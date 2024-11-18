El grupo evangélico que ve a Trump como un "guerrero de Dios" que batalla "para derrotar al demonio en EEUU"

Un creciente movimiento religioso cree que el presidente electo Donald Trump está librando una guerra espiritual contra fuerzas demoníacas dentro de Estados Unidos.

El propio Trump declaró en su discurso de aceptación el 6 de noviembre de 2024 que la razón por la que “ Dios me perdonó la vida” fue para “restaurar la grandeza de Estados Unidos”.

He estudiado varios movimientos religiosos que buscan moldear y controlar la sociedad estadounidense. Uno de ellos es la Nueva Reforma Apostólica, o NAR, cuyos seguidores creen que están librando una batalla espiritual por el control de los Estados Unidos. La NAR es una rama del evangelicalismo cristiano protestante.

Los defensores de la NAR afirman que reciben orientación divina para reconstruir la sociedad moderna basándose en creencias espirituales cristianas. En 2015, se estima que 3 millones de estadounidenses adultos asistían a iglesias que formaban parte abierta de la NAR. Algunos académicos estiman que el número de seguidores activos de la NAR puede ser mayor, ya que el movimiento puede incluir miembros de iglesias cristianas protestantes que no están directamente alineadas con el movimiento.

El comienzo del movimiento

La NAR surgió a fines de la década de 1990 cuando el teólogo C. Peter Wagner popularizó el término “Nueva Reforma Apostólica”. Wagner sostuvo que Dios estaba creando apóstoles y profetas modernos que liderarían al cristianismo en la reconstrucción de la sociedad estadounidense.

Las raíces de la Nueva Reforma Apostólica se pueden rastrear hasta el más amplio movimiento carismático que considera las fuerzas espirituales como una parte activa de la vida cotidiana.

Esta visión no separa la experiencia sagrada de la vida cotidiana. Para la red mucho más grande de cristianos carismáticos y movimientos pentecostales que enfatizan una relación personal con Dios, el mundo está lleno de la presencia activa del Espíritu Santo, dones espirituales y experiencias divinas directas.

Creencias fundamentales

Un aspecto central de la NAR es la creencia de que los líderes religiosos cristianos deben ser la principal fuente de autoridad cultural y política en Estados Unidos.

Los defensores de la NAR sostienen que los líderes seleccionados reciben revelación directa de Dios, que guía la dirección de las iglesias y lucha en la guerra espiritual contra las influencias demoníacas, que, según ellos, corrompen el comportamiento de los individuos y las naciones.

La NAR aboga por una estructura jerárquica en la que los líderes religiosos y sus aliados políticos tengan autoridad sobre la sociedad.

Creen en el “Mandato de las Siete Montañas”, una forma de representar el control cristiano de la sociedad a través de una estrategia según la cual los cristianos deben infiltrarse, influir y, en última instancia, controlar siete áreas clave de la sociedad (negocios, gobierno, medios de comunicación, artes y entretenimiento, educación, familia y religión) para lograr una transformación cultural.

Al hacerlo, los defensores de la NAR creen que pueden establecer una forma pura y verdadera de lo que creen que es una sociedad gobernada por la guía divina y una estricta adhesión a las ideas bíblicas.

Lance Wallnau, un destacado autor cristiano, orador, influenciador de las redes sociales y consultor asociado con la NAR, ha promovido la idea de que ese tipo de compromiso en el que los líderes cristianos de la NAR tienen autoridad a través de un gobierno vinculado a la voluntad divina es esencial para avanzar en la transformación social.

Wallnau ha sido un partidario vocal de Trump, al que considera una figura importante en la visión de la NAR.

Guerra espiritual

Los seguidores de la NAR creen que deben participar en una guerra espiritual, que incluye oraciones y acciones destinadas a combatir las influencias demoníacas percibidas en la sociedad.

Esta práctica a menudo implica identificar “fortalezas” del mal, en torno a cuestiones culturales, como el matrimonio homosexual, los derechos de las personas transgénero y el activismo LGBTQ+, y trabajar para desmantelarlas. Un ejemplo de esto es una serie reciente de manifestaciones políticas de base religiosa lideradas por líderes de la NAR conocidas como “The Courage Tour” que abogaron directamente por la segunda elección de Trump.

La NAR enfatiza que los cristianos deben esperar ver señales milagrosas, donde los eventos extraordinarios, como la supervivencia de Trump de un intento de asesinato, se interpretan como explicables solo por la intervención divina o espiritual.

Los seguidores del movimiento también creen en la curación basada en la fe y las experiencias sobrenaturales, como las declaraciones y los discursos proféticos.

Trump como un ser divino

Muchos líderes y seguidores de la NAR apoyan a Trump, viéndolo como una figura divinamente designada que facilitaría los objetivos de la NAR para la reconstrucción social, creyendo que fue elegido por Dios para cumplir un destino profético.

Posicionan a Trump como un guerrero contra un supuesto “estado profundo” controlado por los demonios, y por lo tanto corrupto, en consonancia con el énfasis de la NAR en la guerra espiritual y el dominio cultural, como se describe en el mandato de las “Siete Montañas”. Los líderes de la NAR siguieron la comprensión de Trump de un gobierno corrupto.

La NAR dirigió una manifestación de adoración de “Un millón de mujeres” el 12 de octubre de 2024 en Washington, D.C., en la que los organizadores buscaron alentar a 1 millón de mujeres adherentes de la NAR a venir a orar, protestar y apoyar la campaña de Trump. El evento fue promocionado como un “momento de última resistencia” para salvar a la nación ayudando a Trump a ganar las elecciones como campeón contra las fuerzas oscuras y satánicas.

Varios políticos, legisladores y miembros del poder judicial destacados, como el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson y el juez de la Corte Suprema Samuel Alito, han enarbolado la bandera de la “Apelación al Cielo” basada en la NAR.

Para los evangélicos de la NAR, la elección presidencial se interpreta a través de una retórica apocalíptica cristiana. En esta retórica, un candidato es una fuerza del bien, un guerrero de Dios –Trump– y el otro está liderado por fuerzas demoníacas como Harris. La victoria de Trump en 2024 se considera un momento crítico de guerra espiritual donde las fuerzas de Dios derrotan a las fuerzas del mal.

Críticas de muchas denominaciones cristianas

A pesar de su creciente popularidad, la NAR enfrenta críticas sustanciales. Muchas iglesias cristianas tradicionales argumentan que las enseñanzas del movimiento se desvían de la ortodoxia cristiana tradicional.

Los críticos destacan el abuso de autoridad por parte de personas que afirman que Dios dirige sus acciones y el potencial de abuso de autoridad por parte de quienes afirman tener roles apostólicos. La aceptación de Trump plantea inquietudes sobre la combinación de la fe evangélica y la ambición política. Los críticos sostienen que el apoyo de la NAR a Trump comprometió la integridad del evangelio, priorizando el poder político sobre la integridad espiritual. Los acontecimientos que rodearon el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 complicaron aún más esta relación, exponiendo los peligros potenciales de mezclar las creencias religiosas con la política partidista.

Además, el énfasis de la NAR en la guerra espiritual y la idea de tomar el control de la sociedad ha suscitado las preocupaciones de otros grupos cristianos sobre su potencial para fomentar una mentalidad de “nosotros contra ellos”, lo que conduce a una mayor polarización dentro de la sociedad.

La Nueva Reforma Apostólica representa un avance significativo, que combina prácticas carismáticas con un fuerte énfasis en la política y la transformación cultural.

Sin embargo, una gran mayoría de estadounidenses no está de acuerdo con que la sociedad deba rehacerse sobre la base de la teología religiosa. Por lo tanto, por ahora, las opiniones fundamentales del movimiento NAR sobre la religión y el gobierno están en marcado desacuerdo con las de la mayoría de los estadounidenses.

*Art Jipson es profesor asociado de sociología de la Universidad de Dayton.

Este artículo fue publicado inicialmente en The Conversation. Puedes leer en inglés el original.

