"Creo que me llamaste mentirosa": el diálogo de Warren y Sanders al final del debate que no pudo escucharse

La pelea del momento entre los aspirantes presidenciales del Partido Demócrata no es entre los candidatos moderados o del establishment y los más radicales, sino entre los dos representantes del ala liberal del partido: los senadores Elizabeth Warren y Bernie Sanders .

Finalmente se dio a conocer el audio del tenso intercambio que tuvieron ambos al final del debate de Iowa del martes pasado, cuando Warren se acerca a Sanders y no acepta la mano que le extiende su colega de Vermont. La organizadora del careo, CNN presentó el audio que no pudo escucharse en la transmisión original.

“Yo creo que me llamaste mentirosa en televisión nacional”, se escucha decir a Warren”, para aparente sorpresa de Sanders, quien podría haber pensado que la senadora por Massachussets se acercaba a saludar como suelen hacer los candidatos al final de los debates.



Sanders responde diciendo: “No hagamos estos ahora. Tú quieres tener esa discusión, tendremos esa discusión (…) Tú me llamaste mentiroso. Tú me dijiste…” y en ese punto dejó la idea en el aire para rematar con un “bien, no hagamos esto ahora”.