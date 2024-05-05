¿Son las protestas de estudiantes una mala noticia para Biden rumbo a las elecciones?

Video Entre arrestos y resistencia: qué piden los estudiantes que protestan en universidades de EEUU

Cientos de estudiantes en diferentes universidades privadas y públicas en el país se han manifestado desde hace semanas en los campus universitarios. Todas las protestas tienen en común el rechazo al apoyo en Estados Unidos a Israel en su guerra contra Hamas y piden que las instituciones educativas rompan todo tipo de relaciones y negocios con el gobierno israelí.

Todo esto ocurre en un año electoral en Estados Unidos, en el que surgen dudas sobre si los votos de los jóvenes, que son fundamentales para los demócratas, apoyarán la reelección del presidente Joe Biden, dado su firme apoyo a Israel.

Hasta ahora el presidente ha tratado de navegar entre el apoyo a su aliado y las consecuencias de estas protestas. Cuando aborda los disturbios trata de encontrar un término medio condenando las “protestas antisemitas”, pero también defendiendo el derecho de los jóvenes a manifestarse.

¿Por qué el presidente debería preocuparse más por las protestas estudiantiles y cómo afectarán a su campaña?

¿Cómo puedan incidir las protestas en las universidades en las elecciones?

Biden, el presidente de más edad en la historia de Estados Unidos, con 81 años, está luchando contra la percepción entre los votantes de que va perdiendo fuerza a medida que envejece.

Ante el debilitamiento del apoyo de los votantes de izquierda, que será crucial para sus esperanzas de reelección en noviembre, Biden ha tomado una serie de medidas en el año electoral destinadas a atraer en particular a los votantes más jóvenes.

Su iniciativa de reclasificar la marihuana como droga menos peligrosa es la más reciente y se produce tan solo semanas después de que cancelara los préstamos estudiantiles a otros 206,000 deudores. También ha hecho del derecho al aborto un elemento central de su campaña para la reelección.

Pero todo ese esfuerzo podría verse empañado en medio de las manifestaciones en las universidades y la forma en la que el gobierno de Biden está respondiendo a ellas. La campaña del demócrata ya ha comenzado a verse afectada. Su equipo ha tenido que esforzarse por minimizar las molestias causadas por los manifestantes en contra de la guerra en Gaza, celebrando actos de campaña más reducidos y controlando estrictamente el acceso.



El presidente podría tener más enfrentamientos con estudiantes durante la temporada de graduaciones. El Morehouse College informó el mes pasado que Biden se presentaría en mayo en el emblemático campus históricamente negro para pronunciar un discurso de graduación que podría suscitar protestas.

Safia Southey, judía de 25 años y estudiante de Derecho en Columbia, que participó en las protestas en la universidad cree que la indignación por la guerra desinflará las posibilidades de Biden frente a Trump, porque es más probable que los partidarios incondicionales de Israel apoyen al virtual candidato republicano. “Creo que Biden ha intentado ser muy estratégico y le ha salido el tiro por la culata en muchos sentidos”, declaró a la agencia AP.

¿Qué ha dicho la Casa Blanca sobre las manifestaciones estudiantiles?

Desde que iniciaron las protestas hacia mediados de abril, la postura de la Casa Blanca no ha cambiado mucho al respecto. El gobierno de Biden trata de equilibrar la balanza entre condenar las manifestaciones, pero también defender el derecho a manifestarse.

Por ejemplo, a través de su portavoz Biden criticó las protestas contra la guerra de Gaza en la Universidad de Columbia en Nueva York, al asegurar que la toma por parte de los estudiantes de un edificio del centro educativo no forma parte de una manifestación pacífica.

"Los estadounidenses tienen el derecho a la protesta pacífica, siempre y cuando se cumpla con la ley. Y tomarse un edificio por la fuerza no es (algo) pacífico", dijo la portavoz Karine Jean Pierre en una conferencia de prensa.

Mientras que días antes a ese pronunciamiento, Biden había condenado las “protestas antisemitas” y dicho que quienes las llevan adelante “no entienden lo que está pasando con los palestinos”.

¿Hay alguna posibilidad de que Biden cambie su postura de apoyo a Israel?

El descontento con la gestión del presidente en la guerra de Israel contra Hamas en Gaza contribuyó al estallido de los disturbios en los campus universitarios. Estados Unidos es el principal aliado de Israel y, además de apoyarlo económicamente, es su mayor proveedor de armas. Eso es algo que no va a cambiar de la noche a la mañana.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo el mes pasado que Biden era “consciente de los fuertes sentimientos” de los manifestantes, pero que ello no cambiaría su apoyo a la ofensiva de Israel contra Hamas en Gaza. “El presidente también tiene... la responsabilidad de velar por nuestros intereses de seguridad nacional en todo el mundo y eso también significa tomar decisiones en la región que apoyen esos intereses”, añadió Kirby.

Joel Rubin, exfuncionario del Departamento de Estado y estratega demócrata que lleva años trabajando en la política judía, rechazó las críticas que culpan a Biden “de todo lo que ha ido mal”, pero dijo que el presidente tendría que “argumentar por qué la política es la correcta y dejar que las fichas caigan donde caigan”. “Creo que Biden está tomando estas decisiones basándose en la seguridad nacional”, dijo Rubin a AP.

¿Qué ha dicho Trump sobre las protestas en las universidades?

El republicano Donald Trump ha calificado las recientes protestas de “antisemitas” y “mucho peores” que la manifestación nacionalista blanca de 2017 en Charlottesville.

El rival de Biden en la elección presidencial de noviembre aplaudió la actuación policial en Columbia, que este martes desalojó a los manifestantes que habían tomado un edificio. "Fue algo hermoso de ver. Lo mejor de Nueva York", dijo Trump en un mitin en Wisconsin.

"A todos los rectores (de las universidades) les digo que retiren los campamentos inmediatamente, derroten a los radicales y recuperen nuestros campus para todos los estudiantes normales", dijo.

Trump también consideró que Biden es responsable de la situación que se vive en las universidades. "Lo que está pasando es una vergüenza para nuestro país", opinó.

¿Cuánto podrían pesar las protestas en las elecciones en EEUU del 2024?

El encuestador demócrata Cornell Belcher se mostró escéptico ante la posibilidad de que las manifestaciones en los campus incidirán fuertemente en las próximas elecciones. “¿Qué porcentaje de estadounidenses está realmente en esos espacios reducidos, y hasta qué punto son representativos de un público estadounidense más amplio, o incluso de un público juvenil más amplio?”, dijo a la agencia AP.

Incluso hay posibilidades de que los estudiantes de esas universidades voten por Biden, con tal de impedir que Trump regrese a la Casa Blanca. “Los estudiantes que están disgustados, pero especialmente en este tipo de universidades, son lo suficientemente inteligentes como para no quedarse en casa”, dijo Southey, la estudiante de Columbia.

“Creo que van a salir a votar y van a ir a por la opción más estratégica, aunque no estén contentos con Biden. Creo que harían cualquier cosa para asegurarse de que Trump no esté en el cargo”, agregó.

