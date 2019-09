"El miedo no es suficiente para hacer votar": por qué hace falta algo más que el rechazo a Trump para cambiar a Texas de color

Del miedo a la movilización

"El miedo no es suficiente para hacer votar", le dijo a Univision Noticias Mary Moreno de la organización Texas Organizing Project. "A veces la gente se siente paralizada porque no sabe cómo ir a votar o cómo se vota. No tienen esa información y no hay que esperar que el miedo de Trump mueva a la gente. Tenemos que salir a la calle a movilizar el voto. Sin ese esfuerzo no cambia nada", apunta.