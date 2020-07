Republicanos y demócratas fracasan en su intento de aprobar la extensión del pago de $600 por desempleo

Ambos lados intentaron pasar sin éxito sus respectivas propuestas. Los republicanos plantearon recortar durante un tiempo a $200 semanales los $600 que se habían estado sumando al subsidio regular de cada estado, pero ello fue bloqueado por los demócratas, reportó el diario The New York Times .

"Queremos ayudar a los trabajadores, pero queremos evitar una situación en la que prolonguemos el desempleo" , dijo el senador por Wisconsin Ron Johnson al presentar la propuesta, según fue citado por el medio The Hill .

El plan demócrata también es bloqueado

"Las personas se afectarán con ese gran recorte (...) Muchos estados no podrán implementar este nuevo plan por semanas o incluso meses" , dijo el líder de la minoría demócrata en el Senado, Charles Schumer, también citado por The Hill .

Una "línea de vida"

Recibir este dinero adicional cada semana suponía para algunos el no perder el techo que habitaban o no tener que escoger entre comprar alimentos o pagar la electricidad, evidenciaron testimonios presentados por una experta del National Employment Law Project (NELP) en una audiencia en el Congreso.

"Como madre soltera de dos niños, agradezco el hecho de que haber perdido mi trabajo como resultado del covid-19 no ha puesto en riesgo el techo de mis hijos o el ponerles comida sobre la mesa. Sin esa ayuda no podría pagar mi renta. Me vería obligada a escoger entre comprar comida o pagar la electricidad", dijo según el testimonio presentado por Michele Evermore del NELP.