Trump calificó a estadounidenses muertos en la Primera Guerra Mundial como "perdedores" y "tontos", según un reporte de The Atlantic

El presidente Donald Trump llamó a los soldados estadounidenses que han sido capturados o asesinados "perdedores" y "tontos" , según un informe publicado por The Atlantic la noche de este jueves, citando a cuatro personas con conocimiento de la discusión.

The Atlantic publicó que ese día el personal del Consejo de Seguridad Nacional y del Servicio Secreto le dijo a Trump que el clima lluvioso hacía que viajar en helicóptero al cementerio fuera riesgoso, pero que podían conducir hasta allí. Trump respondió diciendo que no quería visitar el cementerio porque estaba "lleno de perdedores", dijo el funcionario, que habló bajo condición de anonimato pues no estaba autorizado a discutirlo públicamente.