Trump dijo desconocer el Proyecto 2025, pero ahora busca colaboradores entre sus redactores

Russell Vought, Tom Homan, Stephen Miller, Brendan Carr. Nombres que Donald Trump ha elegido para cargos en su gabinete o en la Casa Blanca. Y todos son nombres vinculados al polémico Proyecto 2025, la hoja de ruta para un eventual gobierno republicano que el hoy virtual presidente electo primero abrazó, luego renegó y finalmente, al parecer, volvió a respaldar, a juzgar porque varios de quienes lo redactaron podrán poner en marcha esos planes desde sus futuros puestos.

El Proyecto 2025 es un plan diseñado por la conservadora Heritage Foundation para “servir como un recurso político para futuros presidentes conservadores”, según dice en su página web. En él participaron miembros de unas organizaciones de derecha, entre las que están varios ahora nominados por Trump.

PUBLICIDAD

Pese a ello, cuando en la campaña presidencial que lo enfrentó a la vicepresidenta Kamala Harris, cuando esta trató de vincularlo al plan, que los liberales consideran que ataca la separación de poderes y los fundamentos de la democracia, Trump aseguró no saber nada de ese proyecto.

"No sé nada sobre el Proyecto 2025. No tengo idea de quién está detrás de esto" escribió en un mensaje en su cuenta de Truth Social. Incluso llegó a afirmar más adelante:"No lo he visto, no tengo idea de quién está a cargo de esto y, a diferencia de nuestra muy bien recibida Plataforma Republicana, no tuve nada que ver con esto".

Aunque haya sido técnicamente cierta esa separación y que, contrario a lo que decían los demócratas, el Proyecto 2025 no era el plan de gobierno oficial de la campaña republicana, llamada Agenda 47, muchos dudaban de la honestidad del entonces candidato porque muchos de quienes contribuyeron a esa hoja de ruta conservadora de Heritage Foundation habían trabajado con él en su primer gobierno y seguían teniendo vínculos con la campaña u organizaciones cercanas al expresidente.

La estrategia de concentrar aún más la autoridad federal en la presidencia es común a las propuestas de campaña de Trump y del Proyecto 2025.

Trump escoge a creadores del Proyecto 2025

El nombramiento de Russel Vought, uno de los principales arquitectos del proyecto del como director de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, ha sido para esos que dudaban del presidente la demostración de que siempre estuvo en sus planes tomar las ideas de sus excolaboradores.

La representante demócrata de Nuevo México, Melanie Stansbury, considera que ese nombramiento, sumado a los otros nombres, indica lo que vendrá en el segundo mandato de Trump.

PUBLICIDAD

"Esta semana, Donald Trump nombró discretamente a Russ Vought como director de la OMB, uno de los arquitectos principales del Proyecto 2025 (…) Sí... El Proyecto 2025, del que Donald Trump pretendió no saber nada. Mintió. Está clarísimo: este es el plan para la próxima administración", afirmó Stansbury en un video que publicó en sus redes sociales.

Aunque el Proyecto 2025 no fue redactado por la campaña de Trump, es difícil negar las conexiones de la iniciativa con el expresidente, no solo considerando las decenas de personas de su administración que trabajaron en él, sino que el mismo candidato, en abril de 2022, saludó la idea.

Además, Trump pronunció el discurso inaugural en la conferencia anual de liderazgo de la Heritage Foundation en abril de 2022 y dijo que la organización “sentará las bases y detallará los planes de exactamente lo que hará nuestro movimiento”

Los liberales temen un giro radical a la derecha

Cuando el plan para darle un giro a la derecha a Estados Unidos se convirtió en aparentemente efectiva munición del arsenal de campaña demócrata, Trump negó saber nada sobre esos planes "ridículos y abismales"

Pero ahora, está llenando su segundo gobierno con actores clave en ese plan.

Las medidas han acelerado las críticas de los demócratas que advierten que la elección de Trump entrega las riendas del gobierno a los conservadores del movimiento que pasaron años imaginando cómo concentrar el poder en la Casa Blanca e imponer un giro radicalmente a la derecha en el gobierno y la sociedad de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

"El presidente Trump nunca tuvo nada que ver con el Proyecto 2025", insistió la portavoz de Trump, Karoline Leavitt, en una declaración reciente reseñada por la agencia de noticias AP.

"Todos los candidatos y nombramientos del gabinete del presidente Trump están comprometidos de todo corazón con la agenda del presidente Trump, no con la agenda de grupos externos".

Es de esperar que quienes trabajaron en el plan de Heritage Foundation quieran implementar, al menos parcialmente, esas propuestas, sobre todo considerando que cuentan con el respaldo del futuro presidente que los ha escogido para que estén con él en el gabinete o en la Casa Blanca.

Mayor poder para la presidencia

Russell Vought ha sido nombrado para director de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, un cargo que ya ocupó durante la primera presidencia y que es muy influyente porque define las prioridades presupuestarias del gobierno. Pero Vought quiere ampliar aún más su poder, según indica en un capítulo del Proyecto 2025 sobre la autoridad presidencial, en el que dice que el puesto debe ejercer un poder más directo.

"El director debe ver su trabajo como la mejor y más completa aproximación a la mente del presidente", escribió Vought. La OMB, escribió, debería "participar en todos los aspectos del proceso de políticas de la Casa Blanca", volviéndose "lo suficientemente poderosa como para anular las burocracias de las agencias implementadoras".

Trump no entró en esos detalles cuando nombró a Vought, pero implícitamente respaldó una acción agresiva. Dijo que Vought "sabe exactamente cómo desmantelar el Estado profundo" -el término genérico de Trump para la burocracia federal- y ayudaría a "restaurar la cordura fiscal".

PUBLICIDAD

La visión de Vought se combina con la intención de Trump de expandir el control presidencial sobre la burocracia federal, algo para lo que quiere recurrir al megamillonario Elon Musk y al capitalista de riesgo Vivek Ramaswamy para dirigir lo que ha llamado el "Departamento de Eficiencia Gubernamental".

En su primer mandato, Trump buscó rehacer el servicio civil federal al reclasificar a decenas de miles de trabajadores del servicio civil federal (que tienen protección laboral a través de cambios en la administración) como designados políticos, lo que hace que sea más fácil despedirlos y reemplazarlos con leales.

Actualmente, solo alrededor de 4.000 de los aproximadamente 2 millones de trabajadores del gobierno federal son designados políticos. El presidente Joe Biden rescindió los cambios de Trump. Trump ahora puede reinstaurarlos.

Poderes para la “mayor operación de deportación de la historia”

Tom Homan, “zar fronterizo”, y Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca, reflejan la superposición de inmigración de Trump y el Proyecto 2025. Ambas quieren volver a imponer los límites a la inmigración de la primera era Trump.

El Proyecto 2025 incluye propuestas detalladas para varios estatutos de inmigración de Estados Unidos, reglas del poder ejecutivo y acuerdos con otros países, por ejemplo, reducir el número de refugiados, beneficiarios de visas de trabajo y solicitantes de asilo.

Miller es uno de los asesores de Trump con más años de servicio y el arquitecto de sus ideas sobre inmigración, incluida su promesa de la mayor fuerza de deportación en la historia de Estados Unidos. Como subdirector de políticas, que no está sujeto a la confirmación del Senado, Miller permanecería en el círculo íntimo del Ala Oeste de Trump.

PUBLICIDAD

"America First Legal", la organización de Miller fundada como una contraposición ideológica a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, figuraba como un grupo asesor del Proyecto 2025 hasta que Miller pidió que se eliminara el nombre debido a la atención negativa.

Homan es un colaborador designado del Proyecto 2025 y fue director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos durante la primera presidencia de Trump. Desempeñó un papel clave en lo que se conoció como la "política de separación familiar" de Trump.

Ahora será el brazo ejecutor de esa prometida “Fuerza de Deportación” que el presidente promete poner en marcha apenas entrar a la Casa Blanca.

El proyecto entra en la CIA y la Comisión Federal de Comunicaciones

John Ratcliffe, la elección de Trump para dirigir la CIA, fue anteriormente uno de los directores de inteligencia nacional de Trump. Es colaborador del Proyecto 2025. El capítulo del documento sobre la inteligencia estadounidense fue escrito por Dustin Carmack, jefe de gabinete de Ratcliffe en la primera administración de Trump.

Reflejando el enfoque de Ratcliffe y Trump, Carmack declaró que el establishment de inteligencia era demasiado cauteloso. Ratcliffe, al igual que el capítulo atribuido a Carmack, es agresivo con China. En todo el documento del Proyecto 2025, se presenta a Pekín como un adversario de Estados Unidos en el que no se puede confiar.

Brendan Carr, el republicano de mayor rango en la Comisión Federal de Comunicaciones, escribió el capítulo del Proyecto 2025 sobre la FCC y ahora es el elegido por Trump para presidir el panel.

PUBLICIDAD