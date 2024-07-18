El nuevo impulso de los llamados a Biden para que renuncie a la candidatura presidencial

Video El presidente Biden reacciona a algunos de sus seguidores que públicamente le piden que renuncie.

Los demócratas preocupados por la capacidad del presidente Joe Biden para ganar este noviembre han lanzado nuevos esfuerzos para que reconsidere su candidatura a la reelección, utilizando montañas de datos, conversaciones privadas y, ahora, su propio tiempo fuera de la campaña después de dar positivo por covid-19.

Biden ha insistido en que no dará marcha atrás, alegando de que es el candidato que ya venció al republicano Donald Trump antes y que lo volverá a hacer este año. Pero en público y en privado, demócratas clave están enviando señales de preocupación, y algunos esperan que evalúe la trayectoria de la carrera y su legado durante esta pausa de unos días.

Durante la semana pasada, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, hablaron en privado con el presidente y le expusieron con franqueza las opiniones de los demócratas en el Capitolio, incluidas sus preocupaciones.

Por otra parte, la presidenta del Comité de Campaña Demócrata para el Congreso, la representante Suzan DelBene de Washington, habló con el presidente la semana pasada provista de datos nuevos. La jefa de campaña expresó específicamente las preocupaciones de los demócratas de primera línea que buscan ser elegidos para la Cámara de Representantes.

Y el miércoles, el representante de California Adam Schiff, un aliado cercano de Nancy Pelosi, se convirtió en el demócrata de más alto perfil de la Cámara en pedir a Biden que abandone su candidatura a la reelección, diciendo que si bien la decisión es responsabilidad exclusiva del presidente, él cree que es hora de “pasar la antorcha”.

Si bien las tensiones sobre la capacidad de Biden para llevar a cabo una campaña ganadora disminuyeron un poco, particularmente después del intento de asesinato de Trump y mientras la Convención Nacional Republicana comenzaba en Milwaukee, los demócratas saben que tienen tiempo limitado para resolver la agitación partidista después del vacilante desempeño del presidente en el debate del mes pasado.

Sin duda, muchos demócratas quieren que Biden permanezca en campaña. Y el Comité Nacional Demócrata sigue adelante con sus planes de realizar una votación virtual para convertir formalmente a Biden en su candidato en la primera semana de agosto, antes de la Convención Nacional Demócrata que comienza el 19 de agosto en Chicago.

El miércoles por la noche, ABC News reportó nuevos detalles sobre la reunión privada de Biden durante el fin de semana con Schumer en la casa de playa del presidente en Delaware. Afirma que Schumer le dijo al presidente que sería "mejor para el Partido Demócrata y mejor para el país si se retirara".

Un portavoz de Schumer calificó la información de "especulación ociosa". "El líder Schumer transmitió las opiniones de su grupo directamente al presidente Biden el sábado".

El portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, dijo que Biden le dijo a Schumer, así como a Jeffries, que "él es el candidato del partido, planea ganar y espera trabajar con ambos para aprobar su agenda de 100 días para ayudar a las familias trabajadoras".

Con Schiff, son casi 20 congresistas que dicen que Biden debería retirarse

Pero entre los demócratas de todo el país, casi dos tercios dicen que Biden debería hacerse a un lado y dejar que su partido nomine a un candidato diferente, según una nueva encuesta del Centro AP-NORC de Investigación de Asuntos Públicos. Esto socava marcadamente la afirmación de Biden posterior al debate de que los “demócratas promedio” todavía están con él incluso si algunos “grandes nombres” se están volviendo contra él.

Biden dio positivo por covid-19 mientras viajaba el miércoles a Las Vegas, con “síntomas leves”, incluido “malestar general” por la infección, dijo la Casa Blanca.

El presidente, que ha pasado los últimos días haciendo campaña, ya tenía previsto regresar a su casa en la playa de Delaware incluso antes del diagnóstico.



El anuncio de Schiff eleva a casi 20 el número de miembros demócratas del Congreso que públicamente piden a Biden que se retire de la carrera presidencial tras su pésimo desempeño en el debate contra Trump el mes pasado.

Schiff dijo que al retirarse, Biden "aseguraría su legado de liderazgo al propiciar la derrota de Donald Trump en las próximas elecciones".

Aunque Schiff ya es por sí mismo un demócrata prominente, su declaración también llama la atención por su proximidad a Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes.

Fue Pelosi quien reavivó los cuestionamientos sobre Biden después del debate, cuando dijo que “depende del presidente” decidir qué hacer, a pesar de que este ya había afirmado que no tenía intención de hacerse a un lado. Pelosi apoya públicamente al presidente, pero ha recibido llamadas de demócratas desde la noche del debate con dudas sobre cómo seguir.

En respuesta a los comentarios de Schiff, la campaña de Biden señaló lo que llamó “un amplio apoyo” para él y su candidatura a la reelección por parte de miembros del Congreso en estados indecisos clave, así como de los grupos del Congreso de negros e hispanos. La campaña señaló que a Biden se le habían unido en su viaje a Nevada esta semana casi una docena de miembros del Caucus Negro del Congreso.

Aun así, el anuncio de Schiff se produjo después de que Schumer y Jeffries alentaran al partido a retrasar durante una semana los planes de celebrar la votación virtual para renominar a Biden, que podría haber tenido lugar tan pronto como el domingo, según dos personas familiarizadas con la situación que hablaron bajo condición de anonimato para discutir conversaciones privadas.

El brazo normativo del Comité Nacional Demócrata tiene previsto reunirse este viernes para discutir cómo funcionaría esa votación virtual y cómo finalizarlos la próxima semana.

