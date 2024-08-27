Una denuncia falsa y allanamientos a activistas latinos desatan tormenta política en Texas

Video LULAC condena los allanamientos ordenados por el fiscal general de Texas contra algunos de sus miembros

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC, el grupo de activismo de los derechos electorales de los latinos más grande de Estados Unidos, pidió este lunes una investigación federal después de que las autoridades de Texas allanaron los hogares y confiscaron dispositivos electrónicos de varios de sus miembros como parte de una investigación sobre fraude electoral del fiscal general republicano del estado, Ken Paxton.

Los allanamientos ocurren días después de que LULAC anunció su apoyo a la candidatura de la vicepresidenta Kamala Harris, una decisión sin precedentes en la historia de la organización que en sus 95 años de historia nunca antes había apoyado públicamente a un candidato presidencial.

La Fiscalía General de Texas no ha presentado cargos contra ninguna de las personas que fueron objeto de los allanamientos que tuvieron lugar la semana pasada en el área de San Antonio, mientras que Paxton ya había dicho que los allanamientos ocurrieron después de que un fiscal local refirió a su despacho “alegatos de fraude electoral y recolección de votos” durante las elecciones de 2022.

Alegatos presentados en Fox y refutados por Texas

Paxton informó la semana pasada que su oficina estaba investigando alegatos de registros de no ciudadanos como votantes fuera de las oficinas del DMV.

Según múltiples reportes, la investigación parece estar motivada por una afirmación en ese sentido hecha por la comentarista conservadora Maria Bartiromo de Fox News en X, antes Twitter, las cuales repitió en su programa en Fox Business.

“De un amigo... La esposa de un amigo mío tuvo que llevar a su hijo de 16 años al DMV esta semana para obtener una nueva licencia. No pudo obtener una cita en línea (todas estaban llenas), así que fue en persona y tuvo que ir a 3 DMV para hacer algo. El primer DMV estaba en Weatherford. Había una fila enorme de inmigrantes obteniendo licencias y tenía una carpa y una mesa afuera de la puerta principal del DMV registrándolos para ¡Votar! La segunda fue en Fort Worth, con las mismas filas y los mismos demócratas al frente. La tercera fue en el norte de Fort Worth, no había filas, pero se realizó la misma campaña de registro de votantes”, escribió Bartiromo en la red social.

Pero el Departamento de Seguridad Pública de Texas desacreditó las afirmaciones de Bartiromo. William Lockridge, portavoz del departamento, calificó las afirmaciones de “simplemente falsas” y “algo racistas” en una declaración enviada el martes al diario Fort Worth Star-Telegram.

En una declaración publicada también en X, el presidente del Partido Republicano del condado de Parker, Brady Gray refutó la afirmación de Bartiromo.

"Si bien todos los días registramos más votantes en el condado de Parker, no ha habido una gran cantidad de inscritos que coincida con la afirmación", escribió en Gray X. "La oficina del DPS ha confirmado que no ha habido carpas ni mesas ni nadie registrando votantes en sus instalaciones, y que si fuera el caso, se les habría dicho que se fueran, ya que no está permitido".

En Texas, las licencias de conducir son emitidas por el Departamento de Seguridad Pública (DPS) y no por el Departamento de Vehículos de Motor (DMV) como aseguró Bartiromo en su publicación.

Igualmente, la administradora de elecciones del condado de Parker, Cricket Miller, negó el incidente y el DPS confirmó a su oficina que ni siquiera había mesas o cabinas instaladas afuera de sus instalaciones.

Bartiromo fue una de las primeras personalidades de Fox News en repetir la acusación falsa de que la compañía Dominion Voting Systems había manipulado sus máquinas de votación para quitarle votos a Donald Trump en las elecciones de 2020 que llevó a la demanda que terminó en un acuerdo de $787 millones para transar la demanda de difamación intentada por Dominion contra Fox News.

“Vamos a llegar al fondo de esto”

Aun así Paxton llevó adelante los allanamientos, los cuales fueron el objeto de protestas afuera de la oficina del fiscal general en San Antonio el lunes.

Entre los manifestantes estaba una mujer de 80 años que dijo a sus colegas que los agentes estuvieron en su casa durante dos horas y se llevaron medicamentos, junto con su teléfono y reloj inteligentes.

“Sentimos que nuestros votos están siendo suprimidos”, dijo el lunes Roman Palomares, presidente nacional de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, o LULAC. “Vamos a llegar al fondo de esto”.

Al solicitar la investigación de la oficina de derechos civiles del Departamento de Justicia, Palomares, acusó Paxton de usar su cargo para “acosar e intimidar” a líderes y organizaciones latinas con el fin de suprimir su voto en elecciones en distritos electorales cruciales.

Según Palomares, tres de las mujeres afectadas eran voluntarias que trabajan registrando votantes latinos en sus comunidades e incluso están certificadas por el estado para educar a sus vecinos sobre el voto por correo, dijo.

“Esto es una intimidación directa a los votantes”, dijo Palomares durante una conferencia de prensa el lunes rodeado de simpatizantes y miembros de LULAC. El grupo ya había demandado a Paxton y al estado, impidiendo que el gobierno eliminara a 95,000 latinos de las listas electorales.

Según Palomares, los allanamientos fueron hechos en las casas de al menos seis miembros de LULAC. Entre ellos Manuel Medina, un consultor político de San Antonio, que afirmó que su casa fue registrada durante varias horas mientras los agentes confiscaban documentos, computadoras y teléfonos celulares.

Medina es el exjefe del Partido Demócrata del Condado de Bexar y está trabajando en la campaña de la candidata demócrata a la Cámara estatal Cecilia Castellano, cuya casa también fue registrada.

Nueve oficiales también ingresaron a la casa de la voluntaria Lidia Martínez, de 80 años, quien dijo que expresó confusión sobre por qué estaban allí.

"Me sentaron y comenzaron a registrar toda mi casa, mi almacén, mi garaje, cocina, todo", dijo Martínez, y la interrogaron sobre otros miembros, incluido Medina.

La orden de allanamiento ordenó a los funcionarios que registraran todos los documentos relacionados con las elecciones y confiscaran los dispositivos electrónicos de Martínez.

"No estoy haciendo nada ilegal", dijo Martínez a los agentes, según su relato. “Lo único que hago es ayudar a las personas mayores”.

El fraude electoral es poco común, ocurre en casos aislados y generalmente se detecta. Una investigación de Associated Press sobre las elecciones presidenciales de 2020 encontró menos de 475 casos potenciales de fraude electoral de 25,5 millones de votos emitidos en los seis estados donde Trump y sus aliados disputaron su derrota ante el presidente demócrata Joe Biden.

La oficina de Paxton no respondió de inmediato a los correos electrónicos en los que se solicitaban comentarios, mientras que el Departamento de Justicia se negó a hacer declaraciones sobre el caso.

Con información de The Associated Press.

