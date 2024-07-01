Video "No sé debatir tan bien como antes, pero sé decir la verdad": Biden tras el debate presidencial de CNN

El deficiente desempeño de Joe Biden en el primer debate presidencial desató una ola de críticas y comentarios sobre su capacidad para continuar en la contienda por la reelección y desempeñarse en el cargo en un segundo mandato.

Biden y su campaña han reiterado que no contempla bajarse de la carrera electoral. Por el contrario, tras el debate del jueves, se mostró enérgico y reiteró que redoblará sus esfuerzos para derrotar a Donald Trump.

Pero el daño causado a su campaña a raíz de su aparición en el debate sigue acaparando la atención mediática. Por ejemplo, el diario The New York Times lanzó un llamado el viernes para que Biden se haga a un lado y abra paso a otro candidato y numerosos medios progresistas se le han unido.

Los analistas han mencionado algunos nombres de políticos demócratas que podrían reemplazar al presidente como candidatos presidenciales.

Pero el Partido Demócrata no tiene ningún mecanismo para sustituir a Biden y solo el presidente podría voluntariamente retirarse de la campaña, lo que no parece estar en sus planes.

Según reportes, Biden sostuvo una reunión con su familia el domingo en la que esta lo alentó a seguir en la campaña.

En el improbable evento que Biden decidiera finalmente bajarse de la carrera por repetir en la Casa Blanca, estos son los nombres que más se barajan.

Kamala Harris y Gavin Newsom como principales opciones como candidatos demócratas

El nombre más lógico como posible reemplazo es el de la vicepresidenta Kamala Harris, quien actualmente es parte de la fórmula presidencial en la candidatura de Biden.

Sin embargo, Harris, de 59 años, quien compitió en las primarias del 2020 por la candidatura presidencial demócrata, ha reiterado su respaldo a las aspiraciones de reelección de Biden.

La vicepresidenta se ha convertido en una de las principales cartas fuertes para promover el voto de los jóvenes y de los afroestadounidenses en la campaña de Biden, pero las encuestas indican que los niveles de popularidad podrían ser insuficientes para ganar los votos necesarios para derrotar a Trump en las urnas.

Además, aunque actualmente forma parte de la fórmula presidencial, si Biden decidiera retirarse de la competencia, esto no implicaría una nominación automática como candidata.

Tendría que sumarse a una larga lista de posibles aspirantes que deberían convencer a los delegados del partido, cuyo respaldo Biden ya ganó en las primarias.

El gobernador de California, Gavin Newsom, de 56 años, ha sido mencionado como una de las cartas fuertes del Partido Demócrata a nivel nacional.

Sin embargo, Newsom también ha respondido a las especulaciones de una posible salida de Biden de la contienda presidencial como un argumento “sin sentido”.

Newsom fue uno de los invitados de Biden al debate y es visto como un potencial candidato para futuras elecciones, pero no está claro que con poco tiempo podría recaudar fondos para la campaña o hacerse de popularidad suficiente para vencer en las elecciones.

El riesgo de pasar por encima a Kamala Harris, la primera vicepresidenta afroestadounidense, podría también comprometer el voto de los afroestadounidenses, decisivo para las elecciones.

Pete Buttigieg y Josh Shapiro también podrían estar entre los posibles aspirantes

El secretario de Transporte Pete Buttigieg y el gobernador de Pennsylvania, Josh Shapiro, también ha sonado como potenciales reemplazos de Biden.

Pero Buttigieg, quien también fue derrotado por Biden en las primarias del 2020, ha enviado mensajes de respaldo al presidente y es improbable que dentro del gobierno se muestren divididos sobre la decisión de Biden.

En una entrevista tras el debate, Buttigieg, exalcalde de South Bend, Indiana, dijo que aunque no fue un gran debate Biden es la “mejor persona” para llevar al país hacia adelante.

Por su parte, Shapiro, quien nunca ha participado en contiendas primarias, cuenta con una gran popularidad en el estado que dirige lo que podría ayudar a ganar el crucial territorio péndulo al Partido Demócrata, pero no es tan conocido en el resto del país.

Las candidaturas de Buttigieg y Shapiro constituirían eventos históricos, el primero por ser el primer candidato abiertamente gay en ser postulado a la presidencia por un partido mayoritario y Shapiro por ser el primer judío en hacerlo.

Gretchen Whitmer y JB Pritzker, otros gobernadores "presidenciables"

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, ha cobrado notoriedad nacional en parte por los ataques que le ha lanzado Trump por sus acciones progresistas. Bajo el gobierno de Whitmer, el Partido Demócrata obtuvo en el 2022 victorias que le dieron el control del Congreso local y del gobierno estatal.

Por su parte, el gobernador de Illinois, el multimillonario JB Pritzker, también ha sido mencionado entre los demócratas más populares.

El heredero de los hoteles Hyatt ha sido uno de los más férreos críticos de Trump, a quien ha llamado un racista, criminal y homófobo.

Sus ataques en contra de Trump lo han colocado en la escena nacional, además de que ha impulsado políticas progresistas como controles en la venta de armas y el derecho al aborto.

Solo Biden puede abrir paso a un reemplazo

Las reglas del Partido Demócrata establecen que los delegados que ya ganó Biden en las primarias deben expresarle su respaldo en la convención del partido, programada para el 19 de agosto.

Biden ganó casi 3,900 de los 4,000 delegados que estaban en juego y no existe evidencia de que ninguno de esos delegados busquen desconocerlo.

“Los delegados elegidos para ir a la convención nacional y que han sido ganados por un candidato presidencial deberán en buena conciencia reflejar los sentimientos de aquellos que los eligieron”, dicen las reglas del partido.

Además, antes del debate del jueves, el partido ya había dicho que planea formalizar la nominación de Biden en una conferencia virtual incluso antes de la convención.

En caso de que Biden decidiera salir de la contienda, la nominación quedaría en el aire, y los aspirantes tendrían que competir para convencer a los delegados obtenidos por el mandatario, de acuerdo con Elaine Karmarck, integrante del Comité Nacional Demócrata y fellow senior del Brookings Institution.

“Los candidatos que decidan entrar en la contienda con el deseo de tomar el lugar del candidato caído tendrán que averiguar quiénes son los delegados y atraerlos en las maneras en que les sean posibles”, escribió Karmarck en un análisis en enero.

Una situación similar no ha ocurrido en el partido desde 1968, cuando el entonces presidente Lyndon B. Johnson optó por no buscar la reelección meses antes de la elección.

El asesinato de Robert F. Kennedy había dejado a Hubert Humphrey, vicepresidente de Johnson, como el principal oponente de Eugene McCarthy. Humphrey logró convencer a los delegados, pero fue derrotado por Richard Nixon en las elecciones generales.

