Trump NO dijo que los supremacistas blancos y neonazis de Charlottesville eran "personas muy buenas" en 2017 como tuiteó Biden

¿Dijo el presidente Donald Trump durante una conferencia de prensa el 15 de agosto de 2017 que los neonazis y los nacionalistas blancos que participaban en una protesta en Charlottesville eran "personas muy buenas"? No, eso no es cierto: aunque el presidente sí utilizó las palabras "personas muy buenas" al describir a algunos de los manifestantes "de ambas partes", y recibió críticas por decir "creo que ambas partes tienen la culpa" de la violencia, la transcripción de la conferencia de prensa no muestra que, al referirse a los neonazis y supremacistas blancos que estuvieron presentes, él haya dicho directamente que eran "personas muy buenas".