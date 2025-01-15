Biden se despide con la promesa incumplida de dejar en el olvido a Trump

El presidente Joe Biden dará un discurso de despedida este miércoles, en el que se espera que haga un repaso de su carrera política y su legado como presidente. Se espera que el demócrata dé su propia perspectiva sobre cómo quiere ser recordado por su trabajo desde la Oficina Oval.

Pero el inminente regreso de Donald Trump a la Casa Blanca subraya los límites que Biden ha tenido para moldear la trayectoria del país, como pudieron hacerlo sus célebres predecesores.

Con el final de su único mandato, a solo unos días de distancia, no está claro cómo Biden conciliará en su discurso el mensaje de esperanza para el país, con el de los resultados electorales que le dieron al republicano la segunda presidencia.

Es que el mensaje de la campaña inicial de Biden en 2020, era que quería “restaurar el alma” del país y demostrar que Donald Trump era solo una nota al pie de la historia estadounidense, no su próximo capítulo.

Pero no fue así, y a pesar de superar las expectativas en lo que respecta a cerrar acuerdos bipartidistas y reunir aliados extranjeros, Biden no pudo pasar página con Trump. Cuatro años después de que los votantes eligieran a Biden en lugar de Trump, el republicano fue elegido ahora para reemplazar a Biden.

Se trata de un aplastante final para un veterano político en el último acto de su larga carrera, uno que probablemente se convertirá en el prisma de cómo se ve a Biden a lo largo de la historia.

Joe Biden, Donald Trump y la promesa de "normalidad" que no se cumplió

En una carta abierta al público estadounidense antes del discurso, Biden aludió al hecho de que una promesa central de su campaña de 2020 sigue sin cumplirse.

“Me postulé para presidente porque creía que el alma de Estados Unidos estaba en juego. La naturaleza misma de quiénes somos estaba en juego”, escribió Biden, y agregó: “Y ese sigue siendo el caso”.

El mensaje, analiza el historiador de la Universidad de Princeton, Sean Wilentz, fue “tratemos de que las cosas vuelvan a la normalidad lo mejor que podamos”, pero "el hecho es que la anormalidad no terminó”.

El país no espera su evaluación. Solo una cuarta parte de los estadounidenses dijo que Biden, un demócrata, era un buen o excelente presidente, según la última encuesta de The Associated Press-NORC. Esa es una opinión menor que la de Trump, el republicano que enfrentó dos juicios políticos y que dejó el cargo poco después del ataque al Capitolio, el 6 de enero de 2021.

El adiós de Biden y el regreso de Trump

Trump asumirá el cargo el lunes prometiendo un esfuerzo aún más agresivo para remodelar el país que su turbulento primer mandato. Su regreso está poniendo en duda, incluso entre los leales a Biden, si el presidente saliente fue solo un recordatorio fugaz de una era política que se desvanece y que no tiene retorno.

“¿Quién es la aberración, Biden o Trump?”, dijo el senador Chris Coons, demócrata de Delaware. “¿Estados Unidos se ha movido permanentemente en una dirección populista y de derecha, y Biden fue solo una interrupción temporal?”

"Creo que es una pregunta abierta", dijo.

Biden: de senador superjoven a líder envejecido

Para bien o para mal, el arco de la carrera política de Biden está entrelazado con su edad. Se convirtió en el senador más joven en la historia de Estados Unidos cuando asumió el cargo en 1973 a los 30 años, el mínimo constitucional. Se postuló a la presidencia dos veces, quedando fuera en ambas, antes de convertirse en el compañero de fórmula de Barack Obama en 2008.

Lo que sucedió después es una parte central del mito político de Biden. Mientras lamentaba la muerte de su hijo mayor por cáncer, Biden pensó que había terminado con la política, hasta que los comentarios de Trump en 2017 sobre "gente muy buena, de ambos lados" de la violencia racial en Charlottesville, Virginia, lo impulsaron a postularse nuevamente.

Biden superó a los escépticos que creían que ya había pasado su mejor momento, aprovechando la nominación demócrata como el momento político alineado con su mensaje. Mostró empatía mientras Trump parecía insensible sobre la pandemia de covid-19, y prometió competencia en lugar de caos.

Los logros y los fracasos de Biden

Cuando Biden asumió el cargo, colgó un retrato de Franklin Delano Roosevelt sobre la chimenea de la Oficina Oval. Fue una señal inequívoca de que quería ser una figura transformadora, no de transición.

Biden firmó una legislación para proporcionar inversiones masivas en infraestructura, energía limpia y fabricación de chips de computadora, así como un estímulo económico masivo para Biden impulsó la recuperación del país de la pandemia. También limitó el costo de los medicamentos recetados y promulgó reglas más estrictas para la compra de armas.

“Había entidades poderosas a las que el Partido Demócrata no había logrado enfrentar”, dijo el senador Chris Murphy, demócrata de Connecticut. “Y Biden las venció a todas”.

Pero no logró sus ambiciones de expandir los servicios sociales, incluida la reducción del costo del cuidado infantil y el mantenimiento de programas para reducir la pobreza infantil, mientras que un aumento generacional de la inflación provocó una reacción política y preguntas sobre la sensatez de algunos de sus gastos.

Más desafíos llegaron en el extranjero. Después de fracasar en la retirada estadounidense de Afganistán, Biden reunió el apoyo occidental para Ucrania para evitar la dominación rusa. También se mantuvo decididamente detrás de Israel después del ataque del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamas, decepcionando a algunos demócratas que querían ver un mayor esfuerzo para proteger a los civiles palestinos.

El intento de Biden de conservar la presidencia fracasó, lo que abrió el camino a Trump y a pesar de los logros de Biden, los votantes estaban preocupados por otros asuntos como el aumento de los costos por la inflación pospandémica que reducían sus salarios y les preocupaba la migración ilegal en la frontera sur.

Después de toda una vida de buscar la presidencia, Biden no tenía ningún interés en renunciar a ella. Anunció su campaña de reelección a pesar de que tendría 86 años al final de su segundo mandato. La decisión creó otro paralelo con Roosevelt, que buscó un cuarto mandato en 1944 a pesar de su mala salud, mientras la Segunda Guerra Mundial todavía estaba en curso. Murió meses después de ganar su última elección.

Biden se presentó a la reelección mientras dejaba de lado los temores de los estadounidenses de que era demasiado viejo para el cargo. Había vencido a Trump antes, y Biden insistió en que era singularmente capaz de hacerlo de nuevo.

Pero se vio obligado a abandonar la carrera durante el verano después de tropezar en un debate contra Trump. Su desempeño desató una crisis de confianza en un partido unificado por su deseo compartido de bloquear el regreso de Trump. El daño persistió incluso después de que Biden respaldara a la vicepresidenta Kamala Harris como su sucesora. Ella perdió frente a Trump. Y Biden ha sostenido que podría haber ganado si hubiera permanecido en la carrera.