Los republicanos dicen que sustituirán a la jueza liberal Ruth Ginsburg en la Corte Suprema antes de que termine la presidencia de Trump. ¿Pueden hacerlo?

Los senadores republicanos han dicho que tratarían de llenar una plaza vacante aun en los últimos días del primer período del gobierno de Trump, reportó The New York Times. El Senado se encarga de confirmar a los jueces nominados a la Corte Suprema y ahora la cámara alta está controlada por republicanos, así que aparentemente no tendrían mayores problemas para colocar a un juez conservador.