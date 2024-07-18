Investigación sobre el atentado contra Trump: la pregunta más importante sigue sin respuesta

A cinco días del intento de asesinato a Donald Trump en un mitin de campaña en Butler, Pensilvania, la investigación oficial sobre lo ocurrido sigue avanzando y mostrando nuevos detalles, mientras algunas interrogantes siguen sin respuesta.

Aunque han conseguido acceder al teléfono, la computadora y la vivienda del atacante, que fue abatido tras realizar varios disparos -uno de los cuales hirió a Trump en una oreja- los motivos que llevaron a un joven de 20 años a subirse a un tejado y disparar contra el expresidente siguen siendo el principal misterio del caso, ya que no han conseguido encontrar ninguna evidencia concluyente que pueda apuntar a una causa, ni siquiera en cuanto a ideas políticas.

Por otra parte, la actuación del Servicio Secreto de EEUU sigue bajo escrutinio público y la investigación deberá esclarecer si hubo fallas de seguridad o negligencias por parte de la agencia encargada de la seguridad presidencial y cómo pudo haberse evitado.

Al mismo tiempo, el presidente Joe Biden ordenó al Departamento de Seguridad Nacional una revisión independiente del incidente, que el FBI está investigando como un intento de asesinato a la vez que un episodio de terrorismo interno.

El principal enigma: qué motivó al atacante a atentar contra Trump

Tras tres días de investigaciones las autoridades siguen intentando comprender qué pudo llevar a Thomas Matthew Crooks ha intentar asesinar a Donald Trump: era un joven inteligente, solitario, con pocos amigos, con una huella en redes sociales aparentemente escasa y sin indicios de creencias políticas extremas que pudieran haberlo llevado a cometer un hecho así.

Los investigadores lograron meterse en su teléfono y su computadora, también han registrado su vivienda, han hecho más de 200 entrevistas, pero siguen sin entender del todo sus motivaciones.

El FBI ha dicho que todo parece indicar que actuó solo, no se han encontrado vínculos con potencias o agencias extranjeras ni planes con otras personas. Tampoco dejó una nota de suicidio o algún escrito, manifiesto o discurso en redes sociales.

De hecho, Crooks estaba registrado como votante republicano, aunque informes federales de financiación de campañas muestran que donó 15 dólares a un comité de acción política progresista el 20 de enero de 2021, el día en que el presidente demócrata Joe Biden asumió el cargo.

Surgieron nuevas revelaciones que aportan matices, pero siguen sin aclarar del todo el motivo: reportes de prensa citan a funcionarios que comunicaron que el joven había descargado imágenes de Trump y del presidente Biden y su historial de búsqueda contenía fechas de la Convención Nacional Demócrata y futuros eventos de Trump. Crooks visitó el lugar del mitin de Trump dos veces, informó CNN citando a tres funcionarios federales.

El atacante también realizó búsquedas en internet sobre el trastorno de depresión grave, según reportaron funcionarios al Congreso el miércoles en sesiones informativas.

Fuentes policiales dijeron a CNN que, además de las fotos de Trump y Biden el atacante había descargado imágenes de otros líderes políticos como el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, el líder de la minoría de la Cámara, Hakeem Jeffries, o figuras como Rudy Giuliani, el exabogado de Trump y exalcalde de Nueva York, o Fani Willis, fiscal de distrito del condado de Fulton, Georgia, que está procesando al mismo Giuliani y a Trump.

La directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, el director del FBI, Chris Wray, y el subdirector del FBI, Paul Abbate, informaron el miércoles vía telefónica a comités de la Cámara Baja y el Senado sobre los últimos avances de la investigación, pero dijeron que no han conseguido hallar ningún tipo de información política o ideológica que justifique las acciones de Crooks.

Las imágenes de los políticos habían sido en su mayoría descargadas de internet y no tenían ningún mensaje de odio o amenazador. Los funcionarios dijeron que el significado de que estuvieran esas fotos en su teléfono, así como las búsqueda de los eventos públicos de Trump, no está del todo claro.

El que no se tenga una clara idea de lo que impulsó a Crooks ha hecho que se desaten suposiciones, especulaciones libres de evidencia y teorías de la conspiración, desde uno y otro lado del espectro político.

¿Hubo fallas de seguridad? ¿Cuáles fueron?

El Servicio Secreto se halla bajo fuerte presión tras el intento de asesinato a Trump. Se le reprocha que un hombre armado haya podido encaramarse en una azotea a unos 150 metros de una de las figuras políticas más protegidas del planeta, apuntar con un rifle de asalto y disparar. Trump fue herido levemente en una oreja pero un asistente al mitin murió y otros dos resultaron gravemente heridos.

Los cuestionamientos se deben, sobre todo, a que algunas personas que vieron al hombre intentaron advertir a las fuerzas de seguridad antes de que abriera fuego, y la respuesta tardó en llegar.

Un video de Univision Noticias que compaginó y conometró imágenes del mitin muestra que varias personas alertaron de que había un hombre en un tejado cercano unos dos minutos antes de que este abriera fuego. Otras personas habían avisado incluso antes de que un hombre estaba actuando de forma sospechosa y que luego se había subido a un techo.

La policía local también fue alertada de que había una persona sospechosa cerca del lugar y al detectar que el hombre estaba en el techo un agente local subió a la cornisa para comprobar qué hacía y en ese momento el atacante se giró y le apuntó con el arma, por lo que el agente se soltó de la cornisa para "ponerse a cubierto" y salvar su vida. Justo en ese momento el atacante empezó a disparar.

Video Así alertaron sobre un hombre en un tejado al menos dos minutos antes del atentado contra Trump



Un reporte del diario The Washington Post reveló incluso que en el interior del edificio Agr International, en donde se subió el atacante, había sido desplegado un grupo de la policía local, asignada por el Servicio Secreto para ayudar a detectar amenazas. Ambas agencias parecen ahora tratar de inculparse mutuamente por haber permitido que ese hombre armado llegara hasta allí.

Un funcionario del Servicio Secreto dijo bajo anonimato al Post que desde el edificio los policías vieron al hombre y llamaron por radio a un puesto de mando del Servicio Secreto para alertarlos.

Según expertos consultados por Univisión, el tiempo que transcurrió entre el disparo a Trump y la reacción del francotirador será de gran importancia para determinar responsabilidades.

Arnaldo Claudio, excoronel del Ejército con experiencia como francotirador, le dijo a Univision que lo que él interpreta es que el francotirador desplegado ya tenía la autorización para disparar y solo esperó para tener al agresor en la mira, lo cual no era fácil por la inclinación de la edificación en la que estaba. "Tan pronto vio la oportunidad de disparar y reconoció el reto, le disparó y lo mató", dijo.

A pesar del escrutinio sobre la respuesta y preparación del Servicio Secreto, los agentes que pusieron su cuerpo alrededor del expresidente para cubrirlo una vez que él mismo agachó la cabeza tras recibir un impacto en la oreja, han recibido elogios.

Robert McDonald, exagente del Servicio Secreto, le dijo a la BBC que el equipo hizo "un trabajo bastante bueno" a pesar de que no existe un manual claro sobre cómo reaccionar a una situación de este tipo.

Algunos, sin embargo, han cuestionado si fueron lo suficientemente rápidos a la hora de sacar a Trump de allí y montarlo en un vehículo. Las imágenes muestran cómo rápidamente formaron un círculo cubriendo al expresidente e intentando moverlo, aunque se detienen brevemente cuando este les pide que lo dejen ponerse los zapatos, mientras alzaba el puño con el rostro ensangrentado y les pedía 'Luchar' a sus seguidores.

Jeffrey James, un veterano del Servicio Secreto dijo a The New York Times que él no habría esperado tanto. "Si soy yo, no. Nos vamos, y nos vamos ahora" y luego le compro un par de zapatos nuevos, declaró.

¿Cómo investigar lo ocurrido? ¿De quién es la responsabilidad?

Según el reporte de The Washington Post, las tensiones entre el Servicio Secreto y la policía local se derivan de deslindar responsabilidades en cuanto a cómo pudo acceder el atacante a ese lugar, y armado.

El Servicio Secreto era responsable del plan general de seguridad, pero dijeron que dependían de las autoridades locales en las áreas fuera del perímetro de seguridad. El edificio en el que subió el atacante no estaba dentro del perímetro, lo que requería que el público pasara por un detector de metales antes de entrar, detalló el Post.

Richard Goldinger, fiscal de distrito del condado de Butler, dijo en una entrevista que todos los equipos SWAT de su jurisdicción estaban dentro del perímetro de seguridad. "El Servicio Secreto estaba a cargo, por lo que era su responsabilidad asegurarse de que el lugar y el área circundante estuvieran seguros", dijo a The Washington Post. “Creo que eso es sentido común. Ese es su trabajo. En mi opinión, que culpen a las autoridades locales es pasar la culpa cuando ellos tienen la culpa”, agregó.

John Miller, analista jefe de Inteligencia y Aplicación de la Ley de CNN, cuestionó: "En la planificación inicial para asegurar este evento, si ese edificio fue identificado como una 'amenaza de alto riesgo' para un potencial ataque de francotiradores, ¿estableció el Servicio Secreto requisitos específicos para la policía sobre el control de acceso alrededor de ese edificio o simplemente les dieron instrucciones de 'estar atentos a cualquier cosa sospechosa'? Esas van a ser preguntas clave en estas revisiones posteriores a la acción".

Video Atentado contra Trump: expertos analizan el ataque y la reacción del Servicio Secreto



Pero a pesar de las inculpaciones entre agencias, la directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, terminó asumiendo la responsabilidad públicamente. "Es inaceptable", dijo en una entrevista. "Fallamos en una misión en la que no se puede fallar", dijo a los legisladores el miércoles.

La agencia prometió cooperar con la revisión independiente que encargó Biden para analizar su manejo de la seguridad en el mitin de Butler, pero muchas voces republicanas están pidiendo su dimisión, algo a lo que por el momento ella se ha negado.

Tras el impacto de los acontecimientos, se han abierto varios frentes que buscan investigar por su cuenta lo ocurrido, además de la investigación oficial que llevan a cabo el FBI junto al Servicio Secreto y otra independiente que encargó Biden al Departamento de Seguridad Nacional.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, anunció que crearía un grupo de trabajo bipartidista para investigar las fallas de seguridad que ocurrieron durante el intento de asesinato. “Debemos rendir cuentas por esto. Fue imperdonable”, dijo Johnson. “Obviamente hubo fallos de seguridad. No es necesario ser un experto en operaciones especiales para comprenderlo. Y llegaremos al fondo del asunto rápidamente”.

El presidente republicano del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes emitió el miércoles una citación a la directora del Servicio Secreto obligándola a comparecer ante el comité el lunes, en la primera audiencia en el Congreso sobre el intento de asesinato del expresidente Donald Trump.

Con información de AP, AFP y otros.

