Es falso que en República Dominicana la gente no esté muriendo por coronavirus

Entre el 16 de marzo de 2020 y el 6 de febrero de 2021 en República Dominicana han muerto 2,831 personas por covid-19, según cifras oficiales. Solamente hubo dos días el año pasado, en los que el país no registró ningún fallecimiento por esta enfermedad.

Menos de 20 países en el mundo, se han salvado de no tener muertos por covid-19, según las estadísticas más recientes de la Organización Mundial de la Salud. Pero no es precisamente República Dominicana uno de ellos.

Sin embargo, en el muro de Facebook de Univision Noticias un usuario dijo que en Estados Unidos sí hay muertes por covid-19, pero en República Dominicana no. En un comentario a la publicación “Los Ángeles en emergencia por fuerte repunte de covid-19: racionan el oxígeno y limitan el servicio de ambulancia” , respondió: “Qué raro…en Estados Unidos las personas se mueren de covid, y en la República Dominicana no”.

La mitad de esta esta afirmación es falsa. Sí, es cierto que en Estados Unidos se mueren por el covid-19, como ya está suficientemente documentado: a la fecha, han fallecido más de 463,000 personas por esta enfermedad. Pero es falso que en República Dominicana no se muere la gente por esa enfermedad. Sí ha habido muertes por covid-19 en ese país desde marzo de 2020. Lo comprobamos con tres fuentes oficiales confiables y distintas: el ministerio de Salud de ese país, la Organización Mundial de la Salud y la base de datos de la Universidad de Hopkins. Hay días en los que puede haber diferencias en los datos de esas fuentes porque las fechas de actualización varían, pero todas se acercan.

Hubo dos días del año pasado en los que República Dominicana anunció que no había registrado fallecimientos por covid-19: el 25 de marzo de 2020 (eso se sabe porque el registro de fallecidos del boletín diario acumula los casos de cada día, y entre el 24 de marzo de 2020 y el 25 de marzo de 2020 la cifra de muertes se mantuvo en 10) y el 17 de mayo de 2020 . El Ministerio de Salud de ese país reportó ambos como días sin muertes por coronavirus. Sin embargo, esto no fue la constante.

El exministro de Salud de República de Dominicana, Rafael Sánchez Cárdenas, nos precisó vía telefónica que esos registros de días sin fallecidos por covid-19 pueden responder a dos razones: que la pandemia todavía no corría tan libremente por República Dominicana o bien por un retraso en los registros que daban los hospitales y clínicas a las autoridades sanitarias. “En mi gestión [Sánchez Cárdenas era el ministro de salud cuando comenzó la pandemia] enfrentamos la mora en los reportes y llevamos la situación a una estabilidad y control efectivo”, dijo.

El exministro cree que probablemente hay desinformación en afirmaciones como las que estamos verificando aquí. “Eliminaron [la nueva gestión de salud] las ruedas de prensa diarias donde se informaba a la gente; ahora es una semanal y el dominicano no se entera, no es de meterse en internet a revisar. Pero puedo decir con toda certeza que toda persona que ingresa a un centro de salud, tenga prueba positiva por covid-19 [y muere], y aunque desarrolle otros cuadros o tenga enfermedades subyacentes, entra en el registro como fallecido por el covid-19. Toda la desinformación y las mentiras que se vertían en la gente las respondíamos con cifras para que no se guiaran por especulaciones”, agrega.