Kris Kobach, aliado incondicional de Trump, pierde la primaria republicana en Kansas, que elige a un moderado

El controvertido ex secretario de Estado de Kansas Kris Kobach , un aliado incondicional del presidente Donald Trump , perdió este martes la nominación republicana para un puesto en el Senado que dejará vacante el veterano senador Pat Roberts, republicano de Kansas.

Con la elección de Marshall, un moderado que contó con el apoyo de grupos agrícolas, empresariales y antiabortistas, pero no de Trump, los republicanos en el estado pueden respirar un poco más tranquilos pues Kris Kobach ha sido siempre una figura polarizante y suponía un riesgo mayor de perder el escaño del Senado en favor de los demócratas, que no han ganado esa particular elección en Kansas desde hace 88 años.