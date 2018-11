Obama hace campaña contra Trump en el décimo aniversario de su victoria

Es una estrategia similar a la que los demócratas adoptaron hace dos años. La diferencia es que esta vez Clinton no está en la papeleta y Obama es cada vez más popular.

La batalla en estado decisivos

Casi tres décadas después de aquel empeño, la gira de Obama no ha pasado inadvertida para su sucesor, que ha criticado su legado y se ha referido a él como “Barack H. Obama” enfatizando en tono xenófobo la inicial de su segundo nombre: Hussein. El expresidente no ha respondido a la provocación, pero ha criticado a menudo a Trump durante la campaña y lo ha presentado como un político que no dice la verdad.