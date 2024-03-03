Trump arrecia su retórica antiinmigrante: acusa sin fundamento a Biden de querer "destruir a EEUU"

El expresidente Donald Trump intensificó su retórica antiinmigrante este sábado y acusó infundadamente al mandatario Joe Biden de librar una “conspiración para derrocar a Estados Unidos” en un evento de campaña poco antes de las primarias del Supermartes.

Biden ha dicho que Trump es una amenaza a la democracia, señalando los esfuerzos del expresidente por anular los resultados de las elecciones del 2020. Esos esfuerzos culminaron con el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, cuando sus partidarios intentaron detener la transición pacífica del poder.

Trump respondió llamando a Biden “la verdadera amenaza a la democracia” y alegó sin presentar pruebas creíbles que el actual presidente es responsable de las acusaciones que enfrenta. El exmandatario se refirió a las políticas fronterizas de Biden este sábado, alegando que “todos los días Joe Biden está brindando ayuda y consuelo a enemigos extranjeros de Estados Unidos”.

“La conducta de Biden en nuestra frontera es, por definición, una conspiración para derrocar a Estados Unidos”, continuó diciendo en Greensboro, Carolina del Norte. “Biden y sus cómplices quieren colapsar el sistema estadounidense, anular la voluntad de los votantes estadounidenses reales y establecer una nueva base de poder que les dé control durante generaciones”, afirmó en declaraciones sin fundamento.

Argumentos similares han sido presentados durante mucho tiempo por personas que alegan que los demócratas están promoviendo la inmigración ilegal para debilitar el poder de los votantes blancos, parte de una conspiración racista que alguna vez era alimentada por la extrema derecha. Trump volvió a apoyarse en esa teoría en su mitin posterior en Virginia, diciendo de los inmigrantes: "Están tratando de inscribirlos para que voten en las próximas elecciones".

“Una vez más, Trump está proyectando un intento de distraer al pueblo estadounidense del hecho de que eliminó el proyecto de ley de seguridad fronteriza más justo y estricto en décadas porque creía que ayudaría a su campaña. Triste”, dijo en un comunicado el portavoz de la campaña de Biden, Ammar Moussa.



Estos eventos de Trump se produjeron días antes del Supermartes, cuando habrá primarias en 16 estados, incluidos Carolina del Norte y Virginia, donde miles de entusiastas partidarios se reunieron para un mitin nocturno en el centro de Richmond. Las primarias de ese día serán las más importante del año antes de las elecciones generales de noviembre, que se perfilan como una probable revancha entre Trump y Biden.

Nikki Haley, la última gran rival de Trump, también hizo campaña en Carolina del Norte. En declaraciones a los periodistas después de su evento en Raleigh, a unas 80 millas de distancia, la exembajadora ante la ONU objetó sus planes después del Supermartes.

“Vamos a seguir adelante y vamos a seguir presionando”, dijo, argumentando que la mayoría de los estadounidenses no quieren ni a Biden ni a Trump como líder de la nación.

Trump busca convertir sus juicios pendientes en un asunto electoral

Gran parte del discurso de Trump en Carolina del Norte se centró en los cargos penales que enfrenta. Si bien el expresidente ha logrado aprovechar sus problemas legales para convertirlos en un poderoso grito de guerra en las primarias, no está claro cómo su mensaje de agravio resonará entre los votantes más moderados que probablemente decidirán las elecciones generales.

"Hoy estoy ante ustedes no solo como su pasado y, ojalá, futuro presidente, sino como un orgulloso disidente político y un enemigo público de un régimen canalla", dijo Trump, criticando lo que llamó una "máquina antidemocrática".

En ambos mítines, Trump reprodujo una grabación de 'Justicia para todos', la versión del himno nacional de Estados Unidos en la que colaboró con un grupo de acusados encarcelados por su presunto papel en la insurrección de enero de 2021, a quienes se refiere como “rehenes”.

Al centrarse en las elecciones generales, Trump ha pintado una visión apocalíptica del país bajo el gobierno de Biden, particularmente en el tema de la inmigración, que fue el eje central de su campaña de 2016 y que una vez más ha empleado aprovechando que Estados Unidos ha experimentado una afluencia récord de inmigrantes en la frontera.

Trump y Biden visitaron la frontera entre Estados Unidos y México el jueves para resaltar sus enfoques contrastantes sobre el tema.

El sábado, Trump evocó imágenes de Biden convirtiendo “escuelas públicas en campos de inmigrantes” y “Estados Unidos en un vertedero plagado de crímenes y enfermedades, que es lo que están haciendo”. También habló extensamente sobre el asesinato de Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años cuyo presunto asesino es un venezolano que ingresó ilegalmente a Estados Unidos y se le permitió quedarse para continuar con su caso de inmigración.

Aunque las estadísticas muestran que los residentes nativos de Estados Unidos tienen más probabilidades de haber sido arrestados por delitos violentos que las personas que se encuentran en el país ilegalmente, Trump ha aprovechado varios incidentes de alto perfil, incluido un video reciente de un grupo de inmigrantes peleando con la policía en Times Square.

El tema de la edad, un argumento que le rebota

Trump, que ataca repetidamente la inteligencia y la agudeza mental de Biden, se ha mostrado sensible a las cuestiones sobre la suya después de que confundió a Haley con Nancy Pelosi y a Biden con el expresidente Barack Obama en mítines anteriores.

Últimamente, Trump ha tratado de saldar cualquier interrogante insistiendo en que intercambia los nombres intencionalmente. “Hago eso porque sabes que eso tiene sentido. ¿Lo entendemos, verdad? Porque mucha gente dice que él dirige el país. Personalmente no lo creo”, dijo Trump al comienzo de su aparición en Virginia.

Pero más de una hora después de sus comentarios, pareció confundir a Obama y Biden nuevamente cuando dijo: “Putin, ya sabes, tiene tan poco respeto por Obama que está empezando a utilizar la palabra 'nuclear'".

