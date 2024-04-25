La Corte Suprema escucha los argumentos sobre Donald Trump y la inmunidad presidencial: 5 datos clave sobre el caso

La Corte Suprema escucha este jueves argumentos sobre si Donald Trump es inmune a ser procesado en uno de los casos que lo acusa de conspirar para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y que puede dar pie a una decisión con implicaciones históricas.

Se trata de un día de extrema importancia para el alto tribunal, ya que los jueces tienen la oportunidad de decidir de una vez por todas si los expresidentes pueden ser procesados por actos oficiales que realizaron mientras estaban en la Casa Blanca.

El caso surge de los intentos de Trump para que se desestimen los cargos en su contra en los diferentes procesos penales que enfrenta. Los tribunales inferiores han determinado que no puede reclamar inmunidad por acciones que, según los fiscales, buscaban interferir ilegalmente con los resultados electorales.

El expresidente republicano ha sido acusado ante un tribunal federal de Washington de conspirar para anular las elecciones de 2020, uno de los cuatro casos penales que enfrenta como acusado.



Sobre este caso, uno de las cuestiones clave es si habrá tiempo para celebrar un juicio antes de las elecciones de noviembre, si los magistrados están de acuerdo con los tribunales inferiores en que Trump puede ser procesado.

Trump está representado por D. John Sauer, quien, mientras se desempeñaba como procurador general de Missouri, ganó el único caso de la Corte Suprema que ha defendido hasta ahora, una decisión de 5 a 4 en un caso de ejecución. Sauer también presentó escritos legales pidiendo a la Corte Suprema que repudiara la victoria de Biden en 2020.

Estos son los datos clave que debes saber antes del inicio de argumentos:

¿Qué se discute?

Cuando los magistrados acordaron escuchar el caso el 28 de febrero, plantearon la cuestión de esta manera: “Si, y en caso afirmativo, ¿en qué medida un expresidente disfruta de inmunidad presidencial frente a un proceso penal por conducta que presuntamente involucra actos oficiales durante su mandato?”.

Esa es la pregunta que la Corte Suprema nunca ha tenido que responder. Nunca antes un expresidente había enfrentado cargos penales, por lo que el tribunal no ha tenido oportunidad de abordar la cuestión de si el papel único del presidente significa que debería estar protegido del procesamiento, incluso después de haber dejado el cargo.

Ambas partes señalan la ausencia de procesamientos previos que respalden sus argumentos. Los abogados de Trump dijeron al tribunal que los presidentes perderían su independencia y no podrían funcionar en el cargo si supieran que esas acciones podrían dar lugar a cargos penales una vez finalizados sus mandatos.

El equipo de Smith escribió que la falta de cargos penales previos "subraya la naturaleza sin precedentes" de lo que se acusa a Trump.

El candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, abandona la Corte Suprema del Estado en Manhattan, el lunes 15 de abril de 2024, en Nueva York, después del primer día de su juicio por cargos de falsificación de registros comerciales. Imagen Jefferson Siegel/AP

¿Qué tiene que ver Richard Nixon?

El equipo de Trump ha llamado repetidamente la atención sobre un caso de 1982, Nixon v. Fitzgerald, en el que la Corte Suprema sostuvo que un expresidente no puede ser demandado en casos civiles por sus acciones mientras estuvo en el cargo. El caso se refería al despido de un analista de la Fuerza Aérea, A. Ernest Fitzgerald, que testificó ante el Congreso sobre sobrecostos en la producción de un avión de transporte.

La demanda de Fitzgerald contra Nixon, presidente en el momento de la destitución en 1970, no tuvo éxito, y el juez Lewis Powell escribió para el tribunal que los presidentes tienen derecho a inmunidad absoluta frente a demandas civiles por actos que caen dentro del “perímetro exterior” de sus deberes oficiales.

"En vista de la naturaleza especial del cargo y las funciones constitucionales del presidente, creemos apropiado reconocer la inmunidad presidencial absoluta frente a la responsabilidad por daños y perjuicios por actos dentro del 'perímetro exterior' de su responsabilidad oficial", escribió el juez Lewis Powell para el tribunal.

Es importante destacar que esa decisión no protegió a los presidentes de responsabilidad penal, aunque el equipo de Trump dice que debería aplicársele.

También es probable que el equipo del fiscal especial Jack Smith se base en una decisión separada de la Corte Suprema que involucra a Nixon y que, según dicen, refuerza su caso: una opinión de 1974 que obligó al presidente a entregar cintas incriminatorias de la Casa Blanca para usarlas en los procesamientos de sus principales asesores.

Y los fiscales también señalaron que el indulto del presidente Gerald Ford a Nixon, y la aceptación del mismo por parte de Nixon, se basaban “en el entendimiento de que el expresidente enfrentaba una posible responsabilidad penal”.

La cláusula de actuación

En la sesión también se espera que se hable sobre el proceso de juicio político y la relación, si la hubiera, con el proceso penal.

Un elemento central del argumento de inmunidad de Trump es la afirmación de que solo un expresidente que haya sido sometido a un 'impeachment' en la Cámara de Representantes y posteriormente condenado por el Senado puede ser procesado penalmente por los tribunales.

Trump fue acusado por sus esfuerzos por deshacer las elecciones en el período previo a los violentos disturbios en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Pero fue absuelto, no condenado, por el Senado en 2021.

Los abogados de Trump citan como respaldo de su argumento una disposición de la Constitución conocida como Cláusula de Sentencia de Impugnación que dice que un funcionario condenado por el Senado será, no obstante, “responsable y sujeto a acusación, juicio, sentencia y castigo” en el tribunal.

Los fiscales dicen que el equipo de Trump está malinterpretando la cláusula y que la condena en el Senado no es un requisito previo para un procesamiento judicial.

La importancia de los tiempos en el caso

El subtexto de la lucha por la inmunidad tiene que ver con el momento oportuno. Trump ha tratado de retrasar el juicio hasta después de las elecciones, cuando, si recuperara la presidencia, podría ordenar al Departamento de Justicia que desista en el caso.

Los fiscales han estado presionando para que la Corte Suprema tome una decisión rápida para que el tiempo pueda reiniciarse en los preparativos del juicio. Una vez que el tribunal actúe, podrían pasar tres meses antes de que realmente comience el juicio.

Si el tribunal dicta su decisión a finales de junio, que sería el plazo típico para un caso presentado tan tarde en el mandato del tribunal, podría no haber tiempo suficiente para iniciar el juicio antes de las elecciones.

¿Quiénes son los jueces?

De los nueve jueces que conocieron el caso, tres fueron nominados por Trump: Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh. Pero es la presencia de un juez confirmado décadas antes, Clarence Thomas, lo que ha generado mayor controversia.

La esposa de Thomas, Ginni Thomas, es una conocida activista conservadora que instó a revertir los resultados de las elecciones de 2020 y luego asistió a la manifestación que precedió a los disturbios en el Capitolio. Eso ha provocado llamados a la justicia para que se aparte de varios casos judiciales que involucran a Trump y el 6 de enero.

Pero Thomas ha ignorado las llamadas y participó en la decisión judicial unánime que encontró que los estados no pueden sacar a Trump de la boleta electoral, así como en los argumentos de la semana pasada sobre si los fiscales pueden usar un cargo de obstrucción particular contra los acusados de disturbios en el Capitolio. Trump enfrenta el mismo cargo en el procesamiento del fiscal especial Jack Smith en Washington.

