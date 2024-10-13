Puede que no te gusten ni Trump ni Harris: pero hay razones para votar por uno de ellos

Muchas personas en Estados Unidos no están entusiasmadas con ninguno de los dos candidatos presidenciales de los partidos principales. Al 4 de octubre de 2024, las encuestas mostraban que el 46.5% tenía una opinión desfavorable de Kamala Harris y al 52.6% le pasaba lo mismo con Donald Trump.

Algunos de estos votantes descontentos están considerando votar por un candidato de un tercer partido o no votar en absoluto. Es posible que piensen en esas acciones como una forma de protesta contra el sistema bipartidista dominante en Estados Unidos o contra esos dos candidatos en particular.

Por ejemplo, en una encuesta de septiembre, el 3.5% de los votantes de Michigan dijo que planeaba votar por un candidato distinto a Harris y Trump.

A primera vista, estas opciones pueden parecer perfectamente razonables: si no te gusta un candidato, no votes por esa persona. Pero mi trabajo como estudioso de los sesgos cognitivos (errores sistemáticos que comete la gente en su pensamiento) me hace temer que esta opción no sea la que mejor sirva a los intereses de esos votantes.

En cambio, es probable que el 'voto de protesta' perjudique el proceso democrático y que lleve potencialmente a la elección del candidato que más desagrada a la mayoría de los votantes en general, y a quienes dieron un 'voto de protesta' en particular. Hay varias razones por las que esos votantes en específico pueden cometer este error.

¿Cuánto importa un voto para Kamala Harris o Donald Trump?

Está claro que es muy poco probable que un solo voto incline el resultado de la elección presidencial. Y algunos podrían decir que si un voto no importa realmente, entonces los votantes pueden sufragar como quieran o no molestarse en votar. Aquí explico por qué ese pensamiento es erróneo:

Supongamos que hay 10,000 votantes en un estado que no están contentos con ambos candidatos, pero es casi seguro que les desagrada más un candidato que el otro. Tal vez no estén de acuerdo con algunas de las opiniones de Harris, pero le teman a Trump. O tal vez sea al revés. Tampoco tienen que estar de acuerdo en por qué están descontentos con los candidatos: algunos que no están contentos con Harris pero prefieren a Trump pueden pensar que Harris es demasiado de izquierda, mientras que otros pueden pensar que no es lo suficientemente izquierdista.

Ahora supongamos que el resto de los votantes del estado, aquellos que están dispuestos a votar por uno de los dos candidatos principales, están divididos por una diferencia muy estrecha. Tal vez la diferencia sea de 5,000 votos. Por lo tanto, si los 10,000 votantes descontentos votan por uno de los dos candidatos de los dos partidos principales, pueden inclinar la balanza de la elección.

Una vez más, estos votantes descontentos realmente tienen una preferencia: les gusta uno de los candidatos principales más que el otro. Así que, aunque cada votante descontento quiere mantener sus manos limpias y no votar, a cada uno le gustaría que los otros 9,999 votantes descontentos dieran un paso al frente y inclinaran la balanza a favor de su candidato preferido.

Los padres enseñan a los niños la 'regla de oro', haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Y la mayoría de la gente realmente cree en ella y trata de actuar en consecuencia. En este caso, seguir la 'regla de oro' significa que si eres un votante descontento y te gustaría que otros votantes descontentos se taparan la nariz y votaran por el candidato principal que menos les disgusta, tú deberías estar dispuesto a hacer lo mismo.

Pero no todos los votantes descontentos piensan de esta manera. Algunos se dejan llevar por su intuición y optan por votar en protesta incluso cuando sus propios valores les indican que no deberían hacerlo.

El error del boicot

Una de las razones por las que una persona puede seguir pensando que tiene sentido votar en protesta es porque supone que boicotear algo que no le gusta es un medio eficaz de contribuir a un cambio positivo.

Un boicot contra una persona u organización con la que tienes un problema suele tener sentido. Por ejemplo, si hay un restaurante en la ciudad que tiene fama de ser discriminatorio o simplemente de tardar en servir la comida, no vayas. Tal vez cierre y deje sitio a otro negocio con un mejor rendimiento. O tal vez haga algunos cambios con la esperanza de aumentar su base de clientes.

Pero cuando emites un voto, ya sea el día de las elecciones o antes, boicotear a los candidatos viables no va a servir de nada. Uno de ellos va a ganar, te guste o no. En este contexto, el boicot es un ejemplo de una heurística mal aplicada, una regla general que suele ser útil, pero no siempre. En este caso, el boicot no ayuda a lograr el objetivo de eliminar o mejorar algo que no te gusta.

Omisión vs. comisión

Otra razón por la que las personas podrían optar por votar en protesta es debido a un fenómeno en el que las personas prefieren cometer errores de inacción, u omisión, en lugar de cometer errores que impliquen tomar medidas, o comisión. Las personas se sienten menos culpables cuando no han actuado directamente en apoyo de un mal resultado. Pero tanto la acción como la inacción pueden ser errores, y ambos pueden producir resultados no deseados que constituyen malos resultados.

El sesgo de omisión puede ayudar a explicar por qué algunas personas dudan en vacunarse contra enfermedades graves: si eligieron vacunarse y la vacunación les provocó un problema de salud, eso sería un error de comisión. No vacunarse también podría provocar un problema de salud, pero eso sería un error de omisión. Las personas tienden a preferir el último.

De manera similar, votar por un candidato con el que no estás satisfecho puede parecer un error de comisión. No votar, o votar por un tercer partido, conlleva el riesgo de cometer un error de omisión, un error que a menudo se supone que es menos significativo. Pero elegir la posibilidad de un error de omisión en lugar de uno de comisión no garantiza que no cometas un error, solo cambia tu error por uno que es intuitivamente más atractivo.

Equivalencia falsa

Una última razón por la que las personas pueden optar por no votar o elegir respaldar a un candidato de un tercer partido es que se oponen a la suposición de que les desagrada un candidato más que el otro. En cambio, estas personas afirman que las dos opciones principales son igualmente malas.

Pero independientemente de cuáles sean tus valores reales y preferencias políticas, eso es falso casi seguramente. Los dos candidatos tienen puntos de vista muy diferentes sobre una amplia gama de cuestiones y tienen diferentes antecedentes de lo que han hecho y no han hecho cuando estaban en el cargo.

Las personas que afirman que los dos candidatos diferentes son básicamente lo mismo están haciendo un mal uso de otro atajo mental: la tendencia humana a pensar en categorías. Agrupar elementos distintos en la misma categoría puede simplificar el pensamiento, pero puede pasar por alto diferencias sustanciales.

Algunas personas piensan por ejemplo, que las posibilidades de 1 en 10 y de 1 en un millón pertenecen ambas a la categoría de “posibilidades”. Pero en realidad son muy diferentes: si lanzas una moneda repetidamente, una es aproximadamente igual a la probabilidad de que salga cara tres veces seguidas, mientras que la otra es la probabilidad de que salga cara 20 veces seguidas.

En busca del resultado más deseado

Durante la campaña presidencial de 2000, recuerdo que un amigo dijo que no votaría por el candidato demócrata Al Gore porque pensaba que Gore y el candidato republicano George W. Bush eran igualmente malos. Pero después de ganar, en parte debido a los votantes de terceros partidos que votaron por el independiente Ralph Nader, Bush retiró a Estados Unidos del Protocolo de Kioto para limitar las emisiones globales de carbono, invadió Irak y aprobó recortes de impuestos que favorecían a los ricos.

Todas esas fueron acciones que Gore casi con certeza no habría tomado. Los dos candidatos estaban muy lejos de ser iguales y, aunque mi amigo no lo vio de antemano, debió haberlo hecho.

El 20 de enero de 2025, Estados Unidos tendrá un nuevo presidente: Trump o Harris. Un ganador de un tercer partido no es una opción real.

En algunos estados, los votantes pueden clasificar a los candidatos por orden de preferencia, expresando más claramente sus opciones sin desperdiciar su voto en un candidato que no puede ganar. Las personas que creen que sería bueno tener más opciones con posibilidades realistas de ganar podrían trabajar para adoptar ese sistema, conocido como votación por orden de preferencia, en sus comunidades, o tratar de adoptar otros métodos que eventualmente podrían generar opciones más viables en el futuro. Pero no sucederá a tiempo para estas elecciones.

Te guste o no, te enfrentas a una elección binaria: votar por uno o votar por el otro. Por favor, vota.

*Daniel F. Stone es profesor asociado de economía, Bowdoin College.

Este artículo fue publicado inicialmente en The Conversation. Puedes leer en inglés el original.

