Estos fueron los 10 puntos esenciales del tercer día de la Convención Nacional Republicana

Video “Trump tiene mi más fuerte apoyo”: antiguos rivales del expresidente lo respaldan en la Convención Republicana

La Convención Nacional Republicana celebró este miércoles su tercera jornada, centrada en el lema de “hacer a Estados Unidos fuerte otra vez”, un derivado del lema “hacer a Estados Unidos grandioso otra vez” que ha animado las tres campañas presidenciales en las que el expresidente Donald Trump ha competido desde 2016.

Al igual que el martes, los oradores nocturnos en la convención dedicaron sus discursos a criticar la gestión del presidente Joe Biden, y en presentar a Donald Trump como la única persona que los puede solucionar

PUBLICIDAD

Pero la noche del miércoles se destacó por la aceptación de JD Vance de la nominación del Partido Republicanos a la vicepresidencia de Estados Unidos.

Estas fueron las intervenciones más destacadas.

JD Vance, candidato republicanos a la vicepresidencia de Estados Unidos

1-El discurso estelar de la noche estuvo a cargo del compañero de fórmula de Trump, el senador por Ohio JD Vance, para quien la alocución sirvió de presentación ante una audiencia nacional que aún no lo conoce bien. Antes de aceptar la nominación del Partido Republicano a la vicepresidencia de Estados Unidos, Vance dedicó parte de su discurso en hablar elogiosamente de Trump a quien en el pasado había descrito como el “Hitler de Estados Unidos”.

2- Vance utilizó el término “illegal aliens” (“extranjeros ilegales”) en lugar del más despectivo "ilegales" para referirse a los indocumentados, como lo han hecho otros oradores a lo largo de la Convención Republicana.

La elección de palabras marca un tono más suave con los discursos más encendidos y críticos con la migración que han marcado estas noches.

3- El candidato también habló de sus orígenes en un pueblo humilde de Ohio, su paso por la Infantería de Marina para continuar con un discurso lleno de acusaciones culpando a los inmigrantes y a los demócratas de los problemas económicos de la nación e incluso por la crisis de drogas que afecta a la nación.

“Durante los últimos ocho años, el presidente Trump ha dado todo lo que tiene para luchar por su país. No necesitaba la política, pero el país lo necesitaba a él”, dijo.

PUBLICIDAD

4- Vance fue antecedido por una breve intervención de su esposa Usha Vance, una abogadoa hija de inmigrantes indios, quien habló de cómo conoció al candidato en la universidad y la admiración que siente por él.

Discursos provocativos de personajes del trumpismo en la Convención Republicana

5- Más temprano, el representante por Florida Matt Gaetz se burló en su discurso del senador Bob Menéndez por su condena por corrupción y culpó a Biden de causar una inflación tan alta que “hay que sobornar a los senadores demócratas con lingotes de oro”.

6- Peter Navarro, el asesor en materia de comercio exterior de Trump, quien fue liberado hoy después de cumplir cuatro meses en una cárcel de Miami tras de ser hallado culpable de cargos de desacato al Congreso, dio un fiero discurso en el que advirtió a la audiencia que de la misma manera en que fue perseguido, ellos también podrían ser perseguidos, ignorando el hecho de que él fue declarado culpable por un jurado legalmente constituido.

La inmigración volvió a jugar un papel importante en la tercera jornada de la convención

7-Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo en su discurso ante la convención que Estados Unidos necesita más seguridad en la frontera sur y criticó al presidente Biden por haber revertido algunas de las medidas antiinmigrante implementadas por el gobierno de Trump.

8- Tom Homan, el exdirector del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EEUU (ICE) dijo que Trump fue el único de los seis presidentes para los que trabajó que tuvo "verdadero éxito" en asegurar la frontera. Según el Instituto de Política Migratoria, sin embargo, Trump deportó un tercio de los inmigrantes ilegales expulsados durante el gobierno de Obama durante los primeros cuatro años fiscales de sus mandatos.

PUBLICIDAD

Energía y retrato familiar en la Convención Republicana

9- El gobernador de Dakota del Norte Doug Burgum, quien era uno de los aspirantes a la nominación vicepresidencial, acusó a Biden de librar una supuesta guerra contra la energía y dijo que la misma “afecta a todos los estadounidenses porque el costo de la energía está en todo lo que usamos o tocamos a diario”.

10- Donald Trump Jr, el hijo del expresidente, presentó a su hija Kai de 17 años, la nieta mayor del expresidente, quien dió un retrato humanizador del expresidente como un abuelo cariñoso y preocupado. Luego Trump Jr. retomó los micrófonos para hablar sobre la valentía y fortaleza mostradas por su padre momentos después del ataque sufrido el fin de semana.

Vea también: