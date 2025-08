Qué significa para los demócratas el reto de Biden a que lo desafíen en la convención del partido

Joe Biden lo dijo ya en repetidas ocasiones, pero esta vez fue aún más tajante: no se retira de la carrera presidencial porque es la mejor opción para enfrentarse a Donald Trump en las elecciones de noviembre.

"Este proceso estuvo abierto a quien quisiera lanzarse. Solo tres personas me desafiaron. A uno le fue tan mal que dejó la contienda para ir como independiente. Otro me atacó por ser demasiado viejo y fue derrotado de forma contundente. Los electores del Partido Demócrata votaron (...) ¿Vamos a decir ahora que este proceso no importó?", se preguntó.