¿Cuánto deben saber los votantes sobre la salud de los candidatos?

Pero, desde entonces, "aprendimos que los stents no previenen un ataque cardíaco y que el uso de medicamentos podría ser igualmente beneficioso", dijo Steinbaum, y agregó que las mejores medidas preventivas son las opciones de estilo de vida, como una buena dieta, hacer ejercicio y no fumar.

Historial médico del candidato

Pero el candidato Pete Buttigieg, ex alcalde de South Bend, Indiana, dijo que Sanders no había proporcionado suficientes detalles.

La salud de Trump, el presidente más viejo

Los candidatos "pueden haberse mudado, sus médicos pueden haber muerto o los registros pueden no estar disponibles", señaló Lawrence Altman, quien cubrió elecciones presidenciales como reportero para The New York Times y ahora es un estudioso en el Woodrow Wilson International Center for Scholars.