Donald Trump dice que nombrará un reemplazo para Ginsburg en la Corte Suprema "sin demora"

Nombrar a los magistrados del alto tribunal es "la decisión más importante" para la que se elige a un presidente, tuiteó Trump; pero los demócratas piden que no ejerza esa atribución antes de las elecciones presidenciales de noviembre.

A principios de este mes Trump emitió una lista renovada de posibles nominados a la corte buscando apoyos de los votantes conservadores que muestran dudas ante su campaña. Entre los favoritos para la nominación presidencial se encuentra la ueza de circuito, Amy Coney Barrett, según un reporte del medio The Hill.

Sin embargo, los demócratas denuncian la hipocresía de los republicanos, que en 2016 pidieron que Obama no nominara a Merrick Garland pues faltaba muy poco para las elecciones. Garland era la propuesta del presidente para reemplazar a Antonin Scalia, quien falleció en febrero de 2016. Obama no lo hizo.

"Hace cuatro años y medio, cuando los republicanos se negaron a celebrar una audiencia o votar a favor o en contra de Merrick Garland, inventaron el principio de que el Senado no debería ocupar un puesto vacante en la Corte Suprema antes de que se presentara un nuevo presidente", recordó Obama en un comunicado publicado la noche del viernes.

"Un principio básico de la ley - y de la justicia cotidiana - es que aplicamos las reglas con coherencia y no basándonos en lo que es conveniente o ventajoso en el momento", escribió el expresidente. "El estado de derecho, la legitimidad de nuestros tribunales, el funcionamiento fundamental de nuestra democracia, todo depende de ese principio básico´", añadió.

"¿Ella acaba de morir? Wow. No sabía eso. Me estoy enterando contigo. Ella llevó una vida increíble. ¿Qué más se puede decir?", dijo Trump a la prensa tras el mitin. "Era una mujer increíble. Estuvieras de acuerdo con ella o no, era una mujer increíble que llevó una vida increíble", añadió, diciendo que le apenaba la noticia.