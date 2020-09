Biden: "Trump está cerca de ser un criminal" por minimizar el impacto del coronavirus

"Han perdido sus libertades porque él no actuó", manifestó Biden. "La libertad de ir a ese partido, la libertad de tu hijo de ir a la escuela, la libertad de ver a tu mamá o papá en el hospital. La libertad de caminar por tu vecindario, por no haber actuado responsablemente", puntualizó.

1. Admite haber sido privilegiado como blanco

A diferencia de Trump, que le dijo al periodista Bob Woodward que no creía que se había beneficiado por el hecho de ser blanco, Biden admitió que sí tuvo privilegio porque "no tengo que pasar por lo que mis hermanos y hermanas negros pasan".

"Somos tan buenos como cualquier otro", continuó Biden para seguidamente acusar a su adversario. "Los tipos como Trump que heredaron todo y despilfarran lo que heredaron son las personas con las que siempre he tenido problemas, no las personas que se están rompiendo el cuello".

2. Coronavirus: "No confío en el presidente... confío en Fauci"

"Si Fauci dice que una vacuna es segura, yo me pondría la vacuna. Deberíamos escuchar a los científicos, no al presidente", insistió el candidato demócrata.

"Lo que Bill Barr recientemente es indignante", expresó Biden. "Te diré lo que te quita la libertad: no poder ver a tu hijo, no poder ir al partido de fútbol o al de béisbol, no ver a tu madre o a tu padre enfermos en el hospital, no poder hacer las cosas, eso es lo que nos está costando nuestra libertad".

3. Economía: una "campaña entre Scranton y Park Avenue"

"En mi vecindario en Scranton, no hay mucha gente (con acciones). Tenemos que asegurarnos de que los trabajadores de la salud sean remunerados, y que se les pague un salario decente. ¿A 15 dólares la hora? No es suficiente para un trabajador de la salud", refirió Biden.

4. El momento incómodo, marcando distancia con el ala progresista: "Tengo mi propio Acuerdo (Verde)".

Más adelante, una mujer que está en el negocio de la agricultura afirmó que su proyecto político ha abrazado el Nuevo Acuerdo Verde, y Biden la interrumpió: "No, no lo ha hecho", dijo.

5. El enfado: la descalificación de Trump hacia los veteranos

6. Rusia es "oponente" y "tendrá que pagar un precio"



"Y Putin sabe la razón por la que no me quiere como presidente, me conoce, y sabe que lo digo en serio. No me refiero a la guerra. Pero pagarán un precio... habrá un precio económico", señaló, aunque se negó a ser más específico sobre qué tipo de precio sería.