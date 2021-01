Ted Cruz y varios senadores republicanos se opondrán a que el Congreso certifique el triunfo de Joe Biden

Hasta ahora solo el senador republicano de Missouri Josh Hawley se había pronunciado a favor de la iniciativa de representantes de su partido de objetar la certificación de los resultados electorales el próximo 6 de enero en la sesión del Congreso, contrariando la línea que había lanzado el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, cuando, al reconocer el triunfo de Joe Biden pidió a sus colegas pasar la página y no presentar objeciones al resultado.

"En consecuencia, tenemos la intención de votar el 6 de enero para rechazar a los electores de los estados en disputa como no 'entregados regularmente' ni 'legalmente certificados' (el requisito legal), a menos que y hasta que se complete la auditoría de emergencia de 10 días", añade el comunicado.

El ejemplo de 1876

No se espera que las objeciones vayan a forzar a un cambio en el resultado final del Colegio Electoral que anule la victoria de Biden, los demócratas en la Cámara de Representantes tienen la mayoría y es seguro que el grueso de la bancada republicana en el Senado no se opondrá a la certificación final de los resultados.

"No somos ingenuos. Esperamos que la mayoría, si no todos los demócratas, y quizás más de unos pocos republicanos, voten de otra manera. Pero el apoyo a la integridad electoral no debe ser un tema partidista. Una auditoría justa y creíble, realizada de manera expedita y bien completada antes del 20 de enero, mejoraría drásticamente la fe de los estadounidenses en nuestro proceso electoral y aumentaría significativamente la legitimidad de quien se convierta en nuestro próximo presidente. Se lo debemos al pueblo", añade el comunicado del grupo de senadores.