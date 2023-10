Así van las encuestas: Trump y los otros republicanos que buscan enfrentar a Biden

Publicado 24 Oct 2023 – 11:30 AM EDT

A pocos meses de que comiencen las primarias presidenciales del Partido Republicano, Donald Trump se presenta como claro favorito en todas las encuestas. Su ausencia en los dos debates que hasta ahora han celebrado los republicanos no parece haberle perjudicado en los sondeos. El expresidente anunció en agosto , a través de su red social, Truth Social, que no participaría en los debates: 'El público sabe quién soy y que existosa fue mi presidencia [...] ¡Por lo tanto, no participaré en los debates', una decisión que hoy parece respaldar el resultado de las encuestas.