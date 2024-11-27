FBI dice que algunos nominados de Trump recibieron amenazas de bomba

Video Lo que se sabe de las amenazas contra algunos nominados para el gabinete de Donald Trump

Algunos colaboradores de Donald Trump propuestos para ser parte de su gabinete han recibido amenazas que incluyen alertas de bomba, dijo este miércoles el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

“El FBI está al tanto de numerosas amenazas de bomba e incidentes de ‘swatting’ dirigidos a nominados y designados de la administración entrante”, dijo la agencia en un comunicado.

El ‘swatting’ consiste en llamar al 911 y fingir una emergencia que atraiga la respuesta de las fuerzas del orden, normalmente un equipo SWAT, bajo falsos pretextos.

Karoline Leavitt, portavoz del equipo de transición de Trump, había informado anteriormente que varios designados y nominados “fueron blanco de amenazas violentas contra sus vidas y las de quienes viven con ellos”.

Estos son algunos de los nominados de Trump que dicen haber recibido algún tipo de amenaza.

Elise Stefanik, la nominada como embajadora ante la ONU, fue blanco de una amenaza de bomba

Elise Stefanik, una congresista leal a Trump designada para ser embajadora ante la ONU, dijo que su residencia en Nueva York fue blanco de una amenaza de bomba.

La congresista dijo en un comunicado que ella, su marido y su hijo pequeño estaban conduciendo a casa desde Washington para las vacaciones de Acción de Gracias cuando se enteraron de la amenaza.

“El estado de Nueva York, las fuerzas del orden del condado y la policía del Capitolio de Estados Unidos respondieron inmediatamente con los más altos niveles de profesionalidad”, dijo su oficina en un comunicado. “Estamos increíblemente agradecidos por la extraordinaria dedicación de los agentes de la ley que mantienen nuestras comunidades seguras 24 horas al día, 7 días a la semana”, agregó.

La policía del estado de Nueva York dijo que un equipo fue enviado a barrer la casa de Stefanik el miércoles por la mañana en respuesta a la amenaza de bomba, pero no localizó ningún artefacto explosivo. Un portavoz de la agencia dirigió sus preguntas al FBI.

Lee Zeldin, recibió un mensaje “propalestina” y su casa fue atacada con una bomba casera

Lee Zeldin, elegido por Trump para dirigir la Agencia de Protección Ambiental, dijo que su casa fue blanco de una amenaza de bomba casera enviada con un “mensaje de temática propalestina”.

El excongresista por Nueva York dijo que él y su familia no estaban en casa en ese momento.

“Una amenaza de bomba casera dirigida a mí y a mi familia fue enviada a nuestra casa con un mensaje de temática propalestina”, escribió en X (antes Twitter) este miércoles.

“Mi familia y yo no estábamos en casa en ese momento y estamos a salvo. Estamos trabajando con las fuerzas del orden para saber más a medida que se desarrolla esta situación”, agregó.

La policía del condado de Suffolk, en Long Island, dijo que los agentes de emergencia respondieron a una amenaza de bomba el miércoles por la mañana en una dirección que figura en los registros públicos como la casa de Zeldin y estaban comprobando la propiedad.

Alertan de una amenaza de bomba en un buzón relacionado con Matt Gaetz

En Florida, mientras tanto, la oficina del sheriff del condado de Okaloosa dijo en un aviso publicado en Facebook que “recibió la notificación de una amenaza de bomba en referencia al supuesto buzón del excongresista Matt Gaetz en una casa en el área de Niceville alrededor de las 9 de la mañana” de este miércoles.

Aunque un miembro de la familia reside en la dirección, dijeron que “el excongresista Gaetz NO es residente”, aclaró la oficina del sheriff.

“Se despejó el buzón y no se localizó ningún artefacto. También se registraron las inmediaciones con resultados negativos”, dice la publicación.

Gaetz fue la elección inicial de Trump para servir como fiscal general, pero se retiró de la consideración en medio de acusaciones de que pagó a mujeres por sexo y de que se acostó con mujeres menores de edad.

Gaetz ha negado vehementemente cualquier delito y dijo el año pasado que una investigación del Departamento de Justicia sobre acusaciones de tráfico sexual que involucraban a niñas menores de edad había terminado sin cargos federales en su contra.

Otros nominados de Trump que han sufrido amenazas

Susie Wiles, la nueva jefa de gabinete de Trump, y Pam Bondi, la exfiscal general de Florida a la que Trump ha elegido como sustituta de Gaetz, también estaban en el punto de mira, según un funcionario de las fuerzas de seguridad que habló con AP bajo condición de anonimato en medio de la investigación en curso. Wiles y Bondi no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Las amenazas se producen tras una campaña política marcada por una violencia inquietante y sin precedentes.

"Trump y el equipo de transición están centrados en unir a nuestra nación asegurando un futuro seguro y próspero. Con el presidente Trump como ejemplo, las intimidaciones y la violencia no nos disuadirán", dijo su portavoz Leavitt.

En julio, un hombre armado abrió fuego en un mitin de Trump en Butler, Pensilvania, rozando al entonces candidato en la oreja con una bala y matando a uno de sus partidarios.

El Servicio Secreto de Estados Unidos frustró posteriormente un intento de asesinato en el campo de golf de Trump en West Palm Beach, Florida cuando un agente vio el cañón de una pistola asomando por una valla perimetral mientras Trump jugaba al golf.

En los últimos años, personalidades públicas de todo el espectro político han sido objeto de amenazas de bomba y de falsas denuncias de tiroteos en sus domicilios.

