Trump dice a corte de Nueva York que no puede pagar fianza de $464 millones

¿Qué puede pasar si Trump no paga la fianza de $464 millones por el caso de fraude en Nueva York?

El expresidente Donald Trump notificó este lunes a la corte estatal de Nueva York que obtener los cerca de $464 millones necesarios para cumplir con la fianza en la apelación de su condena por fraude civil es "una imposibilidad práctica".

Un juez condenó a Trump por fraude civil el 16 de febrero por falsificar los registros comerciales de la Organización Trump durante años. La corte ordenó a Trump pagar $355 millones para cubrir la cantidad que ganó debido al fraude, más intereses.

La dificultades de Trump en obtener una fanza multimillonaria

En su presentación ante la corte, los abogados de Trump alegan que "los continuos y diligentes esfuerzos de los demandados han demostrado que conseguir una fianza por el monto total de la sentencia constituye una imposibilidad práctica", agregando que se habían acercado "a unas 30 compañías de garantía a través de cuatro corredores distintos".

La semana pasada Trump pagó una fianza de $91.63 millones para asegurar la sentencia por difamación de $83 millones a favor de la columnista E. Jean Carroll mientras apela ese veredicto.

Según el equipo legal de Trump, después de “innumerables horas de negociación con una de las compañías de seguros más grandes del mundo”, no fue posible “obtener una fianza de apelación por el monto total” de la sentencia y que otras afianzadoras no “aceptan activos tangibles como bienes raíces como garantía”, sino solamente "efectivo o equivalentes de efectivo como valores negociables”, por "el 120% del monto de la sentencia”, lo que totalizaría alrededor de $557 millones.

Para los abogados del expresidente, la "cantidad real de efectivo o equivalentes de efectivo necesarios para garantizar la fianza y tener capital suficiente para administrar los negocios y satisfacer sus otras obligaciones se acerca a los $1,000 millones", incluyendo el costo de las primas por en afianzamiento, el cual estimaron inicialmente en "más de $18 millones", los cuales alegan que no serían recuperables aún si Trump gana la apelación.

Para Trump ya existe una fianza de hecho

La presentación argumenta que la Fiscalía General de Nueva York no tiene que preocuparse por poder cobrar su sentencia, ya que "las propiedades inmobiliarias de los demandados, incluidas propiedades icónicas como 40 Wall Street, Doral Miami y Mar-a-Lago, exceden con creces el monto de la sentencia”.

Para Trump, la imposibilidad de disponer subrepticiamente de dichos activos constituye una especie de garantía de hecho dejando al demandante “efectivamente asegurado durante la tramitación de la apelación", según el documento. La Fiscalía insiste que Trump debería aportar el monto total de la fianza.

Los abogados de Trump aprovecharon la oportunidad para insistir en que la multa de $464 millones es “desproporcionada” ya que “no hubo víctimas, ni daños ni pérdidas financieras” y pidieron que si se niega su solicitud, se dicte una suspensión temporal de la sentencia para que pueda intentar presentar su caso ante la Corte de Apelaciones.

