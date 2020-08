Una seguidora de QAnon que difunde videos racistas, islamófobos y antisemitas gana la primaria republicana en Georgia

Su victoria, sin embargo, pone a los republicanos en la tesitura de acompañar a una candidata que no solo promueve teorías infundadas, sino que también ha difundido por redes sociales videos en los que ha expresado opiniones racistas, islamófobas y antisemitas en un momento en que han estallado en todo el país manifestaciones por el tema racial.

Al declarar su victoria el martes por la noche, Greene dijo que estaba "tan harta de lo que he visto de los republicanos sin carácter" como de los demócratas, reportó The New York Times.