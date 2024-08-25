El 19% de los jóvenes cree que el respaldo de las celebridades a un candidato puede marcar la diferencia

Video ¿Qué tan cerca o tan lejos debe estar Kamala Harris de Biden para triunfar en las elecciones? Lo analizamos

La estrella del pop británica Charli XCX enloqueció los chats de texto grupales y las redes sociales de muchos jóvenes cuando apoyó a la vicepresidente Kamala Harris haciendo uso de un término que acuñó en una canción y publicó en X: “ Kamala IS brat”.

Si bien este respaldo, que ocurrió en julio de 2024, probablemente signifique muy poco para la mayoría de los adultos que no siguen la música de la cantante, se considera un gran elogio entre los jóvenes. La campaña de Harris aceptó astutamente el apoyo de Charli XCX, cambiando temporalmente el fondo de su perfil de X al mismo tono de verde lima que Charlie XCX favorece.



Celebridades, incluido el cantante John Legend y los actores Octavia Spencer, Julia Louis-Dreyfus y Jesse Tyler Ferguson, harán apariciones en la Convención Nacional Demócrata, que se realizará del 19 al 24 de agosto.

Varias celebridades, incluido el luchador Hulk Hogan y el cantante Jason Aldean, aparecieron en la Convención Nacional Republicana en julio.

Hasta ahora, una serie de otras celebridades, entre ellas el actor Jeff Bridges, la cantante Cher, el director de cine Spike Lee y la comediante Amy Schumer, entre otros, han apoyado a Harris.

Mientras tanto, la comediante Roseanne Barr, así como el cantante Kid Rock, la modelo Amber Rose y el actor Jon Voight han apoyado al expresidente Donald Trump.

Algunos investigadores han estimado que el apoyo de Oprah Winfrey a Barack Obama en 2008 le dio un millón de votos adicionales.

Pero en general, las investigaciones han mostrado que el apoyo político de celebridades no importa lo suficiente como para determinar los resultados de una elección.

Si el apoyo de celebridades no cambia una elección, entonces ¿por qué las campañas políticas los buscan?

La respuesta es que todavía importan y por muchas razones diferentes. Las celebridades pueden obtener fácilmente la atención de los medios, actuar como sustitutos de la campaña, ampliar la base de votantes y hacer contribuciones de campaña. Todas estas cosas pueden ayudar a un candidato a ganar.

Qué guía a los votantes y el apoyo de celebridades

No muchas personas admitirán que votaron por un candidato porque Oprah Winfrey u otra celebridad se lo dijeron, por lo que las encuestas rara vez descubrirán que el apoyo de celebridades es significativo.

Alrededor del 89% de los adultos también dijeron en febrero de 2020 que no cambiarían su voto debido al apoyo de una celebridad.

Sin embargo, esto deja al 11% de los adultos estadounidenses que dijeron que podrían cambiar su candidato preferido en función de lo que dijera una celebridad. Otro 19% de los votantes más jóvenes también dijeron en esta misma encuesta que una celebridad podría ayudar a cambiar su voto.

En una elección reñida, estos votantes marginales podrían cambiar la suerte de un candidato.

Las celebridades pueden ayudar a mantener a un político en el ciclo de noticias, y el apoyo de una celebridad les da a los candidatos una oportunidad adicional de difundir su mensaje a una audiencia pública.

Ya sea Jeff Bridges (que interpretó a “The Dude” en la película “The Big Lebowski” de 1998), hablando en una reunión de Zoom de “White dudes for Harris” o el cantante pro-Trump Kid Rock presentando una serie de conciertos de “Rock the Country”, el apoyo de celebridades también puede ayudar a los candidatos a dirigirse a grupos demográficos específicos.

Las celebridades también se benefician cuando se involucran en la política porque ellas también dependen de su relevancia.

Al opinar sobre temas políticos, las celebridades pueden mantenerse en el centro de atención y promover su marca personal. Sin embargo, existe el riesgo de que una celebridad pueda alejar a sus fanáticos y socios comerciales que no comparten sus opiniones políticas.

Una fuerte presencia en línea

Las celebridades también pueden recibir mucha atención de los medios cuando no están de acuerdo con un político o se sienten ofendidas por lo que dice.

Por ejemplo, el compañero de fórmula de Trump, JD Vance, ha dicho que “todo el futuro de los demócratas está controlado por personas sin hijos”.

Sus comentarios de 2021 sobre el país dirigido por “mujeres con gatos y sin hijos” también resurgieron en julio de 2024.

La actriz Jennifer Aniston y la presentadora de programas de entrevistas Whoopi Goldberg pasaron a la contraofensiva y afirmaron que hay muchas razones por las que algunas mujeres no tienen hijos, incluidos los problemas de fertilidad.

“Realmente no puedo creer que esto venga de un potencial vicepresidente de los Estados Unidos”, escribió Aniston en Instagram.

“Todo lo que puedo decir es… Sr. Vance, rezo para que su hija tenga la suerte de tener hijos propios algún día”.

Ampliar la base electoral

Las celebridades también pueden alentar de manera eficaz a las personas a registrarse para votar o a votar realmente. En septiembre de 2023, la cantante Taylor Swift animó a sus fans a registrarse para votar con un enlace a vote.org.

El sitio vio un aumento del 1,226% en el tráfico y más de 35,000 nuevos votantes se registraron una hora después de su publicación.

Se especula que en estas elecciones Swift respaldará formalmente a Harris, como lo hizo con el presidente Joe Biden durante las elecciones de 2020. Algunos fanáticos de Swift han buscado pistas de un posible respaldo, incluido el hecho de que una bailarina de Swift, que vestía un traje con pantalón durante un concierto reciente, lucía como Harris.

Trump afirmó falsamente el 18 de agosto que Swift lo respaldaba, publicando una imagen generada por inteligencia artificial en Truth Social que mostraba una imagen de Swift y decía: "Taylor quiere que votes por Donald Trump".

Aunque Swift no ha emitido ningún respaldo en un sentido u otro, sus fans han organizado un movimiento llamado “Swifties4Kamala” que tiene más de 180,000 seguidores en las redes sociales.

Las celebridades todavía tienen influencia política

Es poco probable que el respaldo político de una celebridad cambie los valores fundamentales de un votante o influya en los votantes que ya siguen de cerca la política y están familiarizados con los diferentes candidatos y lo que representan.

Pero las celebridades todavía tienen influencia cultural y podrían alentar a las personas que no están muy involucradas en la política o en una elección a votar o apoyar a un candidato de otras maneras, como con donaciones.

Y las investigaciones también muestran que las celebridades son especialmente propensas a dar forma a las opiniones políticas de los votantes más jóvenes.

Incluso si el respaldo de una celebridad no es la razón principal por la que un votante elegiría a un candidato en particular, el respaldo de una celebridad puede tener valor para algunas personas. Y en una elección reñida, pueden ser solo unos pocos miles de votos los que importen.

* Richard T. Longoria es profesor asociado de Ciencias Políticas, Universidad de Texas Rio Grande Valley.

Este artículo fue publicado inicialmente en The Conversation. Puedes leer en inglés el original.

