Trump hace campaña desde Nueva York, la ciudad que lo 'creó' (y ahora podría encarcelarlo)

Donald Trump está visitando obras de construcción en Manhattan, denunciando la delincuencia local en Nueva York y siendo cortejado en su ático dorado de la Quinta Avenida. Después de una ruptura de años con su ciudad natal, está de regreso en Nueva York, esta vez como acusado penal.

Virtualmente atrapado en Nueva York la mayoría de los días de la semana mientras dura su juicio criminal, Trump ha estado evocando imágenes de sus viejos tiempos como famoso promotor inmobiliario, estrella de reality shows y figura de los tabloides con actos semanales de campaña en la ciudad que lo creó, que votó en su contra dos veces y que puede terminar condenándolo a cárcel.

Después de salir de la corte el jueves, Trump hizo otra parada y se dirigió a una estación de bomberos del centro de Manhattan con cajas de pizza en la mano. Pasó unos 10 minutos estrechando manos, posando para fotografías y charlando con bomberos y otro personal allí antes de regresar a la Torre Trump para pasar la noche.

Y aunque sea cierto que el juicio ha limitado la capacidad de Trump para viajar por el país, también lo es que lo obliga a pasar cuatro días a la semana en la que, sin embargo, es de facto capital de los medios de comunicación del país. Esto permite que cualquier movimiento suyo tenga gran impacto de cara a cortejar a los votantes mientras intenta recuperar la Casa Blanca.



“Debería aprovechar esa oportunidad para llegar a las comunidades de la ciudad”, dijo el exrepresentante estadounidense Lee Zeldin, un republicano que desafió a la gobernadora demócrata Kathy Hochul en 2022 y perdió una carrera más reñida de lo esperado.

Zeldin se negó a detallar conversaciones privadas con asesores de la campaña de Trump, pero señaló que su campaña para gobernador había incluido paradas en vecindarios predominantemente asiático-estadounidenses como Chinatown y Flushing en Queens, comunidades dominicanas en el sur del Bronx y comunidades judías ortodoxas, entre otras.

Si bien muchos de ellos fueron barrios demócratas durante mucho tiempo, dijo, “estaban entusiasmados con que apareciera y les hablara sobre temas que les importaban más que la ciega lealtad partidista”. Señaló que la cobertura noticiosa de las paradas de Trump las lleva mucho más allá de las empresas locales o los grupos comunitarios.

“Ese video que se graba termina compartiéndose ampliamente en todo el país”, dijo.

Trump, una campaña como la de quien se presenta a alcalde de Nueva York

Las paradas de Trump en la ciudad de Nueva York, fuertemente demócrata, a veces se han sentido más como una candidatura a la alcaldía que como la de quien intenta recuperar la Casa Blanca.

El jueves, en la estación de bomberos tuvo la cobertura de un gran grupo de reporteros y cámaras apostadas al otro lado de la calle. Dentro, Trump agradeció al personal por su servicio, dijo el portavoz del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), Jim Long. El expresidente había visitado la misma estación cuando regresó a la ciudad en 202 para conmemorar el aniversario de los ataques del 11 de septiembre.

"Apreciamos a cualquiera que apoye a los bomberos, sin importar su afiliación política", dijo el FDNY en un comunicado, señalando que han recibido a líderes como el expresidente Barack Obama, el exvicepresidente Mike Pence y cada uno de los alcaldes de la ciudad durante años.

Las otras visitas de Trump han atraído a grandes multitudes. Después del segundo día de selección del jurado, el expresidente fue llevado en una caravana a una bodega en una sección de mayoría latina de Harlem, donde cientos de partidarios y espectadores se reunieron detrás de barricadas policiales para echar un vistazo.

La visita a la bodega, que había sido escenario de un crimen violento, también permitió a Trump criticar al fiscal de distrito que impulsó el caso penal por el que está siendo enjuiciado. Alvin Bragg enfrentó una reacción violenta después de presentar cargos de asesinato contra un cajero de una tienda que mató a puñaladas a un cliente en aparente defensa propia. Finalmente, se retiraron los cargos.

Trump con trabajadores de la construcción en Nueva York. (AP Photo/Yuki Iwamura) Imagen Yuki Iwamura/AP

La semana pasada, Trump visitó el sitio de un rascacielos sin terminar, no uno de los suyos, para estrechar la mano de trabajadores de la construcción que lo vitoreaban, firmar sombreros y cascos y posar para fotografías con cascos y vigas de acero de fondo.

La imagen se remontaba a sus raíces como promotor inmobiliario y a una época en la que era un elemento fijo de la ciudad, apareciendo con frecuencia en las portadas de los tabloides despiadados de Nueva York mientras hablaba de proyectos en los que ponía su nombre en grandes letras doradas.

"Hemos construido muchos edificios fantásticos en la ciudad con esta gente", dijo Trump en la parada.

Trump también ha estado utilizando su emblemática Torre Trump en la Quinta Avenida para albergar reuniones con líderes extranjeros que preparan el terreno ante un posible segundo mandato suyo, incluido el ex primer ministro japonés Taro Aso y el presidente polaco Andrzej Duda.

Trump, quien se convirtió oficialmente en residente de Florida en 2019, había pasado poco tiempo en Nueva York después de su victoria electoral de 2016. Solo visitó un puñado de veces como presidente y se trasladó oficialmente a su club Mar-a-Lago en Florida después de dejar la Casa Blanca en 2021.

Cuando anunció en 2019 que haría de Florida su hogar oficial, dijo en una publicación en Twitter (ahora X) que siempre “estaría agradecido a” Nueva York. “Pero desafortunadamente, a pesar de que pago millones de dólares en impuestos a la ciudad y al estado cada año, el liderazgo político me ha tratado muy mal". Más tarde le dijo al New York Post que había evitado en gran medida la ciudad como presidente para no congestionar el tráfico con la caravana presidencial.

Eso significó abandonar en gran medida la Torre Trump, donde filmó 'El Aprendiz' y lanzó su campaña de 2016 con el recordado descenso por una escalera automática. Después de su sorpresiva victoria, los reporteros acamparon en el vestíbulo del edificio durante semanas mientras desfilaban los aspirantes a unirse a él en la Casa Blanca junto con famosos como Kanye West.

Trump insiste en que puede ganar en Nueva York y en que es injusto ser procesado con un jurado de un lugar 95% demócrata

Trump había dicho durante mucho tiempo a sus asistentes que quería hacer campaña en su ciudad natal, insistiendo en que tenía posibilidades de ganar, a pesar de que Nueva York sigue siendo abrumadoramente demócrata. En 2020, el presidente Joe Biden le ganó con el 60% de los votos.

Más allá de sus visitas no anunciadas a negocios locales, Trump también ha hablado de realizar mítines en el sur del Bronx y en uno de los lugares más famosos de la ciudad, el Madison Square Garden.

“Vamos a tener una gran manifestación, en honor a la policía y en honor a los bomberos y a todos, en honor a mucha gente, incluidos los maestros, por cierto”, dijo después de la jornada en la corte la semana pasada.

“Estamos honrando a los maestros, porque los maestros han sido muy difamados con un liderazgo muy pobre. Pero honraremos a las personas que hacen que Nueva York funcione. Y haremos una serie de grandes manifestaciones, será muy emocionante”.

También ha intervenido cada vez más en los acontecimientos noticiosos locales, incluida la llamada al programa de horario estelar de Fox News de su amigo Sean Hannity mientras se llevaba a cabo una redada policial para expulsar y arrestar a manifestantes pro palestinos en la Universidad de Columbia.

"Vamos a hacer una jugada importante para Nueva York", dijo Trump durante la visita a la bodega de Harlem del mes pasado. "Amo esta ciudad y se ha puesto tan mal en los últimos tres años, cuatro años. Vamos a enderezar Nueva York".

También dijo que estar atrapado en la ciudad tenía ventajas. "Me hace hacer campaña localmente", dijo, con su acento neoyorquino acentuándose aún más cuando añadió: "Creo que hay más prensa aquí que si fuera a algún lugar agradable".

