Las seis elecciones que podrían definir el control de la Cámara de Representantes en noviembre

Los dos grandes partidos políticos están destinando un gran caudal de recursos a las pocas contiendas verdaderamente competitivas por el Congreso y que se espera que terminen por determinar el equilibrio de poder en Washington el año próximo.

Los demócratas necesitan ganar solo cuatro escaños para recuperar el control de la Cámara de Representantes, mientras que los republicanos esperan ampliar su mayoría y facilitar la obtención de prioridades, algo que les ha costado hacer en un gobierno dividido.



Si bien las contiendas más disputadas por la Cámara de Representantes tienden a involucrar a los nuevos titulares que aún están construyendo su reconocimiento, esta vez algunos veteranos del Congreso también enfrentan contiendas competitivas debido a cambios demográficos en sus distritos.

En general, es probable que la mayoría de la Cámara de Representantes se decida en los 16 distritos controlados por los republicanos que el presidente demócrata Joe Biden ganó en 2020 y los cinco distritos en poder de los demócratas en los que se impuso el republicano Donald Trump. Estos distritos son objetivos valiosos para ambos partidos.

Echemos un vistazo a seis de estas contiendas indecisas que hay que tener en cuenta este otoño.

Segundo distrito congresional de Maine

Los republicanos ya han intentado antes desbancar a Jared Golden, el demócrata que ha mantenido el escaño del segundo distrito de Maine por tres mandatos. Esta vez, creen que han encontrado al candidato adecuado en Austin Theriault, legislador estatal y expiloto de NASCAR.

Los partidos han reservado cerca de $16 millones en anuncios políticos para una circunscripción que Trump ganó dos veces. Una cifra elevada en un mercado relativamente económico. El gasto planificado se divide aproximadamente en partes iguales entre grupos republicanos y demócratas, según AdImpact, que rastrea las compras de publicidad política en medios. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Louisiana, visitó el distrito este mes y destacó la importancia de la elección.

Golden, un veterano de la Infantería de Marina, se ha opuesto al gobierno de Biden en algunas votaciones. En particular, fue el único demócrata que votó en contra del proyecto de ley de alivio de COVID de Biden en marzo de 2021.

Posteriormente, Golden votó a favor de importantes proyectos de ley para aumentar el gasto en infraestructura y ampliar los beneficios para los veteranos expuestos a pozos de quema y otros entornos tóxicos, y votó a favor del proyecto de ley de salud y clima central de Biden, conocido como la Ley de Reducción de la Inflación.

Cuarto distrito congresional de Nueva York

Los demócratas ven a Long Island como una excelente oportunidad para recuperar escaños en el Congreso y conquistar una mayoría en la Cámara, comenzando con una revancha de hace dos años, el representante republicano novato Anthony D'Esposito contra la contrincante demócrata Laura Gillen.

Los grupos planean gastar casi $11 millones en publicidad en esta carrera. Grupos alineados con los demócratas reservan casi $7 millones en anuncios y los republicanos casi $4 millones, según AdImpact.

Gillen también tenía una ventaja en efectivo disponible al 30 de junio, según la Comisión Federal Electoral, con $2.5 millones frente a los casi $2.2 millones de D'Esposito. Es inusual que el retador tenga más efectivo disponible que el titular.

D'Esposito es un exdetective de la policía de la ciudad de Nueva York que ganó en 2022 a pesar de la victoria de Biden en su distrito por aproximadamente 15 puntos porcentuales en 2020. D'Esposito ha hecho de la seguridad pública una prioridad de sus campañas y se jacta de entregar millones de dólares federales para ayudar a las fuerzas del orden locales.

Gillen es una exsupervisora de la ciudad de Hempstead, la ciudad más grande del condado de Nassau, y ha enfatizado el apoyo al derecho de la mujer a elegir un aborto.

Octavo distrito congresional de Pennsylvania

Matt Cartwright está acostumbrado a competir en elecciones reñidas y ganar. El demócrata comenzó su carrera en el Congreso en 2013. A juzgar por los recursos que se están invirtiendo en esta elección, está en otra pelea ajustada. Los grupos demócratas planean gastar alrededor de $13 millones en anuncios y los republicanos más de $10 millones, según AdImpact.

Su oponente es el republicano Rob Bresnahan, quien está haciendo hincapié en su experiencia como director ejecutivo de una empresa de contratación eléctrica y en la reinversión en las comunidades locales.

Cartwright representa a un distrito del noreste de Pennsylvania que se puso del lado de Trump en 2020 a pesar de que Biden es oriundo de Scranton.

Cartwright votó en contra de un proyecto de ley republicano de la Cámara de Representantes para construir más muro fronterizo e imponer nuevas restricciones a los solicitantes de asilo, pero está enfatizando en los anuncios un voto para deportar a los inmigrantes que cometan delitos mientras intenta mitigar las críticas republicanas sobre cuestiones fronterizas.

Primer distrito congresional de Arizona

El representante republicano David Schweikert estaba acostumbrado a ganar las elecciones al Congreso cómodamente. Pero ese ya no es el caso. Schweikert ganó su distrito, un suburbio de Phoenix, por solo 3,200 votos en 2022 contra un rival relativamente desconocido que obtuvo un apoyo mínimo de los demócratas nacionales.

Esta vez, el House Majority PAC, que se centra en la elección de demócratas, planea gastar más de $6 millones en anuncios, en comparación con los $4.9 millones que gastará el principal grupo republicano, el Congressional Leadership Fund.

Schweikert, que cumple su séptimo mandato, se enfrenta a Amish Shah, un médico y ex representante estatal de Arizona que recientemente salió vencedor de unas primarias demócratas muy concurridas.

Décimo tercer distrito congresional de California

El representante republicano John Duarte, que se acaba de estrenar, ganó por apenas 564 votos en 2022 y lo hizo en un distrito que Biden había ganado por dos dígitos dos años antes. Eso convierte a este distrito con base en el Valle Central en una prioridad automática para ambos partidos en lo que será una revancha de lo ocurrido hace dos años.

El rival demócrata es Adam Gray, que sirvió durante 10 años en la Asamblea Estatal de California.

Los grupos alineados con los demócratas planean gastar alrededor de $7.6 millones en compras de publicidad. Los republicanos han reservado alrededor de $6.1 millones en tiempo de emisión, según AdImpact.

El cinturón agrícola del estado es más conservador que la mayor parte de California, y el coste de vida y el acceso al agua para riego son los principales desafíos y prioridades.

Duarte hace hincapié en sus raíces agrícolas, en el cultivo de uvas, almendras y pistachos, y dice que frenar el gasto de Washington reduciría la inflación. Gray promociona el dinero que ha ayudado a entregar a la región desde Sacramento para el almacenamiento de agua y la reparación de canales envejecidos.

Los demócratas esperan que Gray se beneficie de una elección presidencial que impulse una mayor participación electoral en lugar de las elecciones de mitad de período que a menudo benefician al partido que no controla la Casa Blanca. Pero Duarte puede consolarse con haber ganado las primarias de marzo a principios de este año con casi el 55% de los votos en comparación con el 45% de Gray. En California, los dos candidatos con más votos en unas primarias conjuntas, independientemente del partido, avanzan a las elecciones generales.

Tercer distrito congresional de Washington

La representante demócrata Marie Gluesenkamp Pérez se enfrentará a Joe Kent, quien cuenta con el respaldo de Trump, en una revancha de hace dos años que la demócrata ganó por menos de 1 punto porcentual.

Los republicanos ven a Gluesenkamp Pérez como vulnerable en un distrito que Trump ganó por más de 4 puntos porcentuales en 2020. Los grupos republicanos han reservado casi $6 millones en compras de anuncios políticos, mientras que los grupos demócratas planean gastar alrededor de $5.3 millones.

Gluesenkamp Pérez apoya el acceso al aborto y las políticas para contrarrestar el cambio climático, pero también habla abiertamente sobre ser propietaria de armas. Mientras tanto, Kent acusa a Gluesenkamp Pérez de fingir ser moderada.

La frontera sur podría ser un tema decisivo en la contienda. American Action Network, un grupo de defensa de temas alineado con los republicanos, ha publicado anuncios que muestran a la titular diciendo en marzo de 2023 que "nadie se queda despierto por la noche preocupándose por la frontera sur". Continuó señalando que la gente se queda despierta preocupada por problemas de bolsillo como la perspectiva de perder su casa o que un hijo abandone la escuela.

Pero el comentario se ha convertido claramente en un punto focal para los republicanos que culpan a los demócratas por no hacer lo suficiente para frenar la inmigración ilegal.

Gluesenkamp Pérez está enfatizando en los anuncios de campaña su voluntad de trabajar con los republicanos en cuestiones fronterizas. Un anuncio que muestra a algunos funcionarios de seguridad pública locales que la respaldan termina con ella diciendo que aprobaba el mensaje "de hacer lo que sea necesario para asegurar la frontera y mantener a Washington seguro".

