el presidente electo de EEUU al lograr los votos necesarios del Colegio Electoral
4 mins

Trump se convierte oficialmente en el presidente electo de EEUU al lograr los votos necesarios del Colegio Electoral

Elecciones en Estados Unidos 2024
Kennedy busca apoyos en el Senado: en qué tema pondrán la lupa los legisladores
3 mins

Kennedy busca apoyos en el Senado: en qué tema pondrán la lupa los legisladores

Elecciones en Estados Unidos 2024
Las señales que la Reserva Federal dará esta semana y que podrían agriar la relación con Trump
4 mins

Las señales que la Reserva Federal dará esta semana y que podrían agriar la relación con Trump

Elecciones en Estados Unidos 2024
El Colegio Electoral se reúne para elegir a Trump (ahora sí) presidente de EEUU
4 mins

El Colegio Electoral se reúne para elegir a Trump (ahora sí) presidente de EEUU

Elecciones en Estados Unidos 2024
Bernie Sanders cree que Biden debe considerar seriamente dar "indultos preventivos"
3 mins

Bernie Sanders cree que Biden debe considerar seriamente dar "indultos preventivos"

Elecciones en Estados Unidos 2024
Asesor clave de Robert Kennedy Jr. ha pedido a la FDA revocar la autorización de la vacuna de la polio
3 mins

Asesor clave de Robert Kennedy Jr. ha pedido a la FDA revocar la autorización de la vacuna de la polio

Elecciones en Estados Unidos 2024
El Colegio Electoral, un problema único que EEUU no encuentra cómo resolver
5 mins

El Colegio Electoral, un problema único que EEUU no encuentra cómo resolver

Elecciones en Estados Unidos 2024

En un artículo de opinión publicado en el USA Today antes de la convención republicana, el presidente de la organización conservadora American Culture Project, John Tillman advirtió a los republicanos que los ataques contra Biden por su edad son una “trampa” y que debían atacarlo por sus “desastrosas políticas”.

Esto será un problema si los demócratas nominan a alguien de 50, 60 o incluso 70 años. Podrían nominar a alguien que tenga 75 años, y su candidato aún sería más joven que Donald Trump, que tiene 78 años. El enfoque en la edad fácilmente podría voltearse para perjudicar duramente a los republicanos”, advirtió premonitoriamente Tillman.

Cómo si el regreso del boomerang del enfoque sobre la edad de Biden no fuese suficiente para perjudicar a la campaña del expresidente, Trump podría tener antecedentes de enfermedades cardíacas y obesidad, según expertos citados por The Washington Post mientras que su padre sufrió de Alzheimer, según a admitido el propio expresidente.

Al igual que en las dos campañas electorales anteriores, durante la actual contienda Trump no ha compartido con los medios ningún tipo de información médica específica que diga cuál es su condición médica actual, más allá de una carta publicada por su médico de cabecera, Bruce A. Aronwald, quien dijo que el expresidente gozaba de excelente salud física y mental.

PUBLICIDAD

La posibilidad de una contienda entre dos ancianos por la presidencia de Estados Unidos hizo que el asunto de la edad de los candidatos se convirtiera en uno de los puntos de mayor preocupación para los votantes en 2024.

Según una encuesta del Washington Post-ABC News-Ipsos realizada antes de la convención republicana el 60% de los estadounidenses considera que Trump es demasiado viejo para enfrentar otro mandato.

“Muy viejo para dirigir una empresa”

De acuerdo a un artículo publicado en The Conversation, el profesor de finanzas de la Universidad Estatal de Mississippi, Brandon Cline explica que “aproximadamente la mitad de las 1,500 empresas que se cotizan en bolsa más grandes de Estados Unidos hacen que sus directores ejecutivos renuncien cuando cumplen 65 años aproximadamente”, 13 años menos que la edad actual de Trump.

“Muchas de las empresas más exitosas del país prefieren ejecutivos menores de 65 años porque los líderes más jóvenes tienden a desempeñarse mejor que sus homólogos de mayor edad” explica Cline, quien después pregunta ¿si esa preferencia también debería aplicarse cuando los estadounidenses eligen a la persona que liderará Estados Unidos?

Cuando era presidente Trump hizo alarde por haber superado pruebas cognitivas en dos oportunidades, pero nunca ha publicado sus resultados ni ha dicho si ha realizado alguna otra de estas pruebas desde 2018.

Con Biden fuera del primer plano, los cuestionamientos sobre la capacidad cognitiva de los candidatos de avanzada edad caen directamente sobre Trump, quien en sus maratónicos discursos recientemente ha acompañado a sus acostumbradas falsedades con obvios errores como cuando confundió repetidamente a Nikki Haley con Nancy Pelosi o las veces que se ha referido a Biden como “Barack Obama”.

PUBLICIDAD

En su discurso de concesión después de perder las primarias republicanas de New Hampshire, la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley vaticinó que “ el primer partido que retire a su candidato de 80 años será el partido que gane esta elección”.

Vea también:

Video ¿Kamala Harris tiene el tiempo suficiente para una campaña electoral exitosa? Lo analizamos en Línea de Fuego
Relacionados:
Donald TrumpJoe BidenElecciones 2024Elecciones en Estados Unidos 2024Estados UnidosKamala HarrisNancy PelosiNikki HaleyObesidadAlzheimerAtaques

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX