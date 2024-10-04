Por qué es relevante la nueva acusación del fiscal Jack Smith contra Trump por tratar de subvertir los resultados electorales de 2020

Un nuevo escrito del fiscal especial Jack Smith en el caso contra Donald Trump por sus presuntos intentos de revocar las elecciones presidenciales de 2020 proporciona más detalles y respaldo al argumento de Smith de que Trump, mientras era presidente, cometió actos ilegales para revertir su derrota electoral de 2020.

Esos actos, sostiene Smith, fueron cometidos por Trump como candidato a la reelección y, por lo tanto, no están cubiertos por una decisión de la Corte Suprema de 2024 relacionada con el caso que dice que las acciones oficiales de los presidentes son inmunes al procesamiento cuando ejercen sus poderes constitucionales básicos.

Pero, ¿están claramente definidas las acciones que quedan fuera de los poderes constitucionales básicos de un presidente?

La presentación de Smith no solo es relevante para su caso de subversión electoral de 2020 contra Trump, sino que probablemente afectará a los próximos y futuros presidentes de los Estados Unidos. La presentación, y las inevitables batallas legales que resultarán de ella, ayudarán a aclarar con precisión hasta qué punto se extiende la inmunidad presidencial.

Si bien los argumentos relacionados con el caso Trump se llevarán a cabo en un tribunal, el Congreso tiene y seguirá teniendo una responsabilidad no suficientemente entendida en la definición y el control del poder presidencial. Como especialista en derecho constitucional, que estudia las instituciones gubernamentales y su funcionamiento, creo que el Congreso tiene un papel único en la configuración del equilibrio de poderes entre las tres ramas del gobierno en este momento de la historia.

El caso Trump y el precedente en el que se basa reconocen que las acciones presidenciales más sospechosas desde el punto de vista constitucional son aquellas que exceden los límites de la autoridad de una rama o socavan los poderes de otra. Por ejemplo, con respecto a la certificación de los resultados de una elección presidencial, el tribunal señaló que el Congreso ha legislado ampliamente y que el presidente no desempeña ningún papel constitucional o estatutario directo en ese proceso.

Al actuar en virtud de su propia autoridad legislativa y de supervisión constitucional, el Congreso puede contraatacar el poder presidencial.

‘Zona de penumbra’

En agosto de 2023, un gran jurado federal acusó a Trump de cuatro cargos por conductas relacionadas con una conspiración para anular las elecciones presidenciales de noviembre de 2020.

Trump impugnó la acusación, alegando que el presidente tiene inmunidad absoluta frente al procesamiento penal por las acciones oficiales adoptadas mientras está en el cargo. El caso llegó a la Corte Suprema, que emitió su ahora famosa sentencia de inmunidad, en la que se afirma: “La Corte concluye que el presidente goza de inmunidad absoluta frente a un procesamiento penal por conductas que se encuentran dentro de su esfera exclusiva de autoridad constitucional”.

Sin embargo, no todas las acciones presidenciales caen dentro de estos poderes básicos. La Corte distinguió entre tres tipos de acciones presidenciales.

Algunas acciones caen claramente dentro del ámbito de la autoridad constitucional exclusiva del presidente. Estas responsabilidades incluyen actuar como comandante en jefe, reconocer gobiernos extranjeros y firmar o vetar los proyectos de ley que aprueba el Congreso. Las acciones presidenciales en virtud de esta autoridad son absolutamente inmunes a la persecución penal.

En el otro extremo del espectro, algunas acciones están claramente fuera del ámbito de la autoridad constitucional del presidente. Por ejemplo, cuando un presidente solicita la reelección o crea un comité de campaña, el presidente actúa como candidato, no como ocupante del cargo de presidente. No hay inmunidad para estos actos.

Sin embargo, a veces el presidente actúa en lo que la Corte Suprema ha llamado una “zona de penumbra”, donde el presidente y el Congreso comparten poderes o en áreas que están dentro de los perímetros exteriores de la oficina presidencial.

Por ejemplo, aunque la Constitución no detalla explícitamente esta responsabilidad, el presidente actúa en su capacidad oficial cuando se dirige a la nación desde la Oficina Oval para informar al pueblo estadounidense sobre eventos importantes.

En estos casos de “zona de penumbra”, un proceso judicial no puede obstaculizar la capacidad del presidente para hacer el trabajo. Eso significa que el presidente tiene inmunidad a menos que el fiscal pueda demostrar que el proceso judicial no alterará el equilibrio de poder entre las tres ramas del gobierno.

¿Por qué inmunidad?

La razón principal para otorgar inmunidad a los funcionarios públicos, incluidos los fiscales y jueces, es permitirles servir al público sin el riesgo de ser castigados penalmente por hacer lo que creen que sirve mejor al país. La posible responsabilidad penal plantea la posibilidad de que los funcionarios públicos tomen decisiones basadas en amenazas de oponentes políticos, en lugar de ejercer el juicio independiente necesario para un servicio público eficaz.

El temor a la amenaza política es motivo de especial preocupación para el presidente. Como explicó el tribunal en el caso de Trump, sin inmunidad, “el presidente no podría tomar las ‘medidas audaces y sin vacilaciones’” que requiere el cargo.

A diferencia de otros cargos federales en el sistema constitucional de los Estados Unidos, la presidencia compone una rama entera del gobierno, conocida como el poder ejecutivo. Decisiones anteriores de la Corte Suprema reconocieron que los deberes del presidente son “de una gravedad y amplitud incomparables” en el sentido de que el presidente toma las decisiones más sensibles y de mayor alcance que se le confían a cualquier funcionario electo.

El presidente está investido del poder ejecutivo de los Estados Unidos y actúa como líder de la nación en política exterior e interior. Y el trabajo del presidente es mucho más complejo de lo que los redactores de la Constitución del siglo XVIII podrían haber imaginado.

El poder ejecutivo moderno incluye cientos de agencias y millones de empleados federales que ayudan al presidente a ejecutar la ley. Como resultado, el presidente tiene más asesores políticos y de políticas que cualquier otra persona en el gobierno. La promesa de inmunidad ayuda a estos asesores a proporcionar al presidente información matizada sobre políticas y política.

Y si bien la expansión del poder ejecutivo puede parecer un fenómeno moderno, las preocupaciones sobre el aumento del poder ejecutivo no son nada nuevo. De hecho, al comienzo del segundo mandato del presidente George Washington, Benjamin Franklin “se quedó mudo de asombro ante los sentimientos… de que sólo el ejecutivo tendrá el derecho de juzgar lo que se mantendrá en secreto y lo que se hará público”.

Esto plantea la pregunta: ¿cómo redacta el Congreso las leyes y supervisa su implementación en un mundo establecido constitucional, legal e históricamente donde el presidente tiene tanto poder?

¿Cuáles son los límites?

Si bien la frase “separación de poderes” se ha utilizado durante mucho tiempo para describir el sistema de gobierno de EEUU, de hecho, la historia legal del país muestra que el sistema constitucional estadounidense es un sistema de poderes compartidos, no separados.

La inmunidad presidencial se enmarca exclusivamente en este contexto. Por lo tanto, a raíz de la decisión de 2024 de la Corte Suprema, no le corresponde al presidente decidir cuáles de sus acciones en esa “zona de penumbra” recibirán inmunidad y cuáles no.

Eso depende de los tribunales y del Congreso.

Así es como funciona: el alcance de la inmunidad presidencial depende de las decisiones del poder judicial federal sobre lo que constituye un acto oficial o no oficial. Articulada por primera vez por la Corte Suprema en 1803: “decir cuál es la ley” es el trabajo del poder judicial.

Pero es el Congreso el que redacta la ley y supervisa cómo la implementa el presidente.

El Congreso ha investigado la conducta de al menos 15 presidentes en ejercicio o expresidentes. Por ejemplo, a raíz del escándalo de Watergate, las investigaciones del Congreso revelaron evidencia crucial de las acciones ilegales del presidente Nixon y finalmente llevaron a su renuncia.

Al hacerlo, el Congreso se basó en su propia autoridad constitucional como una forma de usar herramientas similares a las de un litigio para arrojar luz sobre acciones presidenciales que están fuera de los deberes oficiales del presidente o en la “zona de penumbra”.

Estas investigaciones no solo informaron al público sobre las acciones presidenciales, sino que ayudaron al Congreso a afirmar su posición en el sistema constitucional estadounidense de poderes compartidos.

En un mundo legal que, en parte, define la inmunidad presidencial con base en el equilibrio de poder entre las tres ramas del gobierno, esto no puede ser algo malo.

*Jennifer Selin es profesor asociada de derecho, Universidad Estatal de Arizona.

Este artículo fue publicado inicialmente en The Conversation. Puedes leer en inglés el original.

