Quién es Susie Wiles, la estratega tras el éxito de la campaña de Trump designada para ser su jefa de gabinete

Video Lo que no sabías sobre Susie Wiles, la mujer detrás del éxito de Trump y su nueva jefa de Gabinete

A sus 67 años, Susan Summerall Wiles lleva más de cuatro décadas tejiendo en la sombra el hilo del que están hechos algunos de los mayores éxitos recientes del Partido Republicano.

Sin embargo, su perfil de anónima estratega cambió radicalmente después de que este jueves Donald Trump la designara como jefa de gabinete de la Casa Blanca en su futuro gobierno.

Así, Wiles pasa de tener un papel en gran parte tras bastidores como directora de campaña de Trump a un puesto de alto perfil como asesora y consejera más cercana del presidente.

Susie Wiles, como es más conocida, se convierte así en la primera mujer en ocupar uno de los cargos más importantes de la Administración estadounidense, y supone el primer nombramiento oficial tras la victoria del magnate en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Presente en escasas fotos institucionales, con apenas varias decenas de miles de seguidores en redes hasta ahora, de voz suave y autodefinida como "moderada", Wiles ha dirigido campañas para presidentes, alcaldes, gobernadores y congresistas con muchos más triunfos que derrotas.

Gran parte del éxito de Trump en los comicios presidenciales de 2016 y nuevamente este año, así como el devenir de otros políticos, como Rick Scott o Ron DeSantis en su momento, son producto de su capacidad para desenvolverse entre grupos de presión, abogados o periodistas.

"Susie es dura, inteligente, innovadora y es universalmente admirada y respetada", dijo Trump en un comunicado este jueves sobre ella, quien ha hecho gran parte de su carrera en Florida.

El republicano sacaba pecho así de la gestión de una consultora política que, según coinciden analistas, ha conseguido mantener a flote la imagen de Trump incluso después de su derrota de 2020, del asalto al Capitolio en 2021 y de sus diversos varapalos judiciales.

La carrera de Wiles como veterana estratega republicana en Florida

Wiles se crio y se formó en Nueva Jersey. Con 22 años fue contratada como asistenta de Jack Kemp, excompañero de equipo en los New York Giants de su padre, el popular jugador de fútbol americano Pat Sumerall, y congresista republicano por Nueva York. Un año después, en 1980, se unió como miembro del equipo de Ronald Reagan para su campaña presidencial.

Desde los noventa, su trayectoria política pasa por Florida. Allí se mudó para ejercer como directora de distrito de la congresista Tillie Fowler tras haberse casado con Lanny Wiles, hombre de confianza de Reagan, con quien tuvo dos hijas y acabó divorciándose en 2017.

También fue directora de comunicaciones y asuntos intergubernamentales de los exalcaldes de Jacksonville John Delaney y John Peyton, en una larga carrera en Florida donde, entre otros logros, dirigió la campaña de 2016 de Trump en el estado, cuando su victoria en Florida le ayudó a llegar a la Casa Blanca.

También consiguió impulsar a Ron DeSantis a su victoria en las elecciones a gobernador en 2018. Pero los dos acabaron alejándose y cortando su relación, lo que finalmente llevó a DeSantis a instar al equipo electoral de Trump de 2020 a cortar sus vínculos con la estratega, cuando ella estaba nuevamente dirigiendo la campaña estatal del entonces presidente.

Pero Wiles finalmente lideró la campaña primaria de Trump contra DeSantis y derrotó al gobernador de Florida. El equipo del expresidente y sus aliados se burlaron de DeSantis durante toda la campaña, con bromas y exponiendo información privilegiada que muchos sospechaban que provenía de Wiles.

¿Cuál es la relación de Wiles con Trump?

Wiles ha evitado siempre en gran medida la atención pública. Incluso se negó a tomar el micrófono para hablar mientras Trump celebraba su victoria electoral temprano el pasado miércoles de madrugada.

“Permítanme también expresar mi enorme agradecimiento a Susie. (...) A Susie le gusta quedarse atrás. La llamamos la doncella de hielo”, dijo entonces el magnate republicano.

Pese a la importancia de su puesto, ella demostró que no tenía reparos en asumir tareas reservadas para voluntarios. En uno de los eventos de Trump en Iowa el año pasado, mientras el expresidente posaba para tomarse fotografías con una larga fila de votantes, Wiles tomó un portapapeles y se acercó a las personas que esperaban para que llenaran tarjetas en las que se comprometían a participar en las primarias de Trump.

“Si salimos de la sala de conferencias después de una reunión y alguien deja basura en la mesa, Susie es la persona indicada para recoger la basura y tirarla al bote de basura”, dijo Chris LaCivita, quien fue codirector de la campaña de Trump junto con Wiles.

La agencia AP destaca a que a Wiles se le reconoce dentro y fuera de su partido por "haber dirigido lo que ha sido, con diferencia, la campaña de Trump más disciplinada y mejor ejecutada".

"Pudo hacer lo que pocos han podido: ayudar a controlar los peores impulsos de Trump, no regañándolo ni sermoneándolo, sino ganándose su respeto y demostrándole que le iba mejor si seguía sus consejos que si los desobedecía", agrega.

En un momento al final de la campaña, cuando Trump dio un discurso ampliamente criticado en Pensilvania en el que se desvió de sus puntos de discusión y sugirió que no le importaría que periodistas fueran disparados, Wiles salió a mirarlo en silencio.

Trump a menudo hizo referencia a ella durante la campaña, elogiando públicamente su liderazgo.

"Ella es increíble. Increíble", dijo en un mitin en Milwaukee a principios de este mes.

La vida familiar de Susie Wiles

Criada en una casa con tres hermanos y ella como única hija, Wiles fue testigo de cómo su madre, Katharine Jacobs, luchaba con su padre, Pat Sumerall, para que él superara sus problemas de alcoholismo.

Sin embargo, este jugador de los New York Giants, que consiguió que un médico le curara su pie zambo y hacer carrera como pateador, no logró dejar sus adicciones y sus vínculos familiares se desmoronaban mientras llevaba una vida paralela con una amante durante 17 años.

Cuando Susie Wiles tenía 38 años, sus padres se divorciaron y Summerall se fue ligando poco a poco al mundo del entretenimiento hasta consagrase como una de las voces más destacadas de las retransmisiones deportivas en EEUU, gracias a su tono melifluo que acompañaba desde torneos de golf al Abierto de Estados Unidos de tenis.

"Mis hijos crecieron sin mí, les fallé como padre", aseguró Summerall en sus memorias, años antes de que en 2013 falleciera.

Pero esa ausencia y falta de referente paterno lejos de hundir a Wiles, reforzaron su carisma y habilidad para afrontar problemas.

"Como todos los niños, somos producto de alguna manera de cómo fuimos criados, a veces bien y a veces mal", reconoció en una entrevista con el medio Politico este año.

¿Permanecerá Wiles en el cargo durante todo el gobierno de Trump?

Wiles será la primera mujer que ocupará el puesto de jefe de gobierno de la Casa Blanca en la historia de EEUU.

Este es un cargo crucial al ser una de las personas más cercanas al presidente, que lo asesoran sobre cuestiones políticas, ayudan a coordinar su agenda y administran su tiempo y las personas con las que se reúne.

También es responsable de formar al personal del presidente, liderarlo y supervisar todas sus operaciones diarias.

Durante su primer mandato, Trump tuvo hasta cuatro jefes de gabinete, en la línea de lo que fue una rotación récord de personal en multitud de puestos de alto perfil de su gobierno.

