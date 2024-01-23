Los independientes son el gran problema para Trump en noviembre, señalan encuestas

Video Las confusiones de Trump con las que Haley busca restarle votos en New Hampshire: "Biden y él son más de lo mismo"

El expresidente Donald Trump enfrenta un gran escollo, tal vez el principal, de cara a una eventual elección presidencial en vista de su amplio favoritismo en el proceso de primarias: ganarse el favor de los independientes para así poder derrotar a Joe Biden en noviembre.

Sigue acá la cobertura de las primarias en New Hampshire.

PUBLICIDAD

Es lo que sale a flote en una encuesta de NBC News/Des Moines Register/Mediacom realizada antes de los caucus de Iowa entre votantes en ese estado, según la cual el 43% de los seguidores de Haley afirmaron que apoyarían al presidente Joe Biden en lugar de al expresidente Trump.

Por lo general, tras un proceso de primarias para elegir al candidato presidencial de cualquiera de los grandes partidos, las fisuras que pudiesen haber surgido en el camino se cierran y una gran mayoría termina apoyando al aspirante vencedor.

Pero el escenario actual parece no seguir el mismo comportamiento porque Trump no es un candidato que aparece en la boleta por primera vez, sino alguien que ya ha sido presidente y sobre quien el electorado ya tiene una opinión formada.

Los indepenentes: cruciales para definir hacia dónde se inclina la balanza

Veteranos políticos citados por el sitio especializado Politico destacan que es más difícil que Trump recupere a las personas que se han decepcionado de él, incluyendo dentro del propio Partido Republicano.

Una encuesta del New York Times/Siena College revela que Biden contaba con más de apoyo entre los demócratas e independientes inclinados hacia los demócratas (91%) que Trump entre los republicanos e independientes inclinados hacia los republicanos (86%).

En la encuesta de diciembre del New York Times/Siena College, Biden superó a Trump entre todos los independientes encuestados, con un 50% frente al 38%.

El problema no es solo de Trump. El desgaste del gobierno de Biden también le pasa factura, con un electorado que se ha enfriado o amenaza con votar por una tercera opción.

PUBLICIDAD

La magnitud de los votantes descontentos podría tener un gran impacto en la determinación del próximo presidente. Las diferencias pequeñas en una elección reñida suelen ser muy determinantes.