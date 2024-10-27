¿Está EEUU listo para una presidenta? Cómo ha cambiado el país en estas elecciones entre Harris y Trump

Si los votantes estadounidenses eligen a Kamala Harris (una mujer negra y asiáticoestadounidense) como presidenta sería un evento histórico en múltiples niveles. Esto es ahora una posibilidad real debido a la evolución positiva de los estereotipos de los votantes sobre las mujeres políticas.

Los estereotipos han obstaculizado durante mucho tiempo a las candidatas, presentándolas como emocionales, débiles y sensibles. Pero ahora nuestra investigación en ciencias políticas muestra que los votantes en Estados Unidos ven cada vez más a las mujeres líderes como sinónimo de liderazgo político y como más efectivas que los políticos hombres.

Esta transformación refleja un cambio más amplio en lo que los votantes esperan de los líderes políticos. Ahora es más probable que vean a una candidata mujer como una "mejor opción" para un cargo público. Esto podría ayudar a allanar el camino para que Harris rompa el techo de cristal más resistente en la política estadounidense.

Los estereotipos de género son las suposiciones y expectativas que las personas tienen sobre los hombres y las mujeres. Tradicionalmente representan un obstáculo para las mujeres líderes, incluso en la política.

Entre las muchas barreras para que una mujer se convierta en presidenta en Estados Unidos están los estereotipos de género de los votantes. En general, se supone que los hombres tienen rasgos masculinos, como la ambición y la competitividad, mientras que las mujeres tienen rasgos femeninos, como la calidez y la compasión. Al aplicar estereotipos de género a los políticos, los votantes terminan teniendo expectativas muy diferentes para los candidatos hombres y mujeres.

Cómo los estereotipos de género se extienden a la política

Esto presenta un dilema clásico para las mujeres líderes. Si se comportan como líderes y actúan de manera dominante y asertiva, violan las expectativas de feminidad. Pero si se comportan de manera estereotipada, no se las considera líderes fuertes.

El dilema se extiende a la política. Durante mucho tiempo se ha dicho que los estereotipos de los hombres políticos, pero no de las mujeres políticas, se alineaban con las cualidades de liderazgo que los votantes desean en los líderes políticos. Estos rasgos incluyen la competencia, el liderazgo fuerte, la empatía y la integridad. Un estudio de 2011 mostró que los estereotipos de las mujeres políticas carecían de claridad, lo que significa que la gente no tenía expectativas claras. Los votantes tampoco veían a las mujeres políticas en sintonía con esas mismas cuatro cualidades de liderazgo que buscan los votantes.

Pero en 2021, destacadas dirigentes políticas como Hillary Clinton, Nikki Haley y Nancy Pelosi habían transformado el panorama de las mujeres que aspiran a un cargo público al moldear y consolidar las expectativas del público.



Más mujeres han asumido roles de liderazgo político en Estados Unidos durante la última década que en décadas anteriores. El número de mujeres en el Congreso aumentó de 90 a 145 entre el 111.º Congreso, de 2009 a 2011, y en el 117.º Congreso, de 2021 a 2023.

Además, políticas de alto perfil como las demócratas Pelosi y Clinton, así como Liz Cheney, una republicana, han recibido considerable atención tanto de los medios de comunicación como del electorado. Los estereotipos de género sobre las mujeres políticas evolucionaron de ser ambiguos a convertirse en algo bien definido y positivo a medida que los votantes se familiarizaron más con ellos. Esto ha creado un panorama político para Harris hoy que es notablemente diferente al de principios de la década de 2010.

Somos politólogos y nuestra investigación examina cómo los estereotipos de género afectan la subrepresentación política de las mujeres. En 2021 realizamos un estudio sobre cómo habían evolucionado los estereotipos de género de los votantes sobre las políticas durante la década anterior. Estas son las tres lecciones principales:

1. Los estereotipos sobre las mujeres políticas son cada vez más positivos

Hace una década, la gente no estaba de acuerdo sobre los rasgos que definían a las mujeres políticas. Mientras que algunas personas las describían como duras, otras pensaban que eran débiles. Del mismo modo, algunas las describían como racionales, mientras que otras las veían como incapaces de separar los sentimientos de las ideas. No había rasgos en los que grandes grupos de personas estuvieran de acuerdo para describir a las mujeres políticas.

Pero nuestro estudio muestra que los votantes ahora tienen estereotipos claros y positivos sobre ellas.

Cuando se les preguntó sobre los rasgos que asociaban con las mujeres políticas, los encuestados enumeraron rasgos positivos como inteligente, racional, analítica, ambiciosa y moral. Al mismo tiempo, las mujeres políticas son las menos asociadas con rasgos negativos como ser débiles y cobardes.

2. Los estereotipos sobre los políticos masculinos se han vuelto más negativos y desconfiados

Antes, se consideraba que los políticos masculinos eran personas seguras de sí mismas, bien educadas, carismáticas y motivadas. Pero hay malas noticias para los hombres en política: esta percepción ha cambiado. Nuestro estudio reveló que los estereotipos sobre los políticos masculinos se volvieron mucho más negativos durante la década que estudiamos.

Hoy en día, los políticos masculinos son vistos más comúnmente como personas ávidas de poder, egoístas, manipuladoras y egoístas. Se les asocia menos con rasgos como la simpatía o el interés por “gente como yo”. Esto indica que los votantes se han vuelto más negativos y desconfiados hacia los políticos masculinos.

3. Las mujeres políticas han ganado terreno en las percepciones de liderazgo

En el pasado, los estereotipos de las mujeres políticas eran incompatibles con los estereotipos de liderazgo. Pero nuestro estudio muestra que esta brecha ha disminuido. De hecho, entre 2011 y 2021, las puntuaciones de las mujeres políticas aumentaron en los cuatro rasgos de liderazgo valorados por los votantes: competencia, liderazgo, empatía e integridad.

Los hombres políticos, en cambio, han perdido terreno en los cuatro rasgos de liderazgo. Las mujeres políticas ahora superan a los hombres políticos en tres de los cuatro rasgos de liderazgo: competencia, empatía e integridad. Las expectativas de los hombres políticos con respecto al cuarto rasgo, el liderazgo fuerte, ahora son iguales a las de las mujeres políticas.

Kamala Harris podría beneficiarse

Los estereotipos de género han obstaculizado durante mucho tiempo que las mujeres busquen un cargo político, pero más mujeres en puestos de liderazgo destacados han fomentado un cambio positivo de estereotipos.

Es cierto que las mujeres líderes muy visibles como Pelosi y Clinton despiertan tanto admiración como una intensa antipatía. Pero verlas, al igual que a muchas otras, ha hecho que los votantes se familiaricen con el hecho de que las mujeres ostentan el poder en la política. Por eso, ahora es más probable que los votantes consideren que las candidatas como Kamala Harris son adecuadas para desempeñar funciones de liderazgo, como la presidencia.

En un contexto de creciente desconfianza en la política, y en los políticos masculinos en particular, las mujeres líderes políticas, a quienes se considera agentes de cambio, pueden tener la oportunidad de restablecer la confianza en la política.

*Angela L. Bos es decana y profesora, Escuela de Servicio Público, Universidad Estatal de Boise, Universidad Estatal de Boise.

**Daphne Joanna van der Pas es profesora adjunta de Ciencias Políticas, Universidad de Ámsterdam.

***Loes Aaldering, es profesora adjunta de Política Comparada, Universidad Libre de Ámsterdam.

Este artículo fue publicado inicialmente en The Conversation. Puedes leer en inglés el original.

