El primer asalto de Trump versus Biden

Un lugar común de la política de Estados Unidos es que los debates no deciden contiendas presidenciales. Puede ser. Pero desde que comenzaron a celebrarse, en 1960, han sido un barómetro confiable para determinar cómo son y cómo piensan los candidatos sobre asuntos fundamentales en los que está en juego el futuro de la nación. Son una carta de presentación de los aspirantes ante los electores, especialmente ante aquellos que no los conocen bien o que votarán por primera vez.

Trump, como sabemos, no es un político de carrera. Pero ha usado su fama televisiva y su extraordinaria capacidad para engatusar a millones y convertirse en presidente. Se ha rezagado en las encuestas nacionales y enfrenta una andanada de denuncias sobre su carácter, sus negocios, sus impuestos y su manejo de la pandemia de coronavirus y la crisis económica sin precedentes que ésta ha provocado, entre otras cosas.

Uno de ellos seguramente será la reveladora exposición que hace The New York Times sobre cómo Trump ha sorteado durante años el pago de impuestos, tiene en quiebra virtual la mayoría de sus negocios y debe cientos de millones de dólares al gobierno y al sector privado. La cuestión es qué podemos esperar de los dos candidatos.

En el caso de Trump no es difícil imaginarlo. Acusará a Biden sin tregua de cosas que no es o de las que no tiene pruebas: socialista, débil ante la delincuencia y corrupto porque su hijo Hunter fue ejecutivo de Burisma, una empresa energética de Ucrania que ha enfrentado investigaciones de cohecho. Sus ataques irán precedidos de su ya famoso – o infame – “todo el mundo sabe que”, donde “todo el mundo” en realidad significa él, sus cómplices y, a lo sumo, sus seguidores fanáticos o ingenuos.