6 claves que explican la 'objeción' de Ted Cruz de reconocer la victoria de Joe Biden y qué puede pasar

No obstante, el republicano trata de deslegitimar el proceso hablando de fraudes que no han ocurrido. Ha tratando de revertir el resultado presentando demandas que fueron descartadas una tras otra por falta de pruebas o sustento legal en cortes estatales, federales y hasta la Corte Suprema. Y hasta propio Departamento de Justicia manejado por el aliado de Trump, William Barr, dijo que no habían pruebas de un fraude masivo .

¿Qué se espera el 6 de enero?

¿Objeción a qué? El caso del 'equipo Cruz'

¿Cómo funciona la objeción?

¿Puede esto 'cambiar' el resultado de la elección?

No se espera que suceda nada con esta acción. De hecho, el mismo grupo de republicanos que dijo que objetará dicen que no esperan tener éxito: "No somos ingenuos. Esperamos que la mayoría, si no todos los demócratas, y quizás más de unos pocos republicanos, voten de otra manera", indican en el comunicado que difundieron la tarde del sábado.